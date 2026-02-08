De una clase de cocina por FaceTime a una estafa mortal: el último adiós de una madre a su hijo

Por Faith Karimi

Lo que comenzó como una cotidiana lección de cocina entre madre e hijo terminó siendo su última conexión. Mario Hall recuerda la carne con pimientos que preparaba siguiendo las instrucciones de su madre a través de una pantalla.

Desde su hogar en Columbia, Carolina del Sur, Mario observaba con atención cada detalle: ella había apoyado el teléfono cerca de la estufa en su casa de Dublin, Ohio, para que él no se perdiera ni un solo paso del proceso. Sin embargo, tras colgar esa videollamada de FaceTime, lo que parecía un momento familiar lleno de calidez se transformó en el preludio de una tragedia marcada por una estafa mortal.

“Le dije que quería steak con pimientos, pero no sabía cómo hacerlo. Y esa era una de las comidas que ella solía prepararme cuando era pequeño”, dijo Hall a CNN esta semana. “Así que ella me dijo, ‘bueno, ponte en FaceTime y lo hacemos juntos’”.

Cuando Lo-Letha Toland-Hall llegó al arroz, le dijo a su hijo que no necesitaba ayuda con eso, y se despidieron poco después. Fue su última conversación.

A la mañana siguiente, el 25 de marzo de 2024, Toland-Hall fue asesinada después de verse atrapada en una estafa que salió muy mal. La mujer de 61 años trabajaba como conductora de Uber y había ido a una dirección en South Charleston, Ohio, para recoger un paquete, sin darse cuenta de que el hombre que vivía allí acababa de recibir llamadas amenazantes.

Pensando que ella venía a robarle, el dueño de la casa confrontó a Toland-Hall en el camino de entrada con una pistola y le disparó mientras ella retrocedía, suplicando por su vida.

William Brock, de 83 años, fue sentenciado esta semana a 21 años a cadena perpetua por homicidio, agresión grave y secuestro en el caso de Toland-Hall. El caso refleja el crecimiento de las estafas telefónicas, impulsadas por la inteligencia artificial, y muestra cómo las estafas en línea y por teléfono a veces pueden tener consecuencias violentas.

Hall viajó a Ohio para la sentencia, donde leyó una declaración describiendo su amor por su madre.

“Ella fue ante todo mi madre, pero también era mi mejor amiga”, dijo, luchando por contener las lágrimas. “Esto no solo destruyó a toda mi familia, sino que ha dejado un vacío en mi corazón que no puede ser llenado”.

Toland-Hall era una ávida pastelera. Su hijo a menudo recibía entregas sorpresa de pasteles en cajas enviadas durante la noche, especialmente durante las fiestas, dijo. El pastel de manzana era uno de sus favoritos.

Ya jubilada y con su propio horario, Toland-Hall también atendía su jardín trasero lleno de fresas, pepinos y tomates.

Antes del incidente mortal, había sido conductora de Uber durante aproximadamente una década, según su hijo. Después de trabajar como auditora fiscal durante años y más tarde como conductora de autobús para el transporte público regional de Columbus, dijo que Uber le ofrecía la flexibilidad para dedicarse a sus pasiones.

“Era una de esas conductoras élite de Uber donde la enviaban a lugares fuera de su área normal por más dinero”, dijo. “Le programaban viajes con antelación, así que no tenía que activar la aplicación y esperar. Le llegaba la notificación la noche anterior y le decía, oye, ¿quieres estos viajes?”

El día del tiroteo, Toland-Hall había recibido una solicitud en la aplicación de Uber para recoger un paquete en la residencia de Brock, según las autoridades. Ella no sabía nada de las llamadas de estafa, ni que los mismos estafadores la habían enviado a la dirección, según documentos judiciales.

Sin saberlo, Brock había recibido llamadas amenazantes de un hombre que afirmaba que su nieto estaba en peligro y le exigía que entregara US$ 12.000 a la conductora que estaba llegando a su casa.

Cuando Toland-Hall llegó, Brock la enfrentó afuera con un arma y le disparó seis veces mientras ella se alejaba de él e intentaba irse. Su abogado lo describió como defensa propia, pero los fiscales dijeron que ella no estaba armada y no representaba ninguna amenaza cuando él le disparó.

La trágica escena fue capturada en un video de cámara de tablero desde el auto de Toland-Hall. Hall dijo que los últimos momentos de su madre se repiten en un bucle horrendo en su cabeza.

“Solo escuchar las súplicas y los gritos… sé que mi mamá estaba asustada,” dijo él. “En el video, ella trata de explicar todo, lo que está pasando. Pienso en sus últimos momentos. Sé que probablemente estaba pensando en mí. Sé que posiblemente pensaba, ‘¿cómo llegué a esto?’ Es difícil realmente ponerlo en palabras”.

Cuando Hall no tuvo noticias de su madre el día después de su sesión de cocina de bistec con pimientos, se preocupó de que algo estuviera mal. Él era su único hijo, y ella lo llamaba tan seguido que en broma le había puesto el apodo de “asfixiante” (“smotherer”).

