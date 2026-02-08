Excarcelan a varios opositores venezolanos, incluidos Juan Pablo Guanipa, Perkins Rocha, Luis Somaza y Jesús Armas

Por Gonzalo Zegarra y Rocío Muñoz-Ledo, CNN en Español

El director de la organización Foro Penal, Alfredo Romero, informó que han verificado la excarcelación de al menos 30 presos políticos este domingo en Venezuela, entre los que se encuentran varios dirigentes opositores, y que continúa con las labores de verificación.

Entre los liberados se encuentran Juan Pablo Guanipa, colaborador cercano a María a la líder opositora María Corina Machado; Perkins Rocha, abogado y asesor legal del movimiento opositor dirigido por Machado Comando Con Venezuela; Luis Somaza, militante del partido Voluntad Popular y Jesús Armas, activista y exconcejal opositor.

La liberación de Guanipa fue confirmada por su hijo, Ramón Guanipa, quien anunció en redes sociales que su padre había sido excarcelado tras más de ocho meses de reclusión.

“Anuncio que mi papá, Juan Pablo Guanipa, fue liberado hace minutos”, indicó Ramón Guanipa en X. “Luego de más de ocho meses de injusta prisión y más de un año y medio separados, toda nuestra familia podrá abrazarse de nuevo pronto”, agregó.

Por su parte, el propio Guanipa subió un video a sus redes sociales. “Hoy estamos saliendo en libertad. Mucho que hablar acerca del presente y del futuro de Venezuela, siempre con la verdad por delante”, declaró.

La excarcelación del abogado, estrecho colaborador de Machado, fue celebrada por la exdiputada. “¡Mi querido Juan Pablo, contando los minutos para abrazarte! Tú eres un héroe y la historia lo reconocerá siempre”, dijo en X.

Guanipa fue detenido en mayo de 2025, cuando el ministro del Interior, Diosdado Cabello, afirmó sin presentar pruebas que era parte de las acciones para prevenir un supuesto plan contra las elecciones regionales y legislativas previstas para ese fin de semana. El dirigente había pasado meses en la clandestinidad después de las cuestionadas elecciones de julio de 2024.

El movimiento Comando con Venezuela, liderado por Machado, informó también sobre la excarcelación de Perkins Rocha, abogado y asesor legal del movimiento.

“Excarcelado nuestro querido compañero y abogado del Comando Con Vzla, Perkins Rocha. ¡Faltan muchos por liberar!”, escribió Comando con Venezuela en su cuenta de X.

Rocha, profesor de Derecho Público y Constitucional en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), permanecía detenido desde el 27 de agosto de 2024, cuando fue arrestado en Caracas y recluido en la sede del SEBIN en El Helicoide, según Foro Penal.

La organización señaló que estuvo incomunicado y que enfrentó cargos como traición a la patria y conspiración. En septiembre de 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares al considerar que se encontraba en una situación de riesgo.

Por su parte, Voluntad Popular, partido fundado por el líder opositor Leopoldo López, confirmó la excarcelación de Luis Somaza, quien permanecía detenido desde hace casi un año.

“Después de meses marcados por la ausencia y la incertidumbre, nuestro hermano Luis Somaza vuelve a la libertad”, escribió el partido en su cuenta de X. “Casi un año de encierro injusto no logró quebrar su convicción ni su compromiso con el país que siempre defendió”, añadió.

Asimismo, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos informó a través de su cuenta de Instagram que el activista y exconcejal opositor Jesús Armas fue excarcelado tras 426 días de detención. “Después de 1 año y dos meses, Jesús está en casa”, escribió la organización.

El viernes, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, prometió ante familiares de presos políticos la liberación de “todos los detenidos” el mismo día en que se apruebe la ley de amnistía que impulsa el oficialismo. El diputado, hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, estimó que “a más tardar el viernes” culminaría el proceso.

Representantes chavistas afirman que la iniciativa busca contribuir a la reconciliación nacional.

La organización no gubernamental Foro Penal calcula que en Venezuela permanecen encarceladas más de 600 personas por motivos políticos.

Aunque la cifra ha disminuido en las últimas semanas luego de que el Gobierno anunciara la liberación de “un número importante de personas”, días después de la captura del derrocado presidente Nicolás Maduro, organizaciones civiles y familiares consideran que el ritmo de las excarcelaciones ha sido lento.

Hasta el momento se han registrado al menos 400 excarcelaciones, según Foro Penal, que insiste en la liberación de todos los detenidos, mientras que el Gobierno afirma que ha liberado a más de 800.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.