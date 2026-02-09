Descubren que los simios usan la imaginación para jugar como lo hacen los niños

Por Amarachi Orie

Lo que hasta ahora se consideraba una capacidad exclusiva de nuestra especie —el juego de simulación— ha sido identificado en el reino animal. Mientras que para un niño es natural organizar una “fiesta de té” para sus ositos o jugar a la tienda y ser un vendedor, un nuevo estudio científico revela que los simios, como los bonobos, comparten este fascinante talento para la imaginación.

Este hallazgo desafía décadas de teorías sobre la psicología evolutiva. La investigación sugiere que la habilidad de “jugar a fingir” y crear mundos imaginarios no nació con el hombre, sino que es una herencia cognitiva mucho más antigua. Ver a un simio participar en juegos de rol no solo resulta sorprendente, sino que abre una ventana única para entender cómo se desarrolló la mente humana y nuestra capacidad para la creatividad.

La evidencia proviene de un bonobo, también conocido como chimpancé pigmeo, llamado Kanzi, que participó en tres experimentos al estilo de una fiesta de té simulada, realizados por dos investigadores de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, Maryland.

Observaciones previas de simios jugando solos habían sugerido la posibilidad de que los animales pudieran participar en juegos simulados, señalaron los autores del estudio, Amalia Bastos y Christopher Krupenye, en la investigación publicada el jueves en la revista Science.

En investigaciones anteriores, se observó a un chimpancé joven y cautivo en dos ocasiones, entre 2003 y 2004, arrastrando lo que parecían ser bloques imaginarios por el suelo, de manera similar a cuando jugaba con bloques de madera reales.

Las chimpancés hembras, observadas en estado salvaje en Uganda durante un período de 14 años, también habían sido vistas cargando y jugando con palos como si fueran muñecas, igual que las madres chimpancés cargan a sus crías.

Sin embargo, la naturaleza anecdótica de la evidencia dejó lugar para la duda, dijeron los investigadores.

Por ejemplo, los animales podrían haber estado imitando comportamientos que habían observado en humanos, en lugar de usar su imaginación. O tal vez, un simio que “toma” un arándano de una fotografía podría realmente pensar que los arándanos son reales. O, si jugar con bloques de madera resulta muy gratificante, un simio podría continuar repitiendo la misma acción aunque los bloques no estén allí.

Para abordar estas preocupaciones y proporcionar evidencia más sólida, en 2024 los investigadores realizaron pruebas controladas usando jugo y uvas cuando Kanzi tenía 43 años, un año antes de su muerte.

Primero, a Kanzi se le presentaron dos botellas, una vacía y otra con jugo, y se le pidió elegir cuál botella tenía jugo. Durante 18 pruebas, eligió la botella correcta todas las veces.

Luego, un investigador presentó al bonobo dos vasos vacíos y transparentes y fingió verter jugo de una jarra vacía en cada uno. Después, vertió el jugo imaginario de uno de los vasos de regreso a la jarra.

Cuando se le preguntó, “¿Dónde está el jugo?”, Kanzi eligió correctamente el vaso que aún contenía el jugo imaginario el 68 % de las veces, lo que es superior a si hubiera elegido al azar.

Sin embargo, en caso de que Kanzi pensara que había jugo real en los vasos vacíos, los investigadores realizaron una segunda tarea para ver si podía distinguir entre jugo real y jugo imaginario. En 18 pruebas, a Kanzi se le presentaron un vaso con jugo y otro vaso vacío lleno de jugo imaginario, y se le preguntó: “¿Cuál quieres?”

Kanzi eligió correctamente el vaso con jugo en 14 de las 18 ocasiones, demostrando que sí sabía la diferencia entre real y simulado.

El experimento final tuvo una configuración similar a la de la primera tarea, pero, en lugar de jugo, se utilizó una uva. Kanzi identificó con éxito qué frasco contenía la uva ficticia el 68,9 % de las veces, y lo hizo incluso más rápido que durante el primer experimento.

Los investigadores concluyeron que sus “hallazgos sugieren que la capacidad de representar objetos simulados no es única de los humanos”.

“A lo largo de su vida, Kanzi demostró repetidamente habilidades que nos obligaron a reevaluar nuestra comprensión de la cognición de los simios”, dijo el ecólogo de comportamiento de primates Nicholas E. Newton-Fisher, quien enseña Antropología Evolutiva en la Universidad de Kent, en Inglaterra, a CNN el viernes.

Parece adecuado, por lo tanto, que él también haya proporcionado pruebas experimentales de la imaginación. Este es un hallazgo emocionante que aporta respaldo experimental a los relatos anecdóticos tanto de individuos en cautiverio como de vida libre”, añadió Newton-Fisher, quien no participó en el estudio.

Kanzi, que murió en marzo, “fue un sujeto particularmente bueno” para el estudio porque había recibido entrenamiento en lenguaje, dijo Bastos, quien ahora es profesor en la Universidad de St. Andrews en Escocia, a CNN el viernes. Kanzi fue “uno de muy, muy pocos simios” que entendía indicaciones verbales, a las que respondía usando un lexigrama de más de 300 símbolos.

Como parte del centro de investigación Ape Initiative, Kanzi participó en varios proyectos de investigación cognitiva, incluido un estudio de 2025 que demostró que los bonobos pueden señalar un objeto oculto si se dan cuenta de que su compañero humano no sabe dónde está.

Debido a estas habilidades, y dado que Kanzi fue el único bonobo evaluado en el estudio, no está claro si los resultados pueden aplicarse a otros simios, dijeron los investigadores.

“Pero, dado que existen muchas de estas anécdotas, no me sorprendería ver que esto se extiende más allá de Kanzi”, añadió Bastos.

“Como señalan los autores de esta investigación, generalizar de Kanzi a otros bonobos, y a otras especies de simios, requerirá más investigaciones”, dijo Newton-Fisher.

Sin embargo, “si bien es adecuado que procedamos con cierto grado de escepticismo”, añadió, “sospecho que sistemáticamente subestimamos las habilidades cognitivas de estas especies”.

No obstante, Newton-Fisher dijo que debemos recordar que aunque “las capacidades mentales de los simios adultos a menudo se comparan con las de niños humanos para medir su nivel de sofisticación cognitiva,” los simios tienen sus propias mentes y cerebros de simios. Así que, “la manera en que —la imaginación, por ejemplo— se manifiesta en un simio podría no ser una versión ‘reducida’ de la habilidad equivalente en los humanos.”

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.