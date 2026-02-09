Ghislaine Maxwell promete limpiar el nombre de Trump si le concede clemencia, tras invocar la Quinta Enmienda en caso Epstein

Por Annie Grayer y MJ Lee, CNN

Ghislaine Maxwell se acogió a la Quinta Enmienda de la Constitución, que la protege contra la autoincriminación, durante su declaración ante la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, según una persona familiarizada con el caso.

Maxwell, cómplice de Jeffrey Epstein, está compareciendo ante la comisión de forma virtual. Actualmente cumple condena en una prisión de mínima seguridad en Bryan, Texas.

En su declaración, Maxwell, condenada a 20 años de prisión por conspirar con Jeffrey Epstein para abusar de menores, envió un mensaje claro a Donald Trump: si el presidente le concediera clemencia, ella lo exculparía de cualquier delito relacionado con Epstein.

Esta extraordinaria propuesta, declarada por el abogado de Maxwell este lunes por la mañana durante su declaración, garantiza que la saga de Epstein seguirá siendo un tema político candente.

“La Sra. Maxwell está dispuesta a hablar con total franqueza y honestidad si el presidente Trump le concede clemencia”, declaró Markus en un comunicado durante la declaración, que posteriormente publicó en X. “Solo ella puede ofrecer la versión completa de los hechos. A algunos no les gustará lo que oigan, pero la verdad importa. Por ejemplo, tanto el presidente Trump como el presidente Clinton son inocentes de cualquier delito”.

Markus también afirmó: “Solo la Sra. Maxwell puede explicar por qué, y el público tiene derecho a esa explicación”.

Trump no ha descartado la posibilidad de concederle a Maxwell un indulto o una conmutación de pena.

Trump y Clinton, cuyos nombres aparecen en los documentos publicados por el Departamento de Justicia, han negado cualquier delito relacionado con Epstein.

El presidente de la Comisión de Supervisión, James Comer, calificó la decisión de Maxwell de acogerse a la Quinta Enmienda como “muy decepcionante” y afirmó que los legisladores “tenían muchas preguntas que hacer sobre el crimen que ella y Epstein cometieron, así como sobre posibles cómplices”.

Los demócratas de la comisión acusaron a Maxwell de intentar obtener clemencia negándose a testificar. “No permitiremos que este silencio prevalezca”, declaró la representante demócrata Melanie Stansbury.

Cuando se le preguntó si mencionaría al secretario de Comercio, Howard Lutnick, como parte de la investigación, Comer respondió que se centraría en las cinco declaraciones juradas que tiene programadas próximamente.

Se espera que los Clinton comparezcan a puerta cerrada a finales de este mes para prestar declaración.

Por su parte, las víctimas de Jeffrey Epstein instaron este lunes a los miembros de la Comisión a que trataran el testimonio de Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein, “con el máximo escepticismo” antes de su comparecencia virtual, según una carta a la que tuvo acceso CNN.

“Instamos a la Comisión a que aborde el testimonio de la Sra. Maxwell con el máximo escepticismo, a que examine rigurosamente cualquier afirmación que haga y a que se asegure de que este proceso no se convierta en otro medio para perjudicar o silenciar a las víctimas”, dice la carta, firmada por un grupo de víctimas, entre las que se incluyen varias mujeres que prefieren permanecer en el anonimato y familiares de Virginia Giuffre.

El grupo afirmó que muchas de ellas fueron “víctimas” de Maxwell a lo largo de décadas, y que les preocupa que su declaración jurada se esté convirtiendo en “otra oportunidad para el engaño en lugar de la verdad”. La acusan de mentir bajo juramento y de negarse a identificar a los hombres poderosos involucrados en la red de tráfico sexual de Epstein.

“La Sra. Maxwell no era una figura secundaria. Era una arquitecta central e indispensable de la red de tráfico sexual de Jeffrey Epstein”, escribieron. “A pesar de esto, se ha negado a cooperar de manera significativa con las autoridades o a proporcionar información creíble y completa sobre el alcance de la red de trata de personas”.

CNN ha solicitado comentarios al abogado de Maxwell.

Esta noticia ha sido actualizada con información adicional.

