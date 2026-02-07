Los archivos de Epstein amenazan con dividir en dos a la familia real de Noruega

Por Billy Stockwell, CNN

La familia real de Noruega ha estado luchando contra escándalos en múltiples frentes esta semana, que han motivado a organizaciones benéficas a tomar ciertos pasos para cortar o revisar lazos con la princesa heredera por sus pasados vínculos con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, mientras que otros críticos cuestionan su idoneidad para el papel de futura reina.

La primera polémica es la del hijo de 29 años de la princesa heredera Mette-Marit, Marius Borg Høiby, quien a principios de esta semana rompió a llorar durante su primer día de testimonios en un tribunal de Oslo por cuatro cargos de violación, que negó .

Høiby se encuentra fuera de la línea de sucesión, ya que nació antes de que su madre se casara con el príncipe heredero Haakon en 2001.

Haakon reafirmó el estatus de Høiby como plebeyo en una declaración poco común antes del juicio por violación que comienza el martes, en la que afirma que su hijastro “no es miembro de la Casa Real de Noruega y, por lo tanto, es autónomo”.

Pero sus esfuerzos por salvaguardar la reputación de la Corona se vieron ensombrecidos cuando estalló una segunda controversia, esta vez involucrando a su esposa y madre de Høiby, la futura reina del país.

Nuevos archivos de Epstein publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos muestran una extensa correspondencia entre Mette-Marit y el fallecido delincuente sexual (algo que la princesa ha lamentado desde entonces) años después de que Epstein se declarara culpable de solicitar relaciones sexuales a una menor.

El viernes, la casa real de Noruega manifestó que Mette-Marit “rechaza firmemente los abusos y actos criminales de Epstein” y lamenta “no haber comprendido lo suficientemente temprano qué tipo de persona era”.

“Parte del contenido de los mensajes entre Epstein y yo no representa la persona que quiero ser. También me disculpo por la situación en la que he puesto a la familia real, especialmente al rey y a la reina”, declaró Mette-Marit en un comunicado.

Esto ha provocado un debate público abierto en Noruega sobre si Mette-Marit debería convertirse en reina, dicen los expertos.

“La confianza en la princesa heredera ha caído drásticamente”, declaró Tove Taalesen, corresponsal real del medio de comunicación Nettavisen. “La mayoría aún respalda a la institución, pero ese apoyo es menor y la incertidumbre crece”.

La controversia plantea preguntas incómodas sobre la posición de Mette-Marit dentro del clan, sobre todo dada la avanzada edad del rey Harald V, quien, a sus 88 años, es el monarca más longevo de Europa.

La salud física de Harald se ha deteriorado en los últimos años, lo que ha obligado a Haakon a ejercer de regente en ocasiones.

Taalesen advirtió que Mette-Marit aún no enfrenta un final inmediato de su período como miembro activo de la realeza, pero indicó que una opción sería retirarse de sus deberes reales alegando razones de salud y dejar que el príncipe heredero gobierne algún día por su cuenta.

A Mette-Marit le diagnosticaron en 2018 fibrosis pulmonar, una enfermedad pulmonar crónica y progresiva con un mal pronóstico, y probablemente necesitará un trasplante de pulmón, según el palacio real.

Otros comentaristas reales coinciden. Kjetil Alstadheim, editor político del influyente periódico noruego Aftenposten, afirmó que muchos noruegos están decepcionados por las revelaciones y, como resultado, tienen menos confianza en la princesa.

“Se preguntan cómo será su juicio en el futuro”, señaló Alstadheim a CNN.

Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen, comentarista real de la cadena noruega TV2, añadió: “Tenemos que esperar a que pase la tormenta para ver cuánto ha afectado realmente a la monarquía”.

Mette-Marit se convirtió en Princesa Heredera en 2001 tras casarse con Haakon en la catedral de Oslo ante 800 invitados y millones de televidentes.

En aquel entonces, la franqueza de Mette-Marit sobre lo que ella describió como una “vida salvaje” en su juventud tuvo una gran aceptación, sobre todo entre las generaciones más jóvenes.

“Movilizó a las generaciones más jóvenes, que percibían esta como una monarquía moderna y se identificaban con ella”, apuntó Alstadheim. “Logró generar confianza y ser respetada”.

En medio del reciente furor, esa confianza y ese respeto parecen estar desapareciendo.

Esta semana, el centro de salud sexual más grande de Noruega, “Sex and Society”, con sede en Oslo, anunció que cortaría vínculos con Mette-Marit porque manifestó que las últimas revelaciones eran incompatibles con el espíritu del grupo.

“Lo importante para la fundación ha sido la consideración de nuestros pacientes, de todas las víctimas de abuso y de todos aquellos que luchan por prevenir el abuso sexual”, afirmó el centro en un comunicado.

Tres organizaciones culturales de Noruega, todas bajo el patrocinio de la princesa heredera, también han escrito a la casa real con respecto a la asociación pasada de Mette-Marit con Epstein, alegando que el contacto entre ambos parece ser “serio y preocupante”.

“Es importante para nuestra futura cooperación que la Casa Real proporcione una buena explicación del asunto”, escribieron el Centro Hamsun de Noruega, el Festival Førde y el Centro Cultural Nynorsk en una carta a la que accedió CNN.

Los polémicos intercambios de correos electrónicos, que demostraron una relación más profunda entre Epstein y la princesa heredera de lo que se conocía anteriormente, han provocado una rara intervención política.

El primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, declaró el lunes que Mette-Marit demostró un juicio deficiente.

“Dice que ha demostrado falta de criterio. Estoy de acuerdo”, declaró Støre a la prensa.

Aunque remite a las propias palabras de Mette-Marit, los comentarios del primer ministro reflejan la considerable presión pública que enfrenta la familia, según expertos de la realeza.

“No he encontrado ningún ejemplo anterior en la historia moderna noruega en el que un primer ministro haya criticado a un miembro de la familia real en público de esa manera”, declaró Alstadheim, el editor político.

En correos electrónicos enviados desde “HKH Kronprinsessen” –que se traduce del noruego como “Su Alteza Real la Princesa Heredera”– a Epstein en 2012, Mette-Marit llama al difunto delincuente sexual “cariño” y “de buen corazón”.

En otro intercambio de correos electrónicos de 2012, Mette-Marit se refiere a Epstein como “muy encantador”, y agrega: “¿Es inapropiado que una madre sugiera dos mujeres desnudas llevando una tabla de surf para el fondo de pantalla de mi hijo de 15 años?”

En otra conversación de 2012, Epstein le dice a Mette-Marit que está buscando esposa, antes de añadir: “París me está resultando interesante, pero prefiero a las escandinavas”. En respuesta, Mette-Marit dice que París es “buena para el adulterio” y que “Escandinavia es mejor candidata a esposa”.

Mette-Marit aceptó que mostró “poco juicio” sobre su relación con Epstein, pero afirmó que el exfinanciero era “el único responsable de sus acciones”.

“Debo asumir la responsabilidad por no haber investigado más a fondo los antecedentes de Epstein y por no haberme dado cuenta antes de qué tipo de persona era. Lo lamento profundamente y es una responsabilidad que debo asumir”, declaró a CNN en un comunicado.

Mientras aumenta la presión sobre Mette-Marit, el ex primer ministro de Noruega Thorbjørn Jagland está bajo investigación “bajo sospecha de corrupción agravada” relacionada con sus vínculos con Epstein, informaron funcionarios policiales del país en un comunicado el jueves.

Noruega está investigando “si recibió regalos, viajes y préstamos en relación con su cargo”, según Økokrim, el servicio nacional de fiscalía y agencia policial del país.

Los archivos del Departamento de Justicia muestran que Jagland intercambió correos electrónicos amistosos con Epstein y planeó unas vacaciones en su isla.

El abogado de Jagland declaró a CNN que el exlíder contribuiría plenamente a la investigación, y añadió: “Con base en lo que hemos descubierto hasta ahora, seguimos confiando en el resultado”.

Otras personalidades europeas también están señaladas en los documentos de la última divulgación, incluidos miembros de la realeza, aunque su nombre en los archivos no indica ninguna irregularidad.

En un correo electrónico enviado a Epstein en 2010, una persona cuyo nombre está censurado incluyó una foto que parecía mostrar a la Princesa Sofía de Suecia, entonces Sofía Kristina Hellqvist, en un viaje a África.

El correo electrónico dice: “Aquí hay una foto de nuestra Sofía – ¿recuerdas? – es decir, pronto la Princesa Sofía… toda la prensa sueca la está buscando… ¡mientras está en África…!” Se desconoce el contexto que rodea el intercambio de correos electrónicos.

El nombre “Sophia Hellqvist” también aparece junto a Epstein en una lista de invitados de 2012, que fue enviada por correo electrónico al difunto delincuente sexual, para lo que parece ser una representación de Los Miserables.

La princesa Sofía se reunió con Epstein en varias ocasiones hace unos 20 años antes de convertirse en miembro de la familia real, declaró la corte real de Suecia a CNN el viernes.

Pero negaron que la princesa hubiera asistido a tal evento en 2012.

“Tenemos conocimiento de que, según informes, el nombre de la Princesa (mal escrito) fue encontrado en un documento de un estreno en 2012”.

“Sin embargo, la Princesa no sabe cómo llegó su nombre a esta lista”, afirman y añaden que ella estaba en Suecia en ese momento y no había coincidido con Epstein durante “varios años”.

Mientras tanto, en 2012, el entonces príncipe heredero de Dinamarca, ahora rey Federico X, figuraba en un correo electrónico enviado a Epstein como “invitado confirmado” a una cena.

No está claro si Epstein o el príncipe heredero asistieron al evento. CNN se ha puesto en contacto con la familia real danesa para solicitar comentarios.

Como informó CNN, el expríncipe Andrés de Gran Bretaña también está incluido varias veces en los archivos, al igual que su exesposa Sarah Ferguson, quien anteriormente expresó su arrepentimiento por su asociación con Epstein.

De regreso en Noruega, y con el juicio por violación de Høiby previsiblemente en el ojo público durante varias semanas, Taalesen cree que las dos controversias reales en curso se están “reforzando mutuamente”.

La cobertura diaria del tribunal mantendrá a la familia real en el primer plano de la atención pública a medida que crece la presión sobre Mette-Marit, opina.

Pero, reflejando las consecuencias en Gran Bretaña, son los correos electrónicos de Epstein los que presentan el desafío más serio al apellido familiar en décadas, un desafío que, según ella, la casa real no puede darse el lujo de ignorar.

Max Saltman, Nathan Hodge, Hira Humayun y James Frater de CNN contribuyeron con este informe.

