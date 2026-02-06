Las cifras detrás del éxito de Bad Bunny

Por Jhasua Razo, CNN en Español

Bad Bunny llega al Super Bowl convertido en una de las figuras musicales más influyentes del mundo. Su presencia constante en los primeros lugares de listas internacionales ha demostrado que la música en español puede dominar la escena global sin necesidad de traducciones o adaptaciones.

Además de su éxito comercial, el artista puertorriqueño ha sido reconocido por la industria con múltiples premios Grammy y Latin Grammy. Hizo historia al convertirse en el primer artista en ganar el premio a Álbum del Año con un disco completamente en español, un hito que marcó un precedente para la música latina. Estas cifras y reconocimientos delinean el camino de Bad Bunny hacia uno de los escenarios más mediáticos del año: el Super Bowl.

