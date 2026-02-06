Skip to Content
Explosión causa varias muertes en una mezquita de Pakistán, según la policía

Una explosión arrasó este viernes una mezquita musulmana chiita en la capital de Pakistán, Islamabad, provocando la muerte de varios fieles, informó la policía.

La explosión sacudió la mezquita durante la oración del viernes, según el agente de policía Zafar Iqbal. “Hemos trasladado a varias personas a hospitales. No puedo decir cuántos han muerto en este momento, pero sí, ha habido muertos”, afirmó.

Un portavoz policial declaró que aún no se ha determinado el tipo de explosión. La policía se encuentra en el lugar.

