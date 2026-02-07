Por qué es complicado exigir responsabilidades por el uso letal de la fuerza por parte de agentes federales en Minneapolis

Por Andy Rose, CNN

La muerte de los manifestantes anti-ICE Renee Good y Alex Pretti provocaron indignación en Minneapolis, tanto por sus circunstancias como por la respuesta inmediata de los funcionarios federales que calificaron a ambos de “terroristas”.

La reacción política resultante bajó la temperatura de la administración Trump (incluso el propio presidente dijo: “Tal vez podríamos usar un toque un poco más suave”) junto con promesas vacilantes de las autoridades federales sobre la investigación de esos hechos.

Pero se avecina la pregunta de si los agentes de inmigración que apretaron el gatillo en ambos casos realmente infringieron la ley, una cuestión que se reducirá a cuestiones complejas, mucho más difíciles de definir que la indignación que provocó los llamados a la rendición de cuentas.

Cualquier caso penal o civil girará en torno a los estándares legales sobre el uso de la fuerza y ​​lo que tenían en mente esos agentes al apretar el gatillo.

“Cuando hablamos del uso de la fuerza, no aplicamos una sola regla”, declaró Seth Stoughton, profesor de justicia penal en la Facultad de Derecho de la Universidad de Carolina del Sur y expolicía. “Existen diversas reglas”.

Según una norma establecida por la Corte Suprema hace casi cuatro décadas, dispararle a un sospechoso, incluso si está desarmado, no viola la Constitución si el agente pensó razonablemente que las acciones del sospechoso presentaban “peligro inminente de muerte o lesiones físicas graves”.

“La ‘razonabilidad’ de un uso particular de la fuerza debe juzgarse desde la perspectiva de un agente razonable en el lugar de los hechos, en lugar de con la visión 20/20 que da el tiempo”, escribió el juez William Rehnquist en la decisión Graham v. Connor en 1989.

Para determinar cuánto peligro percibió el oficial en el momento de un tiroteo se necesitan pruebas, apunta Alex Reinert, director del Centro de Derechos y Justicia de la Facultad de Derecho Cardozo.

“Necesitarán todas las pruebas posibles sobre lo que sucedió en ese espacio y tiempo”, declaró Reinert a CNN. “Necesitarán videos, declaraciones de testigos presenciales, cualquier cosa que pueda ilustrar mejor la perspectiva del agente en ese momento”.

Si bien ese es el estándar que se consideraría en un caso civil, los investigadores locales también están investigando si se violó alguna ley estatal.

Inmediatamente después del tiroteo de Good, el director de la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota indicó que quedarse sin ese tipo de información podría ser fatal para su propia investigación de Jonathan Ross, el funcionario de ICE que le disparó.

“El acceso completo a la evidencia, los testigos y la información es necesario para cumplir con el estándar de investigación que la ley de Minnesota y el público exigen; sin él, no podemos hacerlo”, señaló el superintendente de BCA, Drew Evans.

Pero en el momento de la muerte de Pretti –y con la ira pública aumentando– el tono de los funcionarios estatales se endureció y prometieron una investigación seria, cualesquiera que fueran los desafíos.

“El sistema de justicia de Minnesota tendrá la última palabra en este asunto”, declaró el gobernador Tim Walz el 24 de enero. “Debe tener la última palabra”.

Los investigadores y fiscales locales no han indicado qué cargos estatales podrían considerar en estos casos. El vicepresidente J.D. Vance pareció argumentar que no se podía procesar a un agente federal a nivel estatal.

“Si un agente del orden federal participa en una acción policial federal, eso es un asunto federal. Ese tipo está protegido por inmunidad absoluta”, declaró Vance en una conferencia de prensa el 8 de enero en la Casa Blanca, poco después del tiroteo de Good.

Los expertos legales se burlaron de la afirmación y Reinert comentó que cualquier sospechoso que sea acusado de un delito en Minnesota normalmente sería extraditado para enfrentar las acusaciones allí.

“Esperaría que ocurriera lo mismo aquí si fuéramos una nación gobernada por el estado de derecho”, indicó Reinert. “Si eso no sucede, entonces será un desafío diferente que superar”.

El año pasado, en el caso Barnes vs. Felix, la Corte Suprema concluyó por unanimidad que en una demanda civil que alega fuerza excesiva, se deben considerar todas las circunstancias que llevaron a un tiroteo policial, no solo cómo se sintió el agente en el momento en que se apretó el gatillo, y no hay límite de tiempo.

Eso significa que en el tiroteo de Pretti, la defensa podría señalar que había estado involucrado en un enfrentamiento violento con agentes de inmigración 11 días antes de morir.

Esto también significa que en el caso de Good, un juez podría considerar si la evaluación de la amenaza de Ross, el funcionario involucrado, puede verse afectada por el hecho de que detuviera el vehículo de un sospechoso seis meses antes, donde un video mostró que fue arrastrado por la calle y herido.

“Si los agentes pudieran apartarse del camino del auto y eso fuera tan seguro y efectivo como disparar, o tal vez incluso más seguro y efectivo que disparar, entonces eso podría influir en la determinación de si el uso de la fuerza fue razonable”, señaló Stoughton.

El caso de Barnes, que involucró a un funcionario que se subió al estribo del vehículo de un sospechoso y le disparó fatalmente cuando intentaba huir, tiene algunos paralelos con la muerte de Good, donde el video muestra a Ross disparando contra el auto de la víctima.

También muestra la difícil audiencia a la que se puede enfrentar si un caso llega a la Corte Suprema dominada por los conservadores.

Una opinión concurrente escrita por el juez Brett Kavanaugh y firmada por otros tres magistrados mostró simpatía hacia los agentes que confrontaron a un sospechoso dentro de un vehículo que se estaba alejando.

