Las 5 cosas que debes saber este 5 de febrero

Por CNN en Español

La advertencia de China a Panamá. Condenan a cadena perpetua al hombre que intentó asesinar a Trump. The Washington Post despide a un tercio de su personal. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Tom Homan, zar de la frontera del presidente Trump, anunció este miércoles que el Departamento de Seguridad Nacional retirará 700 agentes de Minnesota de manera inmediata. Aproximadamente 3.000 agentes del Departamento de Seguridad Nacional habían sido desplegados en Minneapolis como parte de la Operación Metro Surge que comenzó a principios de diciembre.

En entrevista con Richard Quest de CNN, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, dijo que las decisiones sobre Venezuela deben recaer en el pueblo venezolano y no en administraciones estadounidenses. Sánchez agregó que esto es un error absoluto y que es importante el acompañamiento de la comunidad internacional en esta transición hacia la democracia. Exclusivo.

El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, aseguró en entrevista exclusiva con CNN que “Cuba está lista para un diálogo significativo con Estados Unidos” y confirmó que ambos países han mantenido comunicaciones a los más altos niveles de Gobierno.

Tras planear, acechar y esperar el momento adecuado para disparar y matar al entonces candidato a la presidencia de EE.UU. Donald Trump, el hombre que instaló un nido de francotirador en el borde del campo de golf de Trump en West Palm Beach, Florida, y cuyo ataque fue frustrado por un agente del Servicio Secreto, fue condenado el miércoles a cadena perpetua.

China advirtió este martes a Panamá que deberá pagar un “alto precio” después de que un tribunal anulara el contrato de CK Hutchison 0001.HK, con sede en Hong Kong, para operar dos puertos en el Canal de Panamá. La Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao de China calificó de “absurda, vergonzosa y patética” la sentencia del tribunal supremo panameño, y se comprometió a defender los intereses de las empresas chinas.

¿En qué país se redactaron las primeras reglas oficiales del curling?

A. Canadá.

B. Suiza.

C. Islandia.

D. Escocia.

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

The Washington Post, propiedad de Jeff Bezos, despide a un tercio de su personal

El diario The Washington Post despidió a aproximadamente uno de cada tres empleados en la mañana del miércoles, lo que asestó otro duro golpe a una redacción que ya se encuentra al borde del colapso.

Compañía que “resucitó” al lobo terrible anuncia un biobanco de congelamiento para especies en peligro de extinción

Colossal Biosciences, la empresa de biotecnología que intenta “revivir” especies antiguas como el dodo, el mamut y el tigre de Tasmania, anunció que está creando un biobanco para especies en peligro de extinción en los Emiratos Árabes Unidos.

Ladrones disfrazados de Robin Hood regalan comida en protesta por el aumento de precios en Canadá

Ladrones vestidos como Robin Hood asaltaron una tienda de alimentos en Montreal el martes por la noche y repartieron los productos robados en una protesta contra el aumento de los precios de los alimentos, apenas unas semanas después de que el mismo grupo atacara una tienda de comestibles disfrazados de Santa Claus y sus duendes.

9,4 millones

Un año después de la disolución de USAID, un estudio estima que los recortes a las ayudas globales causarán 9,4 millones de muertes para 2030.

“Me di cuenta de que tal vez nos vendría bien un toque un poco más suave (en migración)”

—Lo dijo el presidente Donald Trump al sugerir que su Gobierno podría considerar suavizar sus políticas de inmigración después de que dos ciudadanos estadounidenses murieran en Minneapolis a manos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Científicos graban una rara medusa fantasma frente a la costa de Argentina

Científicos frente a la costa de Argentina captaron a una rara medusa fantasma gigante a casi 250 metros de profundidad. La medusa fantasma puede crecer hasta alcanzar la longitud de un autobús escolar y fue descubierta por primera vez en 1899.

👋 Nos vemos mañana.

🧠 La respuesta del quiz es: D. Las primeras reglas oficiales del curling se redactaron en Escocia y fueron adoptadas por el Grand Caledonian Curling Club, que se convirtió en el organismo rector del deporte, en 1838.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.