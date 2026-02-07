“Pagaremos”, dicen los hijos de Nancy Guthrie a posibles captores en un nuevo video en el que piden el regreso de su madre

Por Emma Tucker y Danya Gainor, CNN

Los hijos de Nancy Guthrie piden el regreso seguro de su madre en un nuevo video publicado este sábado por su hija Savannah Guthrie, conductora del programa “Today”, en el que se dirigen al posible captor con un mensaje claro: “Pagaremos”.

“Hemos recibido su mensaje y lo entendemos”, dice Savannah Guthrie en el video publicado en su cuenta de Instagram, sentada junto a su hermano y su hermana. “Le rogamos ahora que nos devuelva a nuestra madre para que podamos celebrar con ella. Esta es la única forma en la que tendremos paz. Esto es muy valioso para nosotros y pagaremos”.

El nuevo video, que se publica días después de que los hermanos difundieran un primer mensaje con una emotiva petición, muestra nuevamente a Savannah Guthrie sentada entre su hermana mayor, Annie Guthrie, y su hermano mayor, Camron Guthrie, en el séptimo día desde la desaparición de su madre, de 84 años.

Después de que a principios de esta semana se enviara una primera nota de rescate aparente a varios medios de comunicación, entre ellos TMZ y KOLD-TV, afiliada a CNN, en la que se exigían millones de dólares en bitcoins a cambio de la liberación de Guthrie, KOLD afirmó haber recibido un segundo mensaje más breve el viernes.

La nota inicial tenía dos plazos: uno que ya venció y otro fijado para el lunes, según ha declarado un funcionario. La segunda nota incluía información confidencial, pero no tenía plazo, según la presentadora de KOLD Mary Coleman.

En el primer video, Savannah Guthrie dijo que la familia “necesita saber sin lugar a dudas que ella está viva y que la tienen”. También subrayó que su madre sufre “dolor constante” y necesita su medicación para sobrevivir.

Un día después, Camron Guthrie hizo otra petición en un video publicado en la cuenta de Instagram de su hermana el jueves a las 5 p.m. (hora local), que era la primera fecha límite indicada en la nota de rescate enviada a los medios de comunicación.

“A quien tenga a nuestra madre, queremos saber de usted”, dijo. “No hemos recibido ningún mensaje directo. Necesitamos que se comunique y que nos indique cómo contactarle para poder avanzar”.

“Pero primero necesitamos saber quién tiene a nuestra madre. Queremos hablar con usted y estamos esperando que se ponga en contacto”, añadió.

No está claro qué nueva información pudo haber recibido la familia desde los últimos videos. El FBI declinó hacer comentarios cuando fue contactado por CNN.

Horas después de que Savannah Guthrie publicara un video junto a sus dos hermanos pidiendo el regreso de su madre, al menos tres agentes del sheriff fueron vistos en la casa de su hermana mayor, Annie Guthrie, la noche del sábado.

Tres vehículos sin distintivos estuvieron estacionados en la entrada durante varias horas, mientras los agentes permanecían dentro de la residencia.

Aunque las luces de la casa parecían tenues y las cortinas estaban cerradas, se observaron destellos brillantes a través de las ventanas, lo que parecía indicar que las autoridades estaban tomando fotografías.

Los funcionarios se retiraron poco después de las 10:30 p.m. hora local con una bolsa, que colocaron en el asiento trasero de uno de los vehículos. También se vio a un agente del sheriff usando guantes de látex azules.

Aún no se han nombrado sospechosos en la búsqueda de Nancy Guthrie.

CNN se ha puesto en contacto con el Departamento del Sheriff del condado de Pima y el FBI para obtener más información.

El video publicado este sábado sugiere que la familia Guthrie no tiene contacto directo con su posible captor, dijo a CNN el corresponsal senior Josh Campbell, exagente del FBI con experiencia en casos de secuestro.

La decisión de difundir el mensaje públicamente en Instagram indica que no existe una línea de comunicación establecida con alguien que pudiera estar reteniendo a Nancy Guthrie, señaló Campbell.

“Si existe una línea de comunicación real, se trata con extrema sensibilidad y se protege”, explicó Campbell a la presentadora de CNN Newsroom, Jessica Dean. “No es algo que ni la familia ni los negociadores de crisis del FBI, por ejemplo, harían público”.

Los hermanos están respondiendo de manera indirecta al supuesto captor al “enviar información a través de la prensa”, explicó Campbell, y añadió que, si se establece una comunicación directa, el público no debería esperar actualizaciones en tiempo real, ya que las autoridades trabajan para proteger el proceso.

Con información de Ed Lavandera, Devon M. Sayers, Karina Tsui y Bonney Kapp, de CNN.