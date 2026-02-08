¿Por qué Bad Bunny decidió no actuar en EE.UU. durante su gira mundial? Esto fue lo que dijo

Por Gonzalo Jiménez, CNN en Español

Esta es la historia de la entrevista hecha a Bad Bunny que más revuelo ha causado y que lo ubicaron en el epicentro del debate político en Estados Unidos.

El músico puertorriqueño dio unas declaraciones a la revista i-D el 12 de septiembre de 2025 en las que explicó que no incluyó a Estados Unidos en su gira mundial 2025-2026 por temor a que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) efectuara redadas entre el público.

En ese momento, el artista estaba por concluir el 14 de septiembre una residencia de dos meses (y 30 conciertos) en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, bajo el nombre de “No me quiero ir de aquí”. Y se preparaba para iniciar su gira mundial “Debí tirar más fotos World Tour” el 21 de noviembre en República Dominicana.

En la entrevista, el músico –que ameniza este domingo el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX– dijo que “hubo muchas razones por las que no me presenté en Estados Unidos, y ninguna de ellas fue por odio; he actuado allí muchas veces”.

Bad Bunny agregó, en referencia a su residencia de 30 conciertos en San Juan, que “todos [los shows] han sido magníficos. He disfrutado conectar con los latinos que han estado viviendo en Estados Unidos. Pero específicamente, para una residencia aquí en Puerto Rico, cuando somos un territorio no incorporado de Estados Unidos…”.

El artista dijo que “la gente de Estados Unidos podía venir aquí a ver el espectáculo. Los latinos y puertorriqueños de Estados Unidos también podían viajar aquí, o a cualquier parte del mundo. Pero estaba el tema de que la jo**da ICE podía estar afuera [de mi concierto]. Ese es un tema del que hablamos y que nos preocupaba mucho”.

Si bien en Puerto Rico se han efectuado redadas de ICE, aunque en menor escala que en Estados Unidos, la declaración de Bad Bunny fue una crítica directa a la ofensiva contra los inmigrantes por parte de la administración de Trump.

La gira mundial de Bad Bunny concluirá en Bruselas, Bélgica, el 22 de julio, pero durante estos meses el músico puertorriqueño ha mantenido firme su posición contra las acciones de ICE, como fue evidente el pasado 1 de febrero en la gala de los premios Grammy, cuando Bad Bunny dijo “Fuera ICE” y defendió a los inmigrantes en su discurso de aceptación del premio a álbum del año por “Debí tirar más fotos”.

En sus palabras en los premios Grammy, Bad Bunny dijo: “Antes de dar gracias a Dios, quero decir ‘ICE Out’ (¡Fuera ICE!). No somos salvajes. No somos animales. No somos extraños. Somos humanos y somos estadounidenses”.

De allí que algunos sectores de la derecha en Estados Unidos hayan manifestado su indignación con la selección de Bad Bunny como estrella para amenizar el Halftime Show del Super Bowl LX.

