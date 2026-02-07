Juez concede aplazo en el caso de asilo de Liam Conejo Ramos y su familia en EE.UU., pero su futuro sigue en vilo

Por Alisha Ebrahimji Meridith Edwards, Emma Tucker y, CNN

Liam Conejo Ramos, de cinco años, y su familia tendrán más tiempo para presentar su caso de asilo.

En una audiencia judicial llevada a cabo el viernes por el caso de asilo de la familia, un juez concedió un aplazo, lo que pospone el caso para una fecha posterior, dijo a CNN la abogada de la familia, Danielle Molliver.

No hay indicios de cuándo será la próxima audiencia, dijo Molliver, quien agregó: “Estamos agradecidos por el apoyo de la comunidad y seguimos comprometidos con la familia y esta comunidad”.

Los abogados de la familia habían solicitado al tribunal más tiempo para responder a la moción del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, pos sus siglas en inglés).

La subsecretaria adjunta del DHS, Tricia McLaughlin, dijo que la familia no tenía programada una deportación acelerada y que la moción era un procedimiento estándar.

“No hay nada de retaliatorio en hacer cumplir las leyes de inmigración del país”, dijo en una declaración a CNN.

Zena Stenvik, superintendente del distrito escolar de Liam, Columbia Heights Public Schools, dijo que el fallo de este viernes “proporciona tiempo adicional, y con eso, continúa la incertidumbre para un niño y su familia”, mientras subrayó que la familia pidió privacidad.

“Nuestra preocupación sigue enfocada en Liam y en todos los niños que merecen estabilidad, seguridad y la oportunidad de estar en la escuela sin temor. Seguiremos abogando por resultados que prioricen a los niños”, dijo Stenvik.

El niño de cinco años y su padre, Adrian Alexander Conejo Arias, fueron llevados el mes pasado desde la entrada de su casa en un suburbio nevado de Minneapolis a un centro de detención familiar en Dilley, Texas, lo que desató una gran indignación después de que circularan imágenes de un agente federal sujetando la mochila de Spider‑Man del niño mientras él observaba debajo de un gorro de caricatura de conejo.

Tras más de una semana en el centro de Dilley, el pequeño y su padre ecuatoriano están de regreso en su casa en Minneapolis después de que un juez ordenara su liberación, lo que puso fin a su detención pero dejó su futuro en Estados Unidos en el limbo.

El representante Joaquin Castro, el demócrata de Texas que los ayudó a regresar a Minnesota el domingo, enfatizó en una conferencia de prensa este viernes que el padre y el hijo “no tienen antecedentes penales” y que no representan una amenaza para la comunidad.

“Deberían dejar en paz a Liam”, dijo Castro a los periodistas, refiriéndose al Gobierno federal.

“Su familia entró legalmente mediante el proceso de asilo”, dijo Castro. “Y cuando salí del centro de detención de Dilley, uno de los oficiales de ICE me explicó que su padre estaba en un permiso de permanencia de un año, así que deberían permitir que eso continúe”.

