La FDA aprueba el colorante alimentario natural rojo de remolacha y amplía el uso de la espirulina

Como parte de las labores del movimiento “Make America Healthy Again” para reemplazar los colorantes artificiales, derivados del petróleo, por alternativas naturales, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) anunció que aprobó el uso del colorante rojo de remolacha y amplió el uso del extracto de espirulina.

El número de colorantes naturales aprobados durante el actual Gobierno asciende ahora a seis, según informó la agencia el jueves.

El rojo de remolacha es un líquido o polvo de color rojizo-púrpura. El extracto de espirulina, un polvo o líquido verde azulado obtenido del alga Arthrospira platensis, que se encuentra en océanos y lagos salinos, ya estaba aprobado para su uso en numerosos alimentos y bebidas. Entre ellos se incluyen dulces, chicles, glaseados, algunos productos lácteos, cereales, condimentos y bebidas alcohólicas y no alcohólicas.

La acción más reciente de la FDA permite que este ingrediente se utilice de manera más general en otros alimentos destinados al consumo humano, con excepción de la fórmula infantil y de ciertos productos sujetos a inspección del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés).

La FDA también anunció que los productos que contengan colorantes naturales ahora pueden llevar la etiqueta “sin colorantes artificiales”, lo que facilitará a los consumidores distinguir entre alimentos teñidos de manera sintética y natural. Antes, las empresas por lo general solo podían hacer este tipo de afirmaciones si sus productos no contenían ningún colorante añadido.

“Esto es un avance real”, dijo el secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., en un comunicado. “Estamos facilitando que las empresas se alejen de los colorantes sintéticos derivados del petróleo y adopten alternativas más seguras, de origen natural. Este impulso fortalece nuestro esfuerzo más amplio para ayudar a los estadounidenses a comer alimentos reales y a Make America Healthy Again”.

Los colorantes sintéticos más utilizados en Estados Unidos son los rojos números 3 y 40, los amarillos números 5 y 6, y los azules números 1 y 2. Estos colorantes han sido asociados con un mayor riesgo para la salud, incluidos, en algunos casos, cáncer y problemas neuroconductuales en animales y niños.

“Los colorantes artificiales dominaron porque son más baratos, más estables al calor y al almacenamiento, y más fáciles de estandarizar en alimentos ultraprocesados”, explicó por correo electrónico el Dr. Wesley McWhorter, dietista registrado y vocero de la Academia de Nutrición y Dietética. “Pero esas ventajas de fabricación no implican que sean más saludables o necesarios, razón por la cual muchas marcas enfocadas en alimentos integrales han vuelto a fuentes de coloración basadas en plantas y algas”.

California comenzó a sentar las bases para una legislación contra los colorantes sintéticos hace varios años. Desde entonces, el estado prohibió el uso del colorante rojo número 3 en todo su territorio y de otros seis colorantes comunes en los alimentos escolares. Estas leyes entrarán en vigor el 1 de enero de 2027 y el 31 de diciembre de 2027, respectivamente. La FDA prohibió el colorante rojo número 3 en enero de 2025.

Otros 26 estados han seguido el ejemplo de California con iniciativas legislativas —algunas ya convertidas en ley y otras aún en proceso— que buscan prohibir, restringir o exigir el etiquetado de los colorantes artificiales.

Algunos estados como Arkansas, Texas y Virginia Occidental han señalado que se inspiraron en Kennedy.

En abril, la FDA anunció planes para trabajar con la industria en la eliminación gradual del uso de colorantes sintéticos en el suministro de alimentos. Muchos fabricantes, restaurantes y comercios populares ya han seguido ese camino, entre ellos Kraft Heinz, General Mills, WK Kellogg Co., The Campbell’s Company, PepsiCo, Nestlé, The Hershey Company, Utz, In-N-Out, Walmart y Sam’s Club.

La FDA ha dicho que quiere eliminar los colorantes sintéticos del sistema alimentario de Estados Unidos para enero de 2027. Mientras tanto, los consumidores pueden identificar los productos que los contienen leyendo las listas de ingredientes al hacer sus compras.

En las listas de ingredientes, estos colorantes artificiales se denominan a veces con diferentes términos:

Rojo número 3: red 3, FD&C Red No. 3 o eritrosina

Rojo número 40: red 40, FD&C Red No. 40 o Allura Red AC

Azul número 1: blue 1, FD&C Blue No. 1 o Brilliant Blue FCF

Azul número 2: FD&C Blue No. 2 o indigotina

Amarillo número 5: yellow 5, FD&C Yellow No. 5 o tartrazina

Amarillo número 6: yellow 6, FD&C Yellow No. 6 o amarillo ocaso

Los colorantes que aparecen con la palabra “laca” en la lista de ingredientes significan que el colorante es una versión insoluble en agua, por lo que puede disolverse en alimentos grasos o con bajo contenido de humedad.

La petición que planteó el color rojo remolacha para su consideración por parte de la FDA fue presentada en noviembre de 2023 por Phytolon, un fabricante de colorantes naturales con sede en Israel.

“Los colorantes a base de remolacha tiene una larga historia culinaria y se han utilizado habitualmente en los sistemas alimentarios modernos durante décadas”, señaló McWhorter, quien también es vicepresidente de medicina del estilo de vida en Suvida Healthcare.

Los colorantes de color azul a marrón producidos a partir de remolacha exprimida, en polvo o deshidratada ya han sido aprobados por la FDA.

El uso ampliado del extracto de espirulina concede una petición presentada en julio de 2024 por GNT, un fabricante de colorantes vegetales con sede en Dallas.

Aunque se han realizado algunas investigaciones con animales y seres humanos sobre los colorantes alimentarios artificiales, la financiación para seguir investigando es insuficiente, y aún menos para el estudio de alternativas emergentes, según informaron los expertos a CNN en mayo, por lo que no está claro si los colorantes naturales podrían tener algún efecto sobre la salud humana.

Y aunque “natural” no significa automáticamente que algo sea seguro para el consumo, “es difícil creer” que los colorantes provenientes de plantas y utilizados en cantidades pequeñas sean perjudiciales para la población general, afirmó la Dra. Marion Nestle, profesora emérita Paulette Goddard de Nutrición, Estudios de la Alimentación y Salud Pública en la Universidad de Nueva York, en una entrevista en abril.

“El principal riesgo que se menciona en la investigación está relacionado con la contaminación en productos de espirulina mal controlados, más que con su uso regulado en alimentos”, explicó McWhorter.

La espirulina ha sido popular entre entusiastas de la salud durante siglos. Cuando se consume como alimento completo o suplemento, es nutritiva por su contenido de proteínas, cobre, hierro, antioxidantes y vitaminas del complejo B, señaló por correo electrónico Julia Zumpano, dietista registrada de la Clínica Cleveland.

Pero los extractos de espirulina y remolacha utilizados como colorantes no aportan ningún nutriente significativo, dijo McWhorter, debido a las pequeñas cantidades que se consumen y al efecto que el procesamiento puede tener sobre los nutrientes.

En 2025, la FDA aprobó o amplió el uso de otros cuatro colorantes naturales: el extracto azul de Galdieria, el extracto de flor de guisante mariposa, el fosfato de calcio y el azul de gardenia (genipina).

“Independientemente del tipo de colorante, los resultados en salud están mucho más determinados por una dieta equilibrada, rica en fibra y basada en alimentos integrales, que incluya proteínas magras, verduras y grasas saludables, que por el color de los alimentos en sí”, concluyó McWhorter.

