Quién es Drake Maye, el joven quarterback de los Patriots de Nueva Inglaterra

Hay ilusión en Nueva Inglaterra, y eso no es poco. Hacía ya varios años que los aficionados a los Patriots, una de las dos franquicias más ganadoras de toda la historia del fútbol americano, caminaban cabizbajos, como un multicampeón de boxeo que tras una mala racha no puede levantar la cabeza para mirar a los ojos a quien lo golpea. Y eso, para la franquicia más dominante del milenio, es mucho decir.

Esta esperanza a pocos días del Super Bowl LX no se respiraba por Foxborough desde la salida de Tom Brady, la misma que dejó al equipo de Nueva Inglaterra en un pozo donde tuvo que tocar fondo, y más de una vez, hasta que por fin pudo encontrar la salida.

Y es que, tras la salida del mariscal de campo más ganador de la historia, todo fue cuesta abajo para los Patriots. Pasaron un subcampeón de la NFL como Cam Newton, un experimentado como Jacoby Brisset y un par de novatos como Mac Jones y Bailey Zappe. Todos proyectos fallidos, algunos más y otros menos, pero ninguno a la altura de lo que la historia reciente de Nueva Inglaterra demandaba.

Eso cambió con Drake Maye, el joven quarterback nacido en 2022 en Carolina del Norte, un estado al que representó de la mejor manera durante su carrera universitaria hasta que fue seleccionado por los Pats en el Draft de 2024.

Pero su llegada al equipo no fue como él soñaba. Comenzó como suplente, pero salió a apagar incendios como titular en un equipo desorganizado, con poco talento y peor manejado por el entrenador en jefe de ese entonces, Jerod Mayo. Los de Foxborough lucían sin rumbo, y Maye sin la brújula necesaria en el banco para guiarlo en sus primeros pasos en la élite.

La llegada de Mike Vrabel fue un salvavidas, no solo para Maye, sino para toda la organización, que hacía rato había pasado de los primeros puestos a estar a la deriva, y de allí a mirar a todos desde el fondo del océano de posiciones. Con Vrabel, un plantel bien reforzado y ya una pretemporada completa como titular, Maye por fin pudo ser esta temporada 2025/2026 ese quarterback del que todos hablaban antes del Draft.

De un año a otro, Maye mejoró de 66,6 % a 72 % su eficacia de pases acertados, y casi duplicó la cantidad de yardas totales (de 2.276 a 4.394), a pesar de que esta campaña jugó solo cuatro partidos más que en la anterior. Bajó las intercepciones de 10 a 8 (de nuevo, jugando más encuentros esta temporada) y duplicó los touchdowns, pasando de 15 a 31.

Son números de un fuera de clase, especialmente si tomamos en cuenta que solo tiene 23 años. Es, de hecho, el segundo mariscal de campo más joven en llegar al Super Bowl y, si gana el domingo, será el más joven en la historia en levantar el Vince Lombardi.

Maye lo tiene todo para triunfar en el fútbol americano de élite. Buen brazo, precisión, lectura y piernas. Además, parece estar forjando un temple de acero, como el que mostró en el juego por el título de la Conferencia Americana en Denver, cuando cerró el partido con una corrida individual que su coordinador ofensivo ni siquiera había ordenado.

Ese fue su tercer triunfo en tres partidos de postemporada, y eso no es poca cosa. Lamar Jackson, MVP dos veces de la NFL, tiene la misma cantidad de victorias en postemporada a pesar de llevar ocho años en la liga.

Sin embargo, también es cierto que Maye estuvo lejos de su mejor versión en los playoffs de esta temporada. Bien sabido es que enfrentó a defensas de acero como las de los Texans y los Broncos, pero él tampoco se mostró certero y, por momentos, tomó malas decisiones o ejecuciones en algunos pasajes de esos partidos, síntoma sin duda de su inexperiencia en este escenario.

De él dependerá tomar nota de esas falencias y crecer con la tranquilidad que siempre dan los triunfos, sabiendo que este domingo tendrá enfrente a la mejor defensa de toda la NFL y en el máximo escenario posible: el Super Bowl, donde los Patriots buscarán ser la franquicia más ganadora de la historia y Drake Maye confirmar que está a la altura de las leyendas del pasado.