“La cuestión aquí es que cuando un conductor se aleja abruptamente durante una parada de tráfico, un funcionario no tiene opciones particularmente buenas o seguras”, escribió Kavanaugh.

“La doctrina de la Corte Suprema con respecto al uso de la fuerza por parte de los agentes es, en general, muy comprensiva”, indicó Reinert.

Las pasadas muertes de personas a manos de las fuerzas del orden en el área de Minneapolis, incluidos George Floyd, Daunte Wright y Philando Castile, provocaron los pedidos de reforma más fervientes de entrenamiento en el uso de la fuerza en los últimos 25 años.

La ciudad de Minneapolis aceptó un paquete de reformas supervisadas por el tribunal como parte de un acuerdo con el Departamento de Justicia durante los últimos días de la administración Biden.

Cinco meses después, fue desbaratado por la administración Trump, aunque la ciudad ha prometido continuar con las reformas.

“Implementaremos todas las reformas descritas en el decreto de consentimiento porque la rendición de cuentas no es opcional”, manifestó el alcalde Jacob Frey en mayo.

El jefe de policía de Minneapolis afirma que la diferencia entre sus políticas para tratar con los manifestantes y lo que han estado haciendo los oficiales federales es inmediatamente clara.

“Algunas cosas que están sucediendo no están bien”, dijo el jefe Brian O’Hara a Shimon Prokupecz de CNN. “Y luego, como ven, estos videos se repiten una y otra vez… definitivamente no es la forma en que entrenamos a la policía”.

El zar fronterizo Tom Homan, el nuevo líder de la Operación Metro Surge en Minnesota, prometió la semana pasada desviar su atención de los manifestantes y volverla a centrar en los inmigrantes, especialmente aquellos con antecedentes penales.

“No estamos renunciando a la misión del presidente en materia de inmigración”, apuntó Homan. “Que quede claro. Priorizar a los extranjeros delincuentes no significa que nos olvidemos de todos los demás”.

Si bien la Corte Suprema ha establecido su propio estándar de “razonabilidad” para el uso de la fuerza, eso no impide que los Gobiernos estatales y locales establezcan reglas más estrictas.

En el estado de Washington, tras el homicidio de George Floyd, se aprobaron algunas de las reformas policiales más radicales, incluyendo la exigencia de que los reclutas de todos los departamentos del estado reciban el mismo entrenamiento estándar sobre el uso de la fuerza.

El responsable del programa afirma que es fundamental que las fuerzas del orden no vean a las personas con las que se encuentran como el enemigo.

“Los oficiales deben ser conscientes de que derivan su autoridad de la comunidad y que el uso irrazonable de la fuerza degrada la legitimidad de esa autoridad”, indicó Richard Peterson, gerente de capacitación en uso de la fuerza de la Comisión de Capacitación en Justicia Penal del estado.

Antes de que hubiera un entrenamiento consistente en más de 300 agencias policiales en Washington, era difícil exigir a los oficiales un estándar “razonable” consistente cuando muchos de ellos tenían programas de entrenamiento muy diferentes, explicó Peterson a CNN.

“Antes, la gente simplemente te enseñaba tácticas o movimientos, pero no entendían realmente su validez legal. Así que tuvimos que cambiar esa forma de pensar”, añadió.

Los críticos de las acciones tomadas por los funcionarios de inmigración, particularmente los agentes de la Patrulla Fronteriza, han argumentado que no están entrenados para lo que ahora enfrentan en las principales ciudades de EE.UU., en comparación con los efectivos de policía regulares.

“La Patrulla Fronteriza es, sin lugar a dudas, la opción más inadecuada para la policía en una zona urbana”, declaró el excomisionado de Aduanas y Protección Fronteriza Gil Kerlikowske, quien sirvió durante la administración Obama.

La administración Trump insiste en que sus fuerzas de inmigración están bien preparadas para su tarea y ahora cuentan con US$ 75.000 millones en fondos hasta 2029.

“Muchos de nuestros agentes tienen experiencia en las fuerzas armadas o en las fuerzas del orden, y los agentes de la Patrulla Fronteriza reciben una amplia capacitación en materia de aplicación de la ley federal en los Centros Federales de Capacitación para las Fuerzas del Orden, al igual que los oficiales del ICE”, declaró un portavoz del DHS.

“Los repugnantes intentos de los medios de comunicación de afirmar que estos agentes no están capacitados para hacer cumplir la ley son vergonzosos y ridículos”, insistió.

No está claro si el entrenamiento en el uso de la fuerza en los Centros Federales de Capacitación para el Cumplimiento de la Ley ha cambiado desde la segunda toma de posesión del presidente Trump, pero la división ha confirmado la repriorización de un “aumento” de entrenamiento para más de 10.000 nuevos agentes de inmigración, comprimiendo el tiempo, reduciéndolo a la mitad de 16 a ocho semanas.

Independientemente de lo que se incluya en las sesiones de capacitación o el manual de políticas, Stoughton afirmó que el mensaje más contundente que reciben los agentes proviene de la cúpula.

La promesa de Homan de operar de forma “más segura, más eficiente y conforme a las normas” contrasta con un presidente que ha dicho que los agentes “tienen derecho a hacer lo que les dé la gana” con los manifestantes beligerantes y con un director de ICE que se jactó de que la administración les había “quitado las esposas a los policías”.

“Realmente no importa lo que diga la política escrita. Lo que importa es la política que aplican los supervisores”, señaló Stoughton. “Lo que importa es el mensaje que los agentes y funcionarios reciben de sus supervisores sobre si el comportamiento entrenado será recompensado o si será menospreciado en la calle, en el campo”.

