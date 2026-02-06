Las acciones alcanzan un hito histórico: el Dow superó por primera vez los 50.000 puntos

Por John Towfighi, CNN

El Dow acaba de alcanzar los 50.000 puntos por primera vez en la historia.

El índice de primera línea subió el viernes 1.097 puntos, o un 2,24 %, y superó los 50.000 puntos durante la jornada. Es la primera vez que el índice, con 129 años de antigüedad, cruza el histórico umbral de los 50.000 puntos.

El ascenso del Dow es signo del persistente aumento del mercado bursátil a pesar de los recientes y tumultuosos acontecimientos geopolíticos.

Las acciones en Estados Unidos —y en todo el mundo— han subido este año a pesar de la incertidumbre por la agitación en Irán, las tensiones entre Washington y Bruselas sobre Groenlandia y la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

Los inversionistas del mercado bursátil también están evaluando la salud del auge de la inteligencia artificial y asimilando la elección del presidente Donald Trump de Kevin Warsh para presidir la Reserva Federal.

Wall Street repuntó con fuerza este viernes, recuperándose tras una caída de tres días en las acciones tecnológicas y de software. El más amplio S&P 500 subió el viernes un 1,7 %. El Nasdaq Composite, de fuerte peso tecnológico, subió un 1,9 %.

El mercado bursátil estadounidense está en su cuarto año de un mercado alcista.

El Dow ha subido a medida que el repunte se ha ampliado, con los inversionistas comprando algo más que acciones tecnológicas de alto rendimiento. El índice de primera línea está superando al Nasdaq y al S&P 500 este año, ya que los inversionistas rotan hacia sectores como industriales y financieros.

El Dow está más enfocado en sectores como financieros e industriales, y menos expuesto al sector tecnológico, que representa una mayor proporción del valor de mercado del S&P 500 y del Nasdaq Composite.

“Lo positivo de que el Dow llegue a ese nuevo hito es que muestra que estamos viendo una ampliación en el mercado”, dijo Matt Dmytryszyn, director de inversiones en Composition Wealth. “No se trata solo de acciones tecnológicas e inteligencia artificial. Estamos viendo que más empresas financieras, industriales y de salud están empezando a ser más compradas y reconocidas en el mercado”.

Que el Dow alcance los 50,000 por primera vez refleja el optimismo de Wall Street sobre la economía estadounidense y es solo otro récord ahora roto en la carrera alcista de varios años del mercado. Aun así, el “miedo” fue el sentimiento que impulsó los mercados este viernes, según el Índice Fear & Greed de CNN.

“Los fundamentos siguen estando sólidamente en su lugar, lo que significa un crecimiento de las ganancias en mejora y un gasto del consumidor resistente”, dijo Rob Haworth, director sénior de estrategia de inversión en US Bank Asset Management.

En teoría, la economía está bien. Wall Street tiene esperanzas de recortes de tasas de interés por parte de la Fed más adelante este año.

Sin embargo, bajo la superficie, el panorama es menos alentador. El gasto del consumidor está siendo impulsado por los hogares más ricos, que suelen tener dinero en acciones y han visto aumentar el valor de sus inversiones, mientras que las personas que dependen de sus salarios para sus ingresos se sienten presionadas por la falta de recursos.

Mientras tanto, algunos en Wall Street continúan advirtiendo sobre la complacencia en los mercados financieros en medio de ataques a la independencia de la Fed, persistentes nervios sobre una posible burbuja y una geopolítica cada vez más tensa.

“La economía estadounidense se ha mantenido resiliente”, dijo Jamie Dimon, CEO de JPMorgan Chase, en un comunicado el 13 de enero, cuando el banco informó los resultados del cuarto trimestre.

“Los consumidores continúan gastando y, en general, las empresas siguen saludables”, dijo Dimon. “Sin embargo, como siempre, nos mantenemos vigilantes, y los mercados parecen subestimar los posibles peligros, incluidos los provenientes de condiciones geopolíticas complejas, el riesgo de una inflación persistente y los precios elevados de los activos”.

El Dow fue establecido en 1896 por los periodistas Charles Dow y Edward Jones. El índice cubría inicialmente 12 acciones industriales, incluyendo General Electric, National Lead y la Tennessee Coal, Iron and Railroad Company.

El Dow es más antiguo que el S&P 500, que fue establecido en 1957 (aunque existían precursores desde 1928) y que el Nasdaq Composite, que fue establecido en 1971.

En 1928, el Down se expandió de 12 a 30 acciones, y el Dow ha permanecido como un índice de 30 acciones desde entonces. Diferentes compañías han rotado dentro y fuera del Dow a lo largo del tiempo, reflejando la economía estadounidense cambiante y en desarrollo.

