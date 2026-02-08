Los memes que dejó el Halftime Show del Super Bowl LX

CNN en Español

El show del medio tiempo del Super Bowl LX estuvo marcado de fiesta, colores, una oda a la cultura latina y un mensaje de unidad.

Pero también reacciones positivas —desde celebraciones en Puerto Rico, hasta fiestas temáticas en Estados Unidos y Latinoamérica— y negativas; quizá la más destacada, la del presidente Donald Trump, que calificó la presentación de Bad Bunny como “la peor de la historia”.

Pero algunas de las reacciones más memorables son las del público en Internet y redes sociales, que toman momentos icónicos o sacados de contexto para hacer los divertidos y ya clásicos memes. Estos son algunos.

La aparición de Lady Gaga en el escenario como invitada especial fue uno de los momentos más destacados de la noche. La súperestrella del pop, que tiene una amistad de larga data con Bad Bunny, cantó “Die With a Smile” versión salsa, para después bailar “Baile Inolvidable” con Benito con un ritmo que, según los internautas, la haría latina honoraria.

Las referencias latinas fueron destacadas por los usuarios de redes sociales, como las ya famosas “sillas” que aparecen en la portada del álbum “Debí tirar más fotos” y que también formaron parte del escenario del Super Bowl.

Durante el espectáculo, estas sillas hicieron parte de las referencias culturales. En uno de los momentos más comentados, el puertorriqueño Ricky Martin apareció sentado en una de ellas mientras interpretaba “Lo que le pasó a Hawaii”, sumándose al homenaje desde una imagen cotidiana y reconocible para millones de latinos.

La escena se volvió aún más simbólica cuando el cantante puertorriqueño despierta a un niño que estaba dormido entre dos sillas juntas, una imagen clásica de las bodas en los países latinoamericanos.

En un momento de su presentación, Bad Bunny dijo “God bless America” (Dios bendiga a América, en español), para después mencionar todos los países del continente —incluyendo Estados y Canadá—, en una aparente referencia a que el término “americano” es utilizado comúnmente como sinónimo de estadounidense.

Otro momento emotivo fue cuando Bad Bunny aseguró que si él pudo llegar hasta allá “también tú”, y señaló a la pantalla, lo que no hizo esperar los memes de quienes se sintieron motivados e identificados.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.