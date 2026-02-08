Desempleados o con un salario insuficiente, trabajadores argentinos se vuelcan a las apps de reparto y traslado

Por Betiana Fernández Martino, CNN en Español

Adrián Ayala se ajusta la mochila roja y cuadrada sobre la espalda antes de subirse a la bicicleta. Tanto el transporte como el bolso son prestados: favores de familiares y amigos que le permiten sumar algunos pesos más a fin de mes. En la aplicación de repartos, cada día aparecen más rappitenderos como él. Hasta hace pocos meses, el ingreso del negocio familiar le alcanzaba a él y a los suyos para mantenerse. Hoy ya no. A algunos kilómetros de distancia, Federico Guerrero prepara un ritual parecido. Apoya el celular sobre el tanque de la moto, abre la app y espera. Desde su casa en la provincia, cruza todos los días a la Ciudad de Buenos Aires porque, asegura, “de este lado se trabaja mejor”. Aprendió rápido los horarios y los recorridos que más le convienen. Hasta hace cinco meses, tenía un empleo en relación de dependencia, pero hoy es uno más de los miles de argentinos que se quedaron sin trabajo y buscaron una alternativa en este tipo de plataformas.

Las historias de Adrián y Federico se repiten en cada esquina del país. Son parte de una masa creciente de trabajadores que perdieron su empleo formal o necesitan de las aplicaciones de transporte y mensajería como complemento para llegar a fin de mes. Según un índice publicado por la empresa Rappi, en noviembre de 2025 en Argentina aumentó un 38% la cantidad de repartidores disponibles en comparación con el mismo mes del año anterior, mientras que el monto del ticket promedio solo creció un 21%.

Los datos oficiales acompañan esta postal. Las cifras del Instituto de Estadísticas y Censos -INDEC- muestran que, aunque el desempleo bajó un 0,3% en el último año, el empleo informal aumentó un 0,7%. Detrás de ese cruce de números se esconde una tendencia: se pierden puestos de trabajo formales y cada vez más argentinos buscan alternativas para sostenerse por fuera de la relación de dependencia.

Según explica el economista y presidente de la consultora Analytica, Ricardo Delgado, “La mejora – en los números de empleo- no se tradujo en una recuperación de la calidad laboral. Por el contrario, el rasgo dominante fue el avance de la informalidad, que pasó de 42,6% a 43,3% de los ocupados en la comparación interanual. La reducción del desempleo se dio, así, en un contexto donde el 85% de la creación neta de puestos de trabajo se concentró en empleos más inestables y de menores ingresos.”

Federico fue empleado en una empresa que se dedica a la compra venta de automóviles durante dos años. Hace pocos meses formó parte de una tanda de despidos. “Apenas me echaron, me puse a buscar trabajo de otra cosa, pero no aparecía nada y no me quería comer la liquidación. Como tengo un amigo que trabaja de esto y la moto a disposición, averigüé cómo tenía que hacer para anotarme en las apps y empecé”, cuenta a CNN en uno de los parques donde suelen reunirse los repartidores a la espera de pedidos. Detrás suyo se distingue un grupo de jóvenes con sus mochilas rojas, anaranjadas, sus motos y bicicletas.

El caso de Juan Ignacio Manterola es distinto. Hace dos años nació su primera hija y desde el año pasado su sueldo y el de su pareja dejaron de ser suficientes. Él es profesor de historia, trabaja en dos universidades y una escuela secundaria. Cuando termina con su trabajo en relación de dependencia se sube al auto, abre la aplicación de Uber y sale a hacer viajes. Muchas veces alcanza las 12 horas de trabajo diarias y cuenta que ya no dispone de los fines de semana como antes: los sábados por la madrugada son ideales para hacer una diferencia y lograr un salario acorde para su familia.

“En nuestra familia, lo que empezó a pasar es que en los últimos años cada vez costaba más llegar a fin de mes. La llegada de la bebé hace dos años hizo que las urgencias económicas crecieran y en octubre del 2024 decidí sumarle a todos los empleos que tenía el trabajo en Uber, no con el objetivo de ahorrar plata ni nada, simplemente para sumar más para llegar a fin de mes, porque ese era el desafío”, relata Juan Ignacio, sentado en una de las aulas de la Universidad Nacional General Sarmiento. En esa misma aula ahora vacía, en algunas horas, va a estar dando clases a decenas de alumnos.