El Dow cerró oficialmente por encima de los 1.000 puntos por primera vez el 14 de noviembre de 1972.

Aquí hay un repaso de otros hitos significativos en el camino hacia los 50.000:

Dow 10.000: 29 de marzo de 1999.

Dow 15.000: 7 de mayo de 2013.

Dow 20.000: 25 de enero de 2017.

Dow 30.000: 24 de noviembre de 2020.

El Dow alcanzó los 40.000 puntos en mayo de 2024 antes de llegar a 45.000 el 4 de diciembre de ese año.

Cuando el anuncio del presidente Donald Trump de su régimen generalizado de aranceles sacudió los mercados globales en abril de 2025, el índice cayó brevemente por debajo de los 37.000 puntos, aproximadamente un 18 % por debajo de su máximo de más de 45.000 en diciembre de 2024.

Pero el Dow se recuperó cuando Trump retrocedió en sus propuestas arancelarias más severas. El índice recuperó los 45.000 en agosto de 2025 antes de superar los 46.000, 47.000 y 48.000 en rápida sucesión en los meses siguientes.

El Dow superó los 49.000 por primera vez el 6 de enero antes de sobrepasar los 50.000 este viernes.

“50k es un hito increíble, especialmente considerando que estamos a pocos meses del aniversario del período de pánico arancelario donde el Dow llegó a 36.000, así que ha sido una gran recuperación y tendencia”, dijo Ken Mahoney, presidente y director ejecutivo de Mahoney Asset Management.

El Dow ha experimentado varios mercados alcistas y bajistas, desde los rugientes años veinte hasta la Gran Depresión, el entusiasmo de la burbuja puntocom en los años noventa hasta la caída de principios de los 2000, y las caídas y recuperaciones de la crisis financiera de 2008 y la pandemia de covid-19 a principios de los años 2020.

El Dow está compuesto solo por 30 compañías y está ponderado por precio. Mientras tanto, el S&P 500 y el Nasdaq siguen a cientos de compañías y están ponderados por valor de mercado. La historia del Dow es lo que hace único al índice, según Dmytryszyn de Composition Wealth.

“Crecí escuchando la televisión y la radio, y escuchas lo que está haciendo el Dow”, dijo. “Simplemente tiene algo de ese contexto histórico, esa tradición”.

50.000 es solo otro número redondo para el índice bursátil. Pero el hito significa un fuerte comienzo para 2026. El S&P 500, que cubre una gama más amplia de compañías, también alcanzó un récord esta semana.

Los planes de jubilación como los 401(k) suelen invertirse en fondos que siguen índices de referencia de acciones estadounidenses como el S&P 500 o el Dow. A medida que el mercado sube, los ahorros para la jubilación de los estadounidenses pueden verse un poco más robustos de lo habitual.

Doug Beath, estratega global de acciones en Wells Fargo Investment Institute, dijo que cree que los inversionistas seguirán mirando “el ruido de los titulares negativos” y, en cambio, “se enfocarán en las fuerzas positivas que vemos impulsando el crecimiento hasta 2026: recortes de impuestos, desregulación y la caída de las tasas de interés a corto plazo”.

Aun así, Beath dijo que no le sorprendería que los mercados experimentaran episodios de volatilidad a medida que las compañías continúan reportando ganancias del cuarto trimestre y “la amenaza de tensiones geopolíticas crecientes persiste”.

“Trataremos las caídas como oportunidades para reequilibrar fondos hacia los sectores favorecidos que se benefician de las tendencias auxiliares relacionadas con la IA y que tienen valoraciones más atractivas: finanzas, servicios públicos e industriales”, dijo Beath.

Mientras tanto, a medida que las acciones continúan una racha alcista que ha superado docenas de máximos históricos, algunos inversionistas también advierten que puede que no haya tanto margen para que las acciones estadounidenses sigan subiendo este año. Las acciones internacionales superaron a las estadounidenses en 2025 por primera vez en años, y hasta ahora este año llevan la delantera sobre los mercados estadounidenses.

Los máximos históricos en el mercado bursátil son una oportunidad para revisar tu portafolio de ahorros y asegurarte de que esté bien diversificado para que coincida con tu tolerancia al riesgo y tus objetivos de vida.

“Las acciones están bien posicionadas para obtener más ganancias este año, pero dado que las valoraciones ya reflejan estimaciones optimistas de crecimiento de la productividad impulsado por la IA y ahorros de costos, el mercado puede haberse fijado un listón bastante alto para sí mismo”, dijo Daniel Skelly, jefe del equipo de investigación de mercado y estrategia de gestión de patrimonio de Morgan Stanley, en una nota.

