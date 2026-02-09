Las operaciones bursátiles de los senadores coincidieron directamente con su trabajo en las comisiones, según análisis de CNN

Por Marshall Cohen y Annie Grayer, CNN

Al menos 10 senadores informaron compras o ventas de acciones en 2025 que involucraban a empresas en industrias supervisadas por las comisiones en las que sirven. Estas transacciones preocupan a los grupos de vigilancia del Gobierno, ya que una iniciativa bipartidista para prohibir la práctica se estancó en el Capitolio.

La mayoría de esos senadores que invirtieron en acciones que se superponen con sus asignaciones en comisiones durante el último año tienen carteras financieras integrales, no todas las cuales plantean posibles problemas de conflicto de intereses, según una base de datos de declaraciones financieras del Congreso compilada por Capitol Trades y revisada por CNN. Pero las más de una docena de operaciones de este pequeño grupo de senadores bien conectados ofrecen una ventana para entender por qué el fenómeno de las operaciones bursátiles de legisladores ha generado indignación pública y un gran impulso para prohibir la práctica.

Al revelar operaciones bursátiles, los legisladores deben incluir al propietario de las acciones. Entre los senadores que se incluyeron a sí mismos como propietarios de acciones en industrias que regulan sus comisiones están los republicanos Bill Hagerty, John Kennedy, Ashley Moody, Jerry Moran, Bernie Moreno, Markwayne Mullin y Tommy Tuberville y los demócratas John Hickenlooper, Gary Peters y Sheldon Whitehouse. En la Cámara de Representantes, los legisladores tienen la opción de no revelar al propietario de las acciones.

“Todo esto es sumamente preocupante”, dijo Dylan Hedtler-Gaudette, vicepresidente interino del Proyecto de Supervisión Gubernamental, un grupo de vigilancia no partidista. “Es un problema bipartidista. Republicanos y demócratas son culpables de esto, bastante parejo en todos los ámbitos. Hay una podredumbre institucional en el núcleo de esto”.

Las operaciones realizadas por los senadores son legales, y los legisladores que revelaron estas operaciones han negado tener control personal sobre cómo se invierten sus carteras de acciones.

Pero las encuestas han encontrado de manera consistente un amplio apoyo para prohibir que los miembros del Congreso posean acciones. El tema ha recibido atención nacional —y ha alarmado a expertos en ética no partidistas— gracias a ventas sospechosamente oportunas al inicio de la pandemia de covid-19, y por operaciones activas de miembros de alto perfil como la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Y a lo largo de los años, docenas de legisladores han revelado operaciones bursátiles en empresas que son influenciadas por su trabajo en comisiones.

Al menos un demócrata y un republicano que han apoyado prohibiciones a las operaciones bursátiles del Congreso están entre los senadores que revelaron operaciones en los últimos meses que involucran empresas relacionadas con su trabajo en las comisiones.

Ese republicano, la senadora Moody, presentó en las últimas semanas un proyecto de ley bipartidista para prohibir las operaciones bursátiles de los legisladores.

Sin embargo, la republicana de Florida, que forma parte de la comisión de salud del Senado, invirtió en cinco empresas de atención médica, según los registros federales. Eso incluye la compra de entre US$ 100.000 y US$ 250.000 en el gigante farmacéutico Eli Lilly el pasado marzo.

Eli Lilly gastó millones de dólares en cabildeo ante el Congreso en 2025. El presidente republicano del panel publicó un informe sobre la fijación de precios de medicamentos federales que se basó en el testimonio de Eli Lilly, y los demócratas del Senado están examinando la relación de la compañía con empresas de telemedicina.

La oficina de Moody dijo en un comunicado a CNN que la republicana de Florida nunca ha aprobado ni comenzado una operación bursátil.

“Cuando fue nombrada al Senado a finales de enero de 2025, formaba parte de una sociedad de inversión familiar ampliada donde un socio tomaba decisiones de inversión de manera independiente en consulta con un asesor financiero externo, y sin ninguna aportación de la senadora”, dijo su oficina en el comunicado.

Desde entonces, la oficina de Moody dice que la senadora “inmediatamente” tomó medidas para retirarse de la sociedad y no ha realizado operaciones bursátiles desde abril de 2025. “Como muestra de este compromiso, la senadora Moody presentó una legislación para restaurar la confianza en el Congreso y garantizar que no haya apariencia de algo no apropiado en lo que respecta a que los miembros realicen operaciones con acciones individuales”, dice el comunicado. Hickenlooper, un demócrata, también invirtió en una empresa que se superpone con sus asignaciones en comisiones, a pesar de haberse convertido recientemente en copatrocinador de una legislación que impondría restricciones a la actividad de compraventa de acciones por parte de legisladores.

En septiembre de 2025, Hickenlooper invirtió entre US$ 100.000 y US$ 250.000 en una empresa de ciberseguridad llamada Palo Alto Networks mientras formaba parte de la Comisión de Comercio del Senado, según muestran los registros.

La Administración de Servicios Generales anunció una nueva asociación en diciembre que permite a las agencias federales comprar productos de Palo Alto Networks con descuentos de hasta el 60 %. Expertos dijeron a CNN que esto levantó señales de alarma porque los contratos podrían beneficiar a Hickenlooper, cuya comisión supervisa los contratos federales.

En respuesta, un portavoz de Hickenlooper dijo a CNN que el senador “no realiza operaciones bursátiles personalmente. Sus acciones ya están en un fideicomiso ciego y lo han estado desde que fue alcalde de Denver en 2003. Todas las decisiones las toma un administrador sin conocimiento previo ni participación del senador”. El portavoz también señaló que Hickenlooper es copatrocinador de una legislación que obligaría a todos los miembros del Congreso a colocar sus acciones en un fideicomiso ciego calificado para que no puedan usar información privilegiada para tomar decisiones sobre su portafolio y obtener ganancias.

Mullin, un republicano que también forma parte del panel de salud del Senado, vendió acciones en enero de 2025 a través de una cuenta conjunta con su esposa en Abbott Laboratories, una empresa de dispositivos médicos y atención médica. Abbott incluyó al Senado como parte de sus gestiones de cabildeo un mes antes de la transacción de Mullin.

En ese momento, Abbott estaba en medio de una serie de demandas de varios años por fórmula infantil contaminada, incluyendo un caso que resultó en una indemnización por daños de US$ 495 millones.

Pero la oficina de Mullin sostiene que el senador no realiza las transacciones directamente. “El senador Mullin utiliza una firma operadora independiente y de terceros que gestiona todas las inversiones de su portafolio de acciones en su nombre”, dijo un portavoz. “Él no realiza ni informa las transacciones. Esta firma independiente reporta cada dos semanas a la Comisión de Ética del Senado para garantizar el cumplimiento de la ley federal”.

Y Whitehouse, demócrata que forma parte de la Comisión de Finanzas del Senado, declaró entre US$ 1.000 y US$ 15.000 en acciones de UnitedHealth Company en noviembre de 2025 en una cuenta de su propiedad.

Aun así, una portavoz de Whitehouse, Meaghan McCabe, distanció al demócrata de Rhode Island de la transacción. “El senador no realiza operaciones bursátiles, y el administrador de su cuenta está contractualmente obligado a actuar de manera independiente sin ninguna participación del senador. Él apoya una prohibición para que los miembros realicen operaciones bursátiles y está revisando las distintas propuestas”, dijo la portavoz Meaghan McCabe a CNN.

Los registros muestran que Moran compró acciones en Alphabet Inc, la empresa matriz de Google, el mismo día que participó en la audiencia de la Comisión de Comercio del Senado para discutir el futuro de la inteligencia artificial.

Ejecutivos de grandes empresas tecnológicas como OpenAI y Microsoft testificaron como testigos en la audiencia, aunque no hubo nadie de Alphabet o Google.

Cuando el republicano compró las acciones en mayo, el Senado estaba considerando activamente la desregulación de la IA, lo que beneficiaría a empresas como Alphabet. Tras una gran reacción pública, la disposición que creaba una moratoria sobre regulaciones de IA fue eliminada de la versión final del llamado “gran, hermoso proyecto de ley” de Trump.

“Las inversiones financieras del senador Moran son gestionadas de manera independiente por un corredor, quien tiene plena discreción sobre las cuentas de inversión del senador Moran”, dijo un portavoz de Moran a CNN.

CNN se ha puesto en contacto con Hagerty, Kennedy, Moreno, Peters y Tuberville para obtener comentarios.