“Tomas esas pequeñas cosas por sentadas… y luego un día, ya no las tienes,” dijo.

Durante meses después del incidente, Hall pagó la factura del teléfono de su madre solo para poder escuchar su saludo de correo de voz. Llamó a su número con regularidad. A veces, también le enviaba mensajes de texto. Te extraño, le decía.

“Hablábamos varias veces al día,” dijo. “Todavía mando mensajes de texto a ese número muerto… esperando una respuesta aunque sé que eso nunca ocurrirá”.

Madre e hijo vivieron juntos brevemente en Charlotte, Carolina del Norte, antes de que Toland-Hall se mudara a Ohio unos dos años antes del tiroteo. Durante su tiempo en Charlotte se mantenían en contacto a lo largo del día, un hábito que continuaron mucho después de mudarse a sus propios lugares.

La noche después de su sesión de cocina por FaceTime, Hall dijo que realmente comenzó a preocuparse cuando el novio de su mamá llamó preguntando si había tenido noticias de ella.

Llamó a sus amigas, a dos hermanas y a varios lugares a los que ella había ido conduciendo para Uber en el pasado. Nadie había sabido de ella.

Al día siguiente, la oficina del forense del condado de Montgomery lo llamó y le preguntó si conocía a Lo-Letha Toland-Hall. Escuchar su nombre y “la oficina del forense” en la misma frase lo dejó sin palabras. Supo que ella se había ido, comentó.

“Mi mundo se detuvo. Y ha estado medio en pausa, mientras veo que el mundo de los demás sigue desde entonces,” dijo.

Hall no supo detalles sobre cómo murió su madre hasta aproximadamente una semana después, cuando la oficina del Sheriff de Montgomery le mostró un video del tiroteo.

“Es difícil realmente poner en palabras lo que sentí. Es algo con lo que tengo que vivir ahora que ha sido transmitido por todo el mundo… no puedo esconderme de eso,” dijo.

En su juicio el mes pasado, Brock testificó que recibió una llamada de personas que le dijeron que su nieto había tenido un accidente y que necesitaban dinero para la fianza. Le dieron un número de caso para que lo anotara, y habló con alguien que sonaba como su nieto, dijo.

Pero cuando les preguntó qué carro conducía su nieto y le respondieron una camioneta Ford, supo que era mentira. Su nieto tenía un tráiler, dijo.

Brock indicó que después de empezar a cuestionar sus motivos, los estafadores le gritaron y le hicieron amenazas de muerte.

Los investigadores no han divulgado información sobre los estafadores, y casi dos años después no se han realizado arrestos en el caso. Hall declinó comentar sobre cualquier detalle que las autoridades hayan compartido con la familia.

En las semanas posteriores al tiroteo fatal, un portavoz de Uber dijo a CNN que había vetado la cuenta del individuo que pidió el Uber de Toland-Hall para la casa de Brock.

El viernes, un portavoz de Uber dijo que la empresa ha entregado información a las autoridades para apoyar su investigación y remitió preguntas adicionales a las autoridades.

Tras el veredicto de culpabilidad en el juicio de Brock, el fiscal del condado de Clark, Daniel Driscoll, dijo a los reporteros que ambas familias sufrieron una pérdida.

“La parte realmente triste de esto es que sabemos que todavía hay criminales allá afuera,” dijo. “Sabemos que los estafadores, las personas que comenzaron esto, no han sido llevados ante la justicia”.

En su declaración de impacto, Hall describió la magnitud de su dolor.

“Ella no llegó a envejecer como William Brock. En cambio, fue asesinada y ahora está sobre mi repisa en una urna”, dijo. “Nada me parece igual ya”.

Su objetivo ahora, le dijo a CNN, es continuar con su legado de generosidad y de estar presente para sus seres queridos.

“Ella amaba a la gente. Amaba convivir con la gente. Siempre cuidaba de todos — de sus hermanas, tenía un montón de sobrinos y sobrinas para los cuales era su roca. Casi como una segunda madre a veces”, dijo el hombre de 35 años.

“Voy a continuar con lo que ella me dejó… repartiendo esa amabilidad. Era muy generosa y creía en el karma… creía que siempre debes tratar bien a las personas, sean familiares o no”.

En su servicio fúnebre, compartió que él y su madre compartían una canción favorita: “Everything” de Mary J. Blige. Dijo que la canción de amor ejemplificaba su vínculo.

“No había nada que mi mamá me ocultara, y no había nada que yo le ocultara a mi mamá. Éramos un libro abierto el uno para el otro”, le dijo a CNN.

Hall dijo que ahora que la condena y sentencia de Brock han terminado, siente que finalmente puede empezar a sanar.

“Me siento un poco más ligero ahora que ya pasamos la parte difícil… Ahora puedo procesar y empezar a llorar”, comentó. “Hubo un tiempo en el que no podía dormir mucho”.

Lo más difícil, asegura, ha sido perder a la persona a quien llamaba para consuelo, consejo o ayuda para cocinar pepper steak. Su teléfono ahora está en silencio. Pero su amor sigue vivo, afirmó.

