El rey Carlos III apoyará en la investigación sobre si el expríncipe Andrés compartió información confidencial con Epstein

Por Billy Stockwell, Charlotte Reck y Max Foster

El rey Carlos III de Inglaterra ha manifestado su disposición para colaborar con la policía británica en una investigación que pone nuevamente a Andrés Mountbatten-Windsor en el ojo del huracán. Las autoridades evalúan actualmente una denuncia que vincula al expríncipe con el intercambio de información confidencial con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, durante el tiempo en que el ejercía como enviado comercial del Reino Unido.

El reciente lote de documentos de Epstein publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que ha generado un renovado escrutinio sobre el desacreditado miembro de la realeza, parece mostrar que Mountbatten-Windsor envió material confidencial a Epstein en 2010.

Graham Smith, director ejecutivo del grupo británico antimonárquico Republic, dijo el lunes que denunció a Mountbatten-Windsor a la policía por “presunta mala conducta en el ejercicio de funciones públicas y violación de secretos oficiales”.

El lunes, la Policía del Valle del Támesis dijo a CNN: “Podemos confirmar la recepción de este informe y estamos evaluando la información según nuestros procedimientos establecidos”, dijo un portavoz de la fuerza policial.

Más tarde ese mismo lunes, un portavoz del Palacio de Buckingham dijo que el rey Carlos había “dejado claro, en palabras y mediante acciones sin precedentes, su profunda preocupación ante las acusaciones que siguen saliendo a la luz respecto a la conducta del señor Mountbatten-Windsor”.

“Aunque las acusaciones específicas deberán ser abordadas por el señor Mountbatten-Windsor, si somos contactados por la Policía del Valle del Támesis estamos dispuestos a apoyarlos, como cabría esperar”, dijo el portavoz.

Mountbatten-Windsor ha negado anteriormente cualquier conducta indebida respecto a sus vínculos con Epstein. No ha respondido públicamente a las últimas acusaciones. CNN ha intentado contactarlo para obtener comentarios.

El expríncipe es una de varias figuras destacadas de la vida pública británica que han enfrentado críticas en los últimos días por sus vínculos con Epstein. Peter Mandelson, el exembajador británico en EE.UU., renunció a la Cámara de los Lores la semana pasada después de que los últimos documentos parecieran mostrar que filtró información gubernamental sensible al mercado a Epstein tras la crisis financiera de 2008.

La policía británica registró dos propiedades vinculadas a Mandelson el viernes como parte de una investigación sobre mala conducta en la función pública. CNN no ha podido contactar al representante de Mandelson. Mandelson ha dicho anteriormente que fue “un error creer a (Epstein) tras su condena y continuar mi relación con él después”.

Mountbatten-Windsor se convirtió en enviado comercial en 2001, pero renunció una década después tras ser criticado por su relación con Epstein. El expríncipe dijo en ese momento que su cargo “ya no es necesario para el trabajo que realizo hoy y, más importante aun, en el futuro”.

En octubre de 2010, Epstein envió un correo electrónico al miembro de la realeza solicitando detalles sobre un próximo viaje a Asia, según los archivos del Departamento de Justicia. En respuesta, Mountbatten-Windsor le envió a Epstein un breve itinerario detallando sus planes de viaje a varios destinos, incluidos Vietnam, Singapur y Hong Kong.

Luego, tras concluir el viaje, Mountbatten-Windsor reenvió “informes de visitas” a Epstein, inicialmente enviados al expríncipe por su entonces asesor especial Amit Patel. La visita al extranjero aparece en un informe financiero publicado por la familia real.

Los enviados comerciales no son funcionarios públicos en el Reino Unido, pero el cargo conlleva un “deber de confidencialidad respecto a la información recibida”, según un documento de condiciones de nombramiento publicado por el Parlamento británico en 2023.

Esta información “puede incluir datos sensibles, comerciales o políticos compartidos sobre mercados/visitas relevantes”, decía el documento. “Este deber de confidencialidad continuará aplicándose después de la expiración de su mandato”.

“Además, serán aplicables las Leyes de Secretos Oficiales de 1911 y 1989”, añadía el documento. Se desconoce si la información que Mountbatten-Windsor compartió era de carácter comercial o político sensible.

Durante años, el expríncipe ha intentado evitar preguntas sobre sus vínculos con Epstein. Le dijo al programa Newsnight de la BBC en 2019 que había ido a Nueva York en 2010, después de que Epstein fuera condenado como delincuente sexual, para romper contacto con él.

“Fui allí con el único propósito de decirle que, debido a que había sido condenado, no era apropiado que nos vieran juntos”, dijo.

En diciembre de 2010, parece que Mountbatten-Windsor envió a Epstein lo que él llamó un “informe confidencial” sobre oportunidades de inversión relacionadas con la reconstrucción de la provincia de Helmand en Afganistán, donde operaban soldados británicos en ese momento, según muestran documentos del Departamento de Justicia.

El expríncipe dijo en el correo electrónico dirigido a Epstein que estaría “muy interesado en tus comentarios, opiniones o ideas sobre a quién más podría mostrar esto de manera útil para atraer interés”.

En otro correo electrónico de diciembre de 2009, Mountbatten-Windsor le dijo a Epstein que pasó un fin de semana en París con una “interesante familia estadounidense de banqueros que busca ayuda en Medio Oriente; una brecha en su cobertura geográfica”.

Más tarde esa noche, Epstein respondió preguntando “¿en qué país de Medio Oriente eres más fuerte?”.

Las recientes revelaciones llegan poco después de que Mountbatten-Windsor se mudara de su residencia de toda la vida en Windsor, a las afueras de Londres, en medio del escándalo en torno a Epstein.

El lunes, un portavoz del Palacio de Kensington dijo que el príncipe y la princesa de Gales han estado “muy preocupados” por el aluvión de nuevos documentos, sin mencionar directamente a Mountbatten-Windsor.

“Sus pensamientos siguen enfocados en las víctimas”, dijo el portavoz.

The-CNN-Wire

Lauren Said-Moorhouse, Max Foster y Christian Edwards de CNN contribuyeron con la información.