Expertos en la compraventa de acciones en el Congreso dijeron a CNN que no están satisfechos con las explicaciones de los senadores.

Emma Lydon, directora general del grupo de cabildeo progresista P Street, dijo que “simplemente la percepción” de un posible uso de información privilegiada “erosiona la confianza en nuestra democracia”. Señaló que varios estudios han encontrado que, en promedio, los legisladores que comercian acciones suelen superar el rendimiento del S&P. “Cuando se descubre que realizan transacciones bursátiles que levantan sospechas, los miembros del Congreso suelen alegar ignorancia, diciendo que las operaciones fueron realizadas sin su conocimiento por corredores financieros independientes”, dijo Lydon. “Desafortunadamente para el pueblo estadounidense, es imposible saber si están diciendo la verdad”.

Kedric Payne, quien dirige el programa de ética en el Campaign Legal Center, un grupo de defensa progresista, dijo que las preocupaciones sobre conflictos de interés persisten debido a la opacidad del sistema actual, donde los legisladores pueden legalmente negociar acciones de empresas mientras deciden cómo se regulan esas industrias.

“El público siempre cuestionará si alguna decisión tomada por ese miembro en esa comisión realmente se enfocó en lo que es mejor para los electores, o en lo que es mejor para su propio beneficio financiero personal”, dijo Payne.

Payne, quien trabajó en la Oficina de Ética del Congreso cuando se aprobó la ley de divulgación de transacciones bursátiles en 2012, agregó que, “es casi imposible probar que utilizan información privilegiada, pero transacciones como estas parecen un conflicto de interés, y por lo tanto el daño al interés público permanece”.

Mientras que algunos proyectos de ley están activos en el Senado, un compromiso negociado en la Cámara para prohibir futuras transacciones bursátiles por parte de los miembros del Congreso y obligarlos a deshacerse de todas sus participaciones existentes parecía haber cobrado más fuerza entre las propuestas en el Capitolio el año pasado.

En un momento, un pequeño grupo de republicanos de la Cámara intentaba eludir el liderazgo de su partido para llevar ese proyecto de ley bipartidista al pleno. Pero esa maniobra aún está lejos de conseguir las firmas necesarias, y líderes de ambos partidos han tomado medidas recientemente para socavar esa propuesta bipartidista, según los involucrados.

Ese proyecto de ley, la Ley para Restaurar la Confianza en el Congreso, fue “el producto de arduas negociaciones”, dijo Hedtler-Gaudette. Sus 127 copatrocinadores incluyen a republicanos conservadores como el representante Chip Roy y la representante Nancy Mace, y a demócratas progresistas como la representante Alexandria Ocasio-Cortez y la representante Ilhan Omar.

En diciembre, el líder de la minoría demócrata en la Cámara, Hakeem Jeffries, presentó una propuesta separada de prohibición de transacciones bursátiles en el Congreso que también se aplicaría a Trump y al vicepresidente J. D. Vance, algo inaceptable para la mayoría de los legisladores republicanos. Este movimiento alarmó a expertos en ética y activistas liberales que apoyaban esa política en principio, pero vieron el nuevo proyecto como un intento de hundir el proyecto bipartidista más viable.

“El proyecto de Jeffries fue un problema porque se interpuso en el camino del proyecto de consenso bipartidista que realmente resolvería el problema”, dijo Payne. “Así que, de la nada, surgió este obstáculo, que no era necesario, proveniente de Jeffries”.

El presidente de la Cámara, Mike Johnson, quien ha sido presionado por sus compañeros republicanos para permitir una votación sobre el proyecto bipartidista, hizo su jugada el mes pasado. Respaldó una propuesta republicana suavizada que permitiría a los miembros conservar sus actuales carteras de acciones, pero requeriría un aviso de siete días antes de una venta y evitaría que los legisladores y sus familias realicen nuevas compras. Demócratas y algunos expertos en ética no partidistas dicen que eso podría empeorar el problema.

“Tiene tantos vacíos legales que es un tigre de papel”, dijo Hedtler-Gaudette. “Ahora pueden unirse en torno a esto y afirmar que hicieron algo. Pero es una gran nada, en términos de resolver el problema”.

La Comisión de Administración de la Cámara avanzó ese proyecto de ley a principios de este mes solo con apoyo republicano, preparando el escenario para una probable votación en el pleno.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.