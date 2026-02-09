Los “manfluencers” se graban a sí mismos intentando seducir mujeres. Las gafas inteligentes solo facilitan un posible acoso

Por Sophie Tanno e Ivana Scatola, CNN

Toluwa estaba esperando su vuelo en una sala del aeropuerto en Washington cuando, según dijo, fue abordada por un desconocido.

Ambos empezaron a conversar y, después de un rato, ella accedió a intercambiar números con él. No fue hasta que llegó a casa y buscó sus redes sociales que descubrió que él había publicado varios videos de sí mismo intentando ligar con mujeres en aeropuertos.

Estos videos fueron grabados usando una cámara incorporada en sus gafas inteligentes, que parecen gafas normales y corrientes y que, aunque todavía son relativamente poco comunes, están ganando popularidad.

“Me puse a investigar, encontré su TikTok. Descubrí que hace estos videos de ‘rizz’,” dijo Toluwa, usando un término de jerga popular derivado de “carisma” para referirse a videos en redes sociales que muestran a hombres acercándose a mujeres en público e intentando conquistarlas. Toluwa pidió ser identificada solo por su primer nombre por razones de privacidad.

Mientras seguían en contacto por mensajes, Toluwa contó que el hombre le envió el video que había grabado de ella sin su conocimiento, diciendo que quería “consultarla” antes de compartirlo en línea.

Ella dijo que él intentó convencerla de que le diera su consentimiento para hacerlo; sin embargo, a pesar de que ella no estuvo de acuerdo explícitamente, él lo subió a las redes sociales. “Se viralizó y llegