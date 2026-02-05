Trump frustra de nuevo los esfuerzos de un colaborador de restar importancia a sus comentarios

Por Aaron Blake, CNN

En este punto, cuando un asistente o asesor de Donald Trump se ofrece a traducir algo que el presidente ha dicho, probablemente debería asumir que no tiene idea de lo que está hablando.

Trump frustró este martes los esfuerzos de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, por fingir que no había dicho algo tan controvertido. Y esto se ha convertido en algo habitual.

La controversia del momento en la administración Trump es que el presidente ha propuesto nacionalizar las elecciones.

“Los republicanos deberían decir: ‘Queremos tomar el control’”, declaró Trump al exsubdirector del FBI, Dan Bongino, en un episodio de podcast publicado el lunes. “Deberíamos tomar el control de la votación, la votación en al menos 15 lugares. Los republicanos deberían nacionalizar el voto”.

Esto es sumamente impráctico, dado que la Constitución otorga a los estados la facultad de organizar elecciones. Pero también es provocador, ya que este es el presidente que intentó anular unas elecciones basándose en una serie de falsas denuncias de fraude electoral. Imaginen a esta persona tomando el control de unas elecciones.

Entonces Leavitt intervino para sugerir que Trump en realidad no había dicho lo que dijo.

Ella afirmó que Trump se estaba refiriendo en cambio a la aprobación por parte del Congreso de la Ley SAVE, un proyecto que pretende combatir el voto de los no ciudadanos en las elecciones federales, algo que ya es ilegal y que, según los expertos, rara vez sucede.

Eso era absurdo, por supuesto. La Ley SAVE añadiría requisitos federales para registrarse para votar, sí, pero Trump hablaba de controlar la votación en un número específico de lugares (15), no de aprobar una ley que se aplicara a todo el país.

Y efectivamente, Trump dejó claro el martes que hablaba en serio. Cuando Kaitlan Collins, de CNN, le preguntó a qué se refería con nacionalizar las elecciones, no mencionó la Ley SAVE y reafirmó la idea de que el Gobierno federal ejerza un control más amplio.

“Si un estado no puede organizar una elección, creo que la gente que me respalda debería hacer algo al respecto”, respondió Trump, refiriéndose a los republicanos del Congreso que estaban junto a él en una ceremonia de firma en la Oficina Oval.

Señaló la supuesta “corrupción en las elecciones” en Detroit, Filadelfia y Atlanta y agregó: “Si no pueden contar los votos de manera legal y honesta, entonces alguien más debería tomar el control”.

“No sé por qué el Gobierno federal no lo hace de todos modos”, reflexionó el presidente.

Es el tipo de contradicción que sería un escándalo en cualquier otra administración. La principal portavoz de Trump afirmó que quería decir una cosa, y resultó ser falsa.

Como mínimo, es un grave error de credibilidad para un portavoz. Al fin y al cabo, su trabajo es, literalmente, hablar en nombre del presidente.

Excepto que esto es prácticamente lo habitual. Trump ha contradicho regularmente los intentos de sus ayudantes y asesores de hacer de traductores:

En 2016, Trump propuso en su campaña una “prohibición” de la inmigración musulmana. Pero cuando impuso restricciones de viaje a varios países de mayoría musulmana en 2017, sus asesores afirmaron que, por alguna razón, no se trataba realmente de una “prohibición” (una palabra que no les servía de nada en su defensa legal). Solo que Trump luego dijo que sí era una “prohibición”, de nuevo.

En 2018, se informó que Trump se refirió a algunos países mayoritariamente negros como “países de mierda”. Algunos asesores y senadores republicanos sugirieron que no lo había dicho. Pero el año pasado, Trump lo admitió por completo.

En 2019, Trump afirmó que el interés de Estados Unidos en Siria era “conservar” su petróleo. Sin embargo, eso podría constituir una violación del derecho internacional, por lo que el secretario de Defensa, Mark Esper, aseguró a la prensa que Trump se refería a negarle a ISIS el acceso a los yacimientos petrolíferos. Trump repitió entonces: “Nos quedamos con el petróleo… Dejamos tropas solo por el petróleo”.

En 2020, Trump declaró en un mitin que le había pedido a su administración que redujera las pruebas de coronavirus. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, afirmó entonces que el comentario de Trump era una broma, mientras que otro asesor afirmó que Trump solo se divertía. Trump declaró posteriormente: “No bromeo”.

El año pasado, Trump se refirió a las pruebas nucleares subterráneas que China, Corea del Norte y Rusia estaban realizando y añadió: “Tenemos que hacer pruebas”. El secretario de Energía, Chris Wright, sugirió que el comentario de Trump se refería a probar componentes nucleares, “no a explosiones nucleares”. Pero días después, Trump declaró: “Haremos pruebas nucleares como hacen otros países”. (No hay pruebas de que la administración Trump se haya propuesto realizar ensayos de armas nucleares).

En muchos de estos casos, no está claro quién dice la verdad. La historia sugiere que Trump a menudo intenta hacer cosas imprácticas que nunca llegan a buen puerto.

Pero el punto es que no se puede confiar en sus asistentes cuando intentan decirnos lo que Trump realmente quiso decir.

El senador Lindsey Graham de Carolina del Sur lo dijo muy bien en 2017.

“No creo que Trump haya conspirado con los rusos”, declaró Graham al Washington Post, “porque no creo que él conspire ni siquiera con su propio personal”.

Eso podría ser tranquilizador en lo que respecta a la culpabilidad de Trump en la investigación de Rusia, pero es una manera terrible de dirigir un país.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.