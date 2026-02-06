La líder conservadora japonesa apuesta fuerte por la Takaichimanía con elecciones anticipadas. ¿Valdrá la pena su jugada?

Por Hanako Montgomery, CNN

En escenas normalmente reservadas para las estrellas del J-pop, miles de fanáticos se apiñan para protegerse del frío afuera de una pequeña estación de tren en el extrarradio de Tokio, con sus teléfonos en alto para echar un vistazo a la última obsesión de Japón.

De repente, la primera ministra Sanae Takaichi sale a una pasarela de hormigón y un murmullo de entusiasmo se extiende entre la multitud, con la esperanza de que se transforme en votos para su Partido Liberal Democrático (PLD) en las elecciones anticipadas a la cámara baja del domingo.

Takaichi convocó elecciones apenas tres meses después de asumir el cargo de primera ministra y prometió dimitir si el PLD no lograba obtener una mayoría, una medida inusual y arriesgada en la cultura política típicamente cautelosa de Japón.

Pero Takaichi no es una política japonesa cualquiera. Desde que asumió el poder en octubre, este baterista de heavy metal, motociclista y con una gran experiencia en redes sociales, ha desempolvado la imagen tradicional de la política del país dominada por los hombres.

Incluso ha logrado ganarse al presidente Donald Trump, quien la ha bendecido con su “respaldo total y completo” y una invitación a la Casa Blanca el próximo mes, incluso antes del resultado de la votación de este fin de semana.

Pero lo que importa es la gente de casa, y Takaichi está encontrando un gran apoyo entre los votantes más jóvenes, a quienes llega en línea con breves clips de frases concisas y listas para usar como eslóganes, junto con videos virales de sus reuniones con líderes mundiales.

El mes pasado incluso cantó éxitos de K-Pop con el presidente surcoreano de visita, Lee Jae Myung.

Incluso los pequeños detalles de su vida cotidiana, desde el bolso que lleva hasta el bolígrafo que utiliza, son seguidos de cerca, reforzando una imagen cuidadosamente cultivada de una líder cercana al público.

En su ciudad natal, Nara, las tiendas de recuerdos venden toallas estampadas con sus lemas, llaveros, artículos de papelería e incluso galletas con su imagen junto a la de su ídolo político, la exprimera ministra británica Margaret Thatcher.

Dos estudiantes de 20 años le cuentan a CNN que fue la sonrisa de Takaichi lo que los atrajo. No la llaman “Primera Ministra” ni “Sra. Takaichi”, sino “Sana-chan”, un sufijo cariñoso que suele reservarse para amigos cercanos.

Uno comenta con orgullo que usa el mismo bolígrafo que la primera ministra.

“Me hace sentir más cerca de ella”, afirma.

“En comparación con el anterior primer ministro, se ven muchas publicaciones en redes sociales que muestran lo mucho que trabaja”, añade Yuho Oishi. “Veo que los jóvenes empiezan a interesarse por la política gracias a eso”.

Políticos de todo el mundo han utilizado las redes sociales para atraer a los votantes más jóvenes. Pero en una sociedad como la japonesa, donde la población se inclina hacia las generaciones mayores, se ha convertido en un elemento distintivo para una política ambiciosa como Takaichi.

“Los jóvenes aprovechan al máximo las redes sociales y les resultan atractivas”, afirma Noboru Kinoshita, secretario de Takaichi. “Ahí es donde centramos nuestros esfuerzos”.

Y parece que está funcionando.

Los índices de aprobación de Takaichi son sorprendentemente altos, oscilando entre más del 50 % y más del 80 % para personas de entre 20 y 30 años en algunas encuestas, niveles nunca vistos en años y que son la envidia de los primeros ministros recientes.

El contraste con su partido es casi innegable. Durante años, el PLD se ha visto lastrado por derrotas electorales, una inflación persistente y escándalos políticos que han erosionado la confianza pública, incluso mientras la popularidad de su nuevo líder crece exponencialmente.

Kinoshita conoce a Takaichi desde hace más de 30 años y atribuye su atractivo a su estilo de comunicación, describiendo cómo redacta personalmente sus respuestas para las audiencias parlamentarias sobre el presupuesto. “Explica las políticas con sus propias palabras, de una manera fácil de entender”, afirmó.

La estrategia es conocida. Líderes carismáticos que movilizan a los votantes jóvenes han transformado la política en otros lugares.

Aunque la participación juvenil suele ser baja en Japón, el ascenso de Takaichi ha inyectado un entusiasmo inusual en un grupo demográfico que llevaba mucho tiempo desencantado con la política nacional.

Pero incluso entre los votantes de mayor edad, Takaichi es muy popular.

Satoshi Uchiyama, quien se ofreció como voluntario para repartir volantes de campaña en sus mítines, admira la firme postura de Takaichi en materia de defensa, que considera una prioridad nacional en un momento de incertidumbre geopolítica.

“Japón tiene esta aversión a tener un ejército o a poseer poder militar desde que perdió una guerra. Pero ahora, con problemas como los de China, Corea del Norte y Rusia, creo que es profundamente inquietante para nosotros como ciudadanos”, sostuvo.

Takaichi es una conservadora de larga trayectoria, estrechamente alineada con causas nacionalistas y tradicionalistas.

Miembro destacada del lobby ultranacionalista Nippon Kaigi, apoya la educación patriótica y ha abogado por la revisión de la constitución pacifista de Japón, incluido el artículo 9, que renuncia a la guerra.

“Desde su perspectiva, el PLD se había vuelto demasiado moderado bajo los dos últimos primeros ministros”, declaró Rintaro Nishimura, asociado sénior con sede en Tokio de The Asia Group, una firma consultora.

Sin embargo, su rumbo político sigue siendo incierto. Presentó la posibilidad de recortar el impuesto al consumo del 8 % sobre los alimentos, una propuesta que recibió rápidas críticas de los economistas y que posteriormente fue descartada de los discursos de campaña.

Su apertura a un mayor gasto gubernamental y sus comentarios que indican tolerancia hacia un yen más débil han inquietado a los mercados, mientras que las tensiones con China, el socio comercial más importante de Japón, siguen acechando después de sus comentarios de noviembre de que una invasión china de Taiwán podría desencadenar una respuesta militar japonesa.

“Los efectos de los comentarios de Takaichi… aún no se han manifestado plenamente”, afirmó Hajime Kidera, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Economía de la Universidad Meiji. “Pero a medida que lo hagan, más personas podrían empezar a cuestionar si la economía japonesa realmente puede confiarse a su liderazgo”.

Por ahora, esas dudas no han afectado en absoluto su posición. Mientras los votantes acuden a las urnas el domingo, Takaichi apuesta a que su popularidad, cuidadosamente cultivada, será suficiente para dar a su partido la mayoría y ganar tiempo hasta las próximas elecciones de 2027.

Para entonces, los votantes habrán tenido años, no meses, para juzgar si su liderazgo se basa en la sustancia y no solo en el poder estelar.

