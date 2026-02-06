Disparan contra un general ruso en Moscú y es trasladado a un hospital, según medios locales

Por Anna Chernova y Lauren Kent, CNN

Un general ruso recibió un disparo en Moscú y fue hospitalizado, según el Comité de Investigación del país.

Un atacante desconocido disparó varias veces contra el teniente general Vladimir Alekseyev en un edificio residencial en la autopista Volokolamskoye en Moscú y huyó del lugar, informó el portavoz del Comité de Investigación de Rusia en un comunicado el viernes.

El Comité de Investigación Ruso comunicó que sus oficiales están en el lugar y que ha abierto un caso penal por lo que llamó el intento de asesinato de un funcionario de alto rango del Ministerio de Defensa.

Alekseyev ha sido trasladado a un hospital de la ciudad, según el comunicado del Comité de Investigación Ruso.

El herido se encuentra en cuidados intensivos y en estado grave como consecuencia del tiroteo, según los medios estatales rusos.

Alekseyev es el primer subdirector de la Dirección Principal de Inteligencia de Rusia, el GRU, según un informe de 2025 del Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos.

