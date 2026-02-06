EE.UU. acusa a China de realizar una prueba nuclear secreta mientras el Gobierno de Trump pide un acuerdo nuclear más amplio

Por Jennifer Hansler y Kylie Atwood, CNN

Estados Unidos acusó este viernes a China de llevar a cabo una prueba nuclear secreta en 2020, mientras el Gobierno de Trump solicita un acuerdo de armas nucleares más amplio que incluya tanto a China como a Rusia.

La acusación se produce un día después de que el último tratado de control de armas nucleares entre Estados Unidos y Rusia expirara, dejando a las mayores potencias nucleares del mundo sin límites para sus arsenales por primera vez en décadas.

El presidente Donald Trump y otros altos funcionarios de su Gobierno han dejado claro que ya no respetarán las limitaciones del Tratado New START y, en cambio, han argumentado que necesitan un nuevo acuerdo para abordar las amenazas de Moscú y Beijing. Además, el año pasado Trump pidió la reanudación de las pruebas estadounidenses de armas nucleares.

“Hoy puedo revelar que el Gobierno de Estados Unidos sabe que China ha llevado a cabo pruebas explosivas nucleares, incluyendo preparativos para pruebas con rendimientos designados en cientos de toneladas”, dijo el subsecretario de Estado para el Control de Armas y la Seguridad Internacional, Thomas DiNanno, en declaraciones durante una conferencia mundial de Desarme en Viena este viernes.

“China realizó una de estas pruebas nucleares de producción de rendimiento el 22 de junio de 2020”, añadió, sin aportar más detalles. Un ex alto funcionario estadounidense dijo a CNN que la información sobre la prueba de China en 2020 había sido desclasificada.

DiNanno acusó a los militares chinos de intentar “ocultar las pruebas confundiendo las explosiones nucleares porque reconocían que estas pruebas violan los compromisos de prohibición de pruebas”.

“China ha utilizado el desacoplamiento —un método para reducir la eficacia del monitoreo sísmico— para ocultar sus actividades al mundo”, dijo. Según los expertos, el desacoplamiento ocurre cuando se excava una gran caverna para disminuir la actividad sísmica de una explosión nuclear, lo que hace más difícil su detección.

Un alto funcionario de una organización que trabaja para supervisar pruebas de armas nucleares en todo el mundo dijo en un comunicado este viernes que su sistema “no detectó ningún evento consistente con las características de una explosión de prueba de arma nuclear” el 22 de junio de 2020.

“Análisis posteriores y más detallados no han alterado esa determinación”, dijo Rob Floyd, secretario ejecutivo de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBTO, por sus siglas en inglés).

Floyd dijo que el Sistema Internacional de Vigilancia (IMS, por sus siglas en inglés) de la organización “es capaz de detectar explosiones de pruebas nucleares con un rendimiento equivalente a o superior a aproximadamente 500 toneladas de TNT”. Señaló que había detectado “todas las seis pruebas realizadas y declaradas por” Corea del Norte.

Un rendimiento inferior a 500 toneladas, que el sistema no podría detectar, “representa aproximadamente el 3 % del rendimiento de la explosión que devastó Hiroshima”, dijo. Floyd señaló que existen mecanismos previstos por el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBT, por sus siglas en inglés), que prohíbe “cualquier explosión de prueba de arma nuclear o cualquier otra explosión nuclear”. Sin embargo, esos mecanismos solo pueden usarse cuando el tratado entre en vigor.

La mayoría del mundo se ha adherido y ha ratificado el tratado. Aunque tanto Estados Unidos como China lo firmaron, no lo han ratificado y Rusia retiró su ratificación en 2023. Por tanto, el tratado no puede entrar en vigor.

En el pasado, Estados Unidos y China habían declarado que se adhieren a una moratoria sobre las pruebas nucleares, pero el año pasado Trump pidió que se reanuden las pruebas nucleares estadounidenses “en igualdad de condiciones”.

En sus comentarios de este viernes, DiNanno sugirió que las presuntas pruebas chinas motivaron el decreto de Trump. También afirmó que “el informe anual de cumplimiento de Estados Unidos ha evaluado previamente que Rusia no ha mantenido su moratoria sobre pruebas al realizar pruebas nucleares supercríticas”.

Al ser consultado sobre la acusación de pruebas nucleares secretas, el portavoz de la embajada china en Washington dijo que China “sigue una política de ‘no primer uso’ de armas nucleares y una estrategia nuclear centrada en la autodefensa, y se adhiere a su moratoria de pruebas nucleares”.

“Estamos preparados para trabajar con todas las partes para defender conjuntamente la autoridad del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares y salvaguardar el régimen internacional de desarme y no proliferación nuclear”, dijo Liu Pengyu.

“Esperamos que Estados Unidos cumpla sinceramente con sus obligaciones bajo el tratado y con su compromiso de moratoria sobre pruebas nucleares, y que tome acciones concretas para defender el régimen internacional de desarme y no proliferación nuclear, así como el equilibrio y la estabilidad estratégica mundial”, dijo a CNN.

En sus declaraciones de este viernes, DiNanno dijo que “el 5 de febrero de 2026 marca, en efecto, el fin de una era: el fin de la contención unilateral de Estados Unidos”, haciendo referencia al término del tratado New START. Aunque no dijo explícitamente que Estados Unidos desplegaría más armas nucleares ahora que ya no está sujeto al acuerdo, indicó que era probable.

“Completaremos nuestros programas de modernización nuclear en curso que se iniciaron cuando New START entró en vigor. Estados Unidos también mantiene una capacidad nuclear no desplegada que puede ser utilizada para hacer frente al entorno de seguridad emergente, si así lo indica el presidente”, dijo.

Estados Unidos “mantendrá una disuasión nuclear robusta, creíble y modernizada para garantizar que nuestra seguridad preserve la paz y la estabilidad, y negociar desde una posición de fuerza”, agregó.

“La próxima era de control de armas puede y debe continuar con un enfoque claro, pero requerirá la participación de más que solo Rusia en la mesa de negociaciones”, dijo DiNanno.

No está claro cómo Estados Unidos planea llevar a China a esa mesa de negociaciones. Beijing ha rechazado de manera constante las negociaciones trilaterales sobre control de armas, argumentando que sus arsenales no están a la par de los de Moscú y Washington.

Matthew Kroenig, vicepresidente y director senior del Scowcroft Center for Strategy and Security en el Atlantic Council, señaló que si esa es realmente la preocupación de China, “¿no deberían querer el control de armas?”

“Si logran que limitemos nuestras armas, eso debería ser mejor para ellos”, argumentó. Afirmó que cree que Beijing no quiere negociar porque “quieren una fuerza nuclear de superpotencia”.

“Han invertido mucho en construir esta fuerza. No gastaron todo este dinero ni manipularon todo este metal para simplemente cederlo”, dijo.

Algunos funcionarios estadounidenses creen que la expiración del New START allana el camino para la expansión del arsenal de Estados Unidos, lo cual podría provocar suficiente preocupación en China como para llevar a la creciente potencia nuclear a la mesa, de acuerdo con un funcionario estadounidense.

Daryl Kimball, director ejecutivo de la Asociación para el Control de Armas, señaló que “si hay una verdadera violación del tratado de prohibición de pruebas, eso es un gran problema, pero simplemente quejarse no resuelve el problema”.

Pidió a Estados Unidos que proponga un “enfoque sensato”, como conversaciones bilaterales sobre el control de armas.

“Mientras tanto, no hay razón para que Estados Unidos y Rusia no deban ni puedan seguir respetando los límites centrales de New START”, dijo.

