Por Anna Chernova y Lauren Kent, CNN

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró este jueves que los periodistas no deberían perder tiempo investigando las acusaciones sobre que el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein tenía vínculos con los servicios de inteligencia rusos.

Al ser consultado sobre las especulaciones de que los servicios especiales rusos estaban detrás de las acciones de Epstein como parte de una “trampa de miel” para personas influyentes, Peskov respondió: “Existe la fuerte tentación de bromear sobre tales versiones, pero no perdamos el tiempo de nuestra conferencia telefónica en esto”.

A principios de esta semana, el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, anunció que su país iniciaría una investigación sobre las crecientes sospechas de vínculos entre Epstein y los servicios especiales rusos, así como sobre cualquier consecuencia del escándalo relacionado con Polonia.

El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) publicó el viernes una gran cantidad de archivos de Jeffrey Epstein, que abarcan más de 3 millones de páginas, y afirmó que cumplía así con sus obligaciones bajo la legislación de transparencia aprobada el año pasado por el Congreso.

El volumen de documentos relacionados con el fallecido delincuente sexual convicto implica que su revisión completa llevará algún tiempo.

En los documentos aparece con frecuencia el nombre del presidente Donald Trump. Una es una cadena de correos electrónicos de agosto de 2025 en la que un aparente empleado del FBI muestra una lista de supuestas pistas no corroboradas que involucran a Trump y Epstein, muchas de ellas bastante escabrosas.

Con los documentos liberados llegó una señal importante de que, al menos en un momento, los fiscales consideraron que otras personas —además de Ghislaine Maxwell— podrían ser acusados.

Un borrador de acusación muy esperado del Distrito Sur de Florida de la década de 2000 habría acusado a Epstein junto con lo que parecen ser otras tres personas que son descritas como “empleadas” por Epstein. Los individuos, cuyos nombres están tachados, son mayormente descritos como facilitadores de citas entre Epstein y niñas.

Las nuevas revelaciones podrían crear problemas para algunos otros, incluídos algunos aliados prominentes de Trump que han tratado de distanciarse de Epstein.

Documentos muestran que el secretario de Comercio de Trump, Howard Lutnick, planeaba un viaje a la isla de Epstein en 2012, años después de haber afirmado que había cortado lazos con él.

De manera similar, los documentos muestran al multimillonario tecnológico Elon Musk intentar coordinar viajes a la isla de Epstein en 2012 y 2013, a pesar de que Musk afirmó haber rechazado los intentos de Epstein de invitarlo.

En un momento, Musk pregunta en qué fecha tendría la “fiesta más salvaje”.

Las publicaciones previas de los archivos por parte del DOJ estuvieron marcadas por problemas, incluídas acusaciones de censura excesiva y el incumplimiento del plazo de finales de diciembre que el Congreso le dio al Gobierno para divulgar todos los archivos.

Y el viernes surgieron más problemas.

Quizás el mayor fueron las acusaciones de que el DOJ no censuró completamente la información sobre las víctimas de Epstein.

Bradley Edwards, un abogado que representó a decenas de víctimas de Epstein, dijo que el DOJ había “violado la confianza, la privacidad y los derechos de más víctimas que quizás nunca antes”. Y las sobrevivientes que hablaron con CNN dijeron que encontraron numerosos ejemplos de nombres de víctimas que aparecían sin censura.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.