Juan Ignacio no es el único que usa las apps como un ingreso extra para completar su salario. Adrián Ayala es quinta generación de imprenteros, y el local en el que pasa gran parte de su día fue construido por su padre, con quien comparte las tareas de la PyMe familiar. Las máquinas frenadas detrás suyo marcan una fotografía de época: en lo que va del Gobierno de Milei, según datos reportados por la Asociación de Industriales PyMes cerraron 19.700 pequeñas y medianas empresas. Su familia intenta mantener abierto el negocio, pero los ingresos ya no son suficientes para todos. Por eso, Adrián aprovecha el horario de cierre para calzarse la mochila y subirse a la bicicleta: a sus 40 años tuvo que sumar algunas horas como repartidor para llegar con los gastos del mes. Un día con poco movimiento en la imprenta puede trabajar más de 12 horas entre ambos empleos.

“Hago de Rappi porque fue la forma que encontré para hacer unos pesos extra, pero no es algo que hubiera pensado antes”, cuenta Adrián. “Hace años que tenemos la imprenta y mi idea es que podamos seguir trabajando en la empresa familiar”.

Él empezó a repartir hace tres meses, Federico, desde que lo despidieron hace cinco meses. Cuando Juan Ignacio cuenta como conforma el salario entre todos sus empleos explica que en su trabajo de la Universidad gana cerca de 250 mil pesos por mes (unos US$ 170 a precio oficial) mientras que, manejando Uber, puede ganar entre 60 mil y 70 mil pesos por noche (casi US$ 50 a precio oficial). “También es cierto que, en el último tiempo, evidentemente hay mucha más gente que está haciendo esto. Entonces hoy las tarifas bajan, hay mucha más demanda y entonces los ingresos se mantienen o estables o bajan. Eso es algo que yo vengo notando en los últimos cuatro o cinco meses, donde es más difícil conseguir pasajeros o las tarifas están más bajas”, explica. Él también nota un aumento en repartidores y choferes en la calle.

En Argentina, el Gobierno impulsa una reforma laboral que incluye un capítulo para regular la actividad de los repartidores y conductores de plataformas de delivery, como Rappi y PedidosYa, y de traslado de personas, como Didi, Uber y Cabify.

Según indica la propuesta presentada en el Senado, los repartidores y conductores serán considerados trabajadores independientes, con libertad para conectarse cuando quieran y para aceptar o rechazar pedidos sin consecuencias. Además, los trabajadores podrán acceder a capacitaciones gratuitas sobre el uso de las plataformas y seguridad vial, las cuales serán financiadas por las empresas, y a solicitar aclaraciones y ejercer el derecho a réplica en caso de bloqueos dentro de la aplicación. Asimismo, las compañías deberán proveer elementos de protección y contratar un seguro de accidentes personales, cuya responsabilidad y costos serán establecidos mediante acuerdo libre entre las partes.

Sin embargo, del texto del proyecto presentado se desprende que este tipo de contratación “no implican un indicio de relación laboral, subordinación o dependencia”, punto que está en debate entre especialistas.

“A mí lo que sí me inquieta mucho es no tener estabilidad. Yo necesito tener casi todo resuelto y a veces vos si no salís, la plata no la generás” dice Federico, y agrega que, a pesar de conocer otros choferes que están conformes con este empleo, para él este es un trabajo momentáneo y sigue buscando un trabajo en relación de dependencia.

En el mismo sentido explica Juan Ignacio cómo vive su pluriempleo: “Hay momentos donde me agarra un poco de angustia. Cuando empecé en octubre del 2024, pensaba esto es momentáneo y ya pasó más de un año y sigo trabajando”.

Cuando Adrián piensa cómo le gustaría que fuera su futuro asegura que “quisiera tener un negocio propio o hacer que la imprenta funcione mejor. Que salga más trabajo y que no tenga que salir a repartir”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.