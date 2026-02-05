EE.UU. ataca otro barco en el Pacífico oriental y mata a dos personas

Por Aleena Fayaz, CNN

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos realizaron un ataque contra otra presunta embarcación de narcotráfico en el océano Pacífico oriental este jueves, en el que murieron dos personas, según el Comando Sur de EE.UU.

“El 5 de febrero, por orden del comandante del Comando Sur, general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear llevó a cabo un ataque letal contra una embarcación operada por organizaciones designadas como terroristas”, informó el Comando Sur en X, y agregó que ningún militar estadounidense resultó herido en la operación.

Donovan asumió el mando del Comando Sur este jueves.

Al menos 119 personas han muerto en ataques a embarcaciones sospechosas de narcotráfico como parte de la campaña denominada Operación Southern Spear, que el Gobierno de Trump afirma busca frenar el tráfico de narcóticos.

Este ataque es el segundo conocido del año. El otro, en enero, dejó dos muertos y un sobreviviente.

Noticia en desarrollo…

