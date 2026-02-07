Kushner y Witkoff visitaron el portaaviones USS Abraham Lincoln en medio de tensiones con Irán

Por Kylie Atwood, Tal Shalev y Kristen Holmes, CNN

El enviado del presidente Donald Trump para Medio Oriente, Steve Witkoff, y el yerno de Trump, Jared Kushner, visitaron el portaaviones USS Abraham Lincoln en la mañana de este sábado tras concluir las conversaciones con Irán el viernes, según un alto funcionario estadounidense y dos fuentes regionales familiarizadas con el asunto.

Kushner y Witkoff fueron invitados a visitar el portaaviones, que forma parte del Grupo de Ataque del Portaaviones Lincoln, por el comandante del Comando Central de EE.UU., el almirante Brad Cooper, según informó el alto funcionario estadounidense. El objetivo del viaje era expresar su gratitud a los militares estadounidenses en la región, añadió el funcionario.

La visita sirve como un duro recordatorio de que, si bien EE.UU. e Irán han reanudado las negociaciones, la administración Trump aún mantiene una importante presencia militar en Medio Oriente. Esta presencia se ha intensificado en las últimas semanas, ya que Trump consideró opciones para atacar a Irán, pero no hubo indicios de que se haya tomado una decisión para seguir adelante con las opciones revisadas.

La visita se produjo después de que el presidente Donald Trump declarara a la prensa el viernes que Estados Unidos mantuvo “muy buenas conversaciones” con Irán, tras la participación de delegaciones de ambos países en conversaciones indirectas en Omán.

“Parece que Irán tiene muchas ganas de llegar a un acuerdo”, declaró el presidente a bordo del Air Force One. “Tenemos que ver cuál es ese acuerdo”.

Las reuniones constituyeron la primera ronda de negociaciones entre ambas partes desde que Estados Unidos e Israel atacaron a Irán el verano pasado.

La visita al portaaviones era algo que tanto omaníes como iraníes conocían antes de que se llevara a cabo, según una de las fuentes regionales.

La Casa Blanca no respondió hasta el momento a una solicitud de comentarios.

Esta es una noticia de última hora y será actualizada con información adicional.

