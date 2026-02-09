Lo que dejó la actuación de Bad Bunny en el Super Bowl 2026: referencias y curiosidades del Halftime Show

Por Gonzalo Jiménez, CNN en Español

En los casi 14 minutos que duró su presentación en el Halftime Show del Super Bowl LX, Bad Bunny logró algo que parecía imposible: reunir todos los símbolos, costumbres y objetos que definen la identidad puertorriqueña, en un mensaje que reivindicó el amor por encima del odio y la fraternidad entre los países que integran el continente americano.

Fue un espectáculo que reprodujo en vivo muchas de las imágenes que Bad Bunny ha usado en la promoción de su álbum “Debí tirar más fotos”, con referencias a una vida más sencilla conectada con lo rural. La primera imagen ya es una declaración de intenciones, con Bad Bunny recorriendo una plantación de caña, acompañado de campesinos que llevan la pava, el sombrero de palma típico de los jíbaros del norte de Puerto Rico.

De allí, Bad Bunny emerge de la plantación y se adentra en un espacio urbano, identificado por variados carritos de comida callejera o ambulante, con venta de coco frío, raspados o piraguas, y tacos. Mientras camina, el cantante se encuentra con gente jugando dominó, una joven que arregla las uñas, un señor que compra oro y plata, y dos púgiles boxeando.

Un dato interesante: estos son dos boxeadores profesionales. Uno de ellos (con guantes azules), es Xander Zayas, pugilista puertorriqueño de 23 años, campeón unificado del peso superwelter AMB y OMB y considerado la mayor figura actual del boxeo en la isla. en el boxeo en Puerto Rico. El otro es el pugilista mexicano estadounidense Emiliano Vargas, con récord invicto en 16 combates (13 de ellos por KO). Es un guiño de Bad Bunny a la legendaria rivalidad entre los boxeadores de Puerto Rico y México.

De este escenario el show se desplazó a “La casita”, la recreación de una vivienda típica de concreto en Puerto Rico, que Bad Bunny hizo famosa al ambientar parte de sus conciertos en ella. Es una edificación que el artista ha honrado por representar un estilo de vida amenazado por la gentrificación.

Fue en “La casita” que pudo reconocerse a algunos famosos, como el actor chileno Pedro Pascal, la actriz Jessica Alba, la cantante colombiana Karol G, la rapera estadounidense Cardi B, la rapera puertorriqueña Young Miko y la personalidad televisiva estadounidense Alix Earle.

En todo este tiempo, Bad Bunny estuvo vestido con un jersey blanco con la palabra “Ocasio” (el apellido de su madre, pues el nombre real de Bad Bunny es Benito Martínez Ocasio) grabada en la espalda y el número 64 en el pecho.

Por ahora no hay una respuesta oficial sobre el significado del número 64. Los aficionados en redes sociales propusieron distintas teorías: que podía ser el año de nacimiento de su madre o que alude a la cifra inicial, erróneamente reportada, de muertes por el huracán María de 2017, que azotó Puerto Rico. Según Page Six, es una referencia al 64º Congreso de Estados Unidos, que aprobó la ley Jones-Shafroth que otorgó la ciudadanía estatutaria a los puertorriqueños en 1917.

De “La casita”, Bad Bunny pasó a un área en la que se subió al techo de una camioneta pick-up, vehículo tradicional de los campesinos para transportar lo cosechado al mercado. La cámara enfocó entonces a una de las pantallas del Levi’s Stadium, donde apareció el sapo Concho, personaje de dibujos animados basado en el típico sapo puertorriqueño en peligro de extinción que figura en el cortometraje promocional del álbum “Debí tirar más fotos”.

La acción del espectáculo se centró entonces en una boda en el escenario –no faltó quien especuló que pudo ser una boda real, sin que se pudiese confirmar– que cedió el espacio a la cantante Lady Gaga, quien interpretó “Die with a Smile” en clave de salsa. Luego bailó con Bad Bunny la canción “Baile inolvidable”, en la que los bailarines cedieron la tarima a la familia que minutos antes estaba celebrando su boda. La recreación de la típica boda latinoamericana fue total, con la tarta nupcial cortada por los novios, familiares de todas las edades también bailando y un niño dormido sobre varias sillas unidas.

Nada estuvo al azar en el Halftime Show de Bad Bunny. El escenario recreó fachadas de comercios de barrio, con fruterías y barberías, para servir de ambiente para la canción “Nuevayol”, corazón de la diáspora puertorriqueña en Estados Unidos. Aquí el cantante se acercó a uno de los comercios recreados para saludar a María Antonia Cay, de 83 años, la legendaria propietaria de The Caribbean Social Club, también conocido como Toñita’s, un club social que es una referencia para los puertorriqueños en Nueva York.

A continuación tuvo lugar uno de los momentos más comentados de la noche, cuando Bad Bunny se acercó a un niño –que simulaba estar viendo la televisión con sus padres en la sala de una casa– y le entregó el premio Grammy a álbum del año tras decirle “Cree siempre en ti”. Muchos pensaron que se trataba del niño de 5 años Liam Conejo Ramos detenido a finales de enero por funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Minneapolis. Un publicista de Bad Bunny le dijo a NPR Music que este niño pequeño en el escenario no era Liam Conejo Ramos.

Las referencias a las raíces puertorriqueñas de Bad Bunny prosiguieron en las sillas blancas de plástico (las mismas de la cubierta del álbum “Debí tirar más fotos”) junto a Ricky Martin cuando cantó “Lo que le pasó a Hawaii”, los postes de luz que echan chispas durante la interpretación de “El apagón” (referencia a las fallas de infraestructura en Puerto Rico después del huracán María) y la bandera puertorriqueña con el triángulo azul claro, que representa el apoyo a una Puerto Rico libre e independiente, ya que la isla sigue siendo un territorio de Estados Unidos.

El cierre, con las banderas de los países de América, fue un poderoso mensaje de inclusión y fraternidad. Un final que trascendió la música y dejó claro que Bad Bunny usó el espectáculo de medio tiempo para dejar su huella en este emblemático evento.

