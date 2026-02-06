Las 5 cosas que debes saber este 6 de febrero

Por CNN en Español

EE.UU. dice que enviará ayuda humanitaria a Cuba y La Habana califica el anuncio de “hipócrita”. Oposición venezolana liderada por Capriles acepta dialogar. El saludo de Bad Bunny a sus fans mexicanos previo al Super Bowl. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, nunca estuvo involucrado con Jeffrey Epstein, pero corre grave peligro de perder su cargo por culpa del delincuente sexual convicto. Sin embargo, el presidente Donald Trump —cuyo nombre aparece en algunos archivos de investigación sobre el financiero caído en desgracia— no tiene las mismas preocupaciones. Análisis.

El Departamento de Estado de EE.UU. anunció US$ 6 millones en asistencia humanitaria para Cuba mientras el Gobierno de Trump intenta cortar el suministro de petróleo a la isla. El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, calificó de “hipócrita” el anuncio, al asegurar que Washington “niega condiciones económicas básicas a millones”.

Un sector de la oposición de Venezuela, integrado por el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles, informó este miércoles que aceptó una invitación del Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para comenzar un proceso de diálogo y discutir los problemas que agobian a los ciudadanos.

China reaccionó con firmeza tras el fallo del Tribunal Supremo de Panamá que declaró inconstitucional la concesión de dos terminales portuarias clave en el canal de Panamá a la empresa CK Hutchison, respaldada por Hong Kong. Este conflicto refleja la creciente tensión entre China y Estados Unidos por la influencia en la región, ya que Washington busca limitar la presencia china en infraestructuras estratégicas del hemisferio occidental.

La decisión del Gobierno de Trump de permitir que funcionarios de ICE accedan a datos de Medicaid pone a los hospitales en la difícil posición de decidir si advierten a los pacientes inmigrantes que su información personal podría usarse para deportarlos.

¿Por qué las medallas de este año en los Juegos Olímpicos de Invierno valen más que nunca?

A. Por la ola de frío.

B. Porque ahora se entregan menos medallas.

C. Por el aumento de los precios de los metales preciosos.

D. Por el aumento del salario mínimo.

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

¿Qué está pasando con el bitcoin?

La criptomoneda más famosa del mundo ha caído un 44 % desde su pico de octubre, al bajar el jueves de los US$ 70.000 por primera vez en 15 meses. Lo extraño es que la racha a la baja de cuatro meses del bitcoin ha ocurrido en un momento en el que, en teoría, lo tenía todo a su favor.

La alta mar ahora tiene su propia ley. ¿Qué significa realmente eso?

Cuando algo es de todos y de nadie a la vez, ¿quién se encarga de cuidarlo? Este es el acertijo al que se enfrentaban la mayor parte de las aguas oceánicas. Hasta ahora.

El Super Bowl LX, la fiesta más latina de la historia de la NFL

Continúa la cuenta regresiva rumbo al Super Bowl LX, una edición especial ya que varios jugadores de raíces latinas estarán entre los protagonistas.

50.000

El Gobierno de Trump planea reclasificar a 50.000 trabajadores federales, lo que facilitaría su despido.

“¡Viva México!”

—Lo dijo Bad Bunny, durante la rueda de prensa previa al Super Bowl LX. Escucha los momentos más destacados del evento.

La fiebre por Bad Bunny llega hasta China. Video muestra a adultos mayores disfrutando de su ritmo.

El interés por el artista puertorriqueño continúa rompiendo fronteras: el cantante logró ubicar su tema “Debí tirar más fotos” en el número uno del ranking diario de Apple Music en China. La gente en el país asiático baila y canta sus canciones, y comparten sus videos en redes sociales.

🧠 La respuesta del quiz es: C. Los atletas que suban al podio en los Juegos Olímpicos de Invierno en Italia este mes recibirán las medallas más caras en la historia de los Juegos, gracias al vertiginoso aumento de los precios de los metales preciosos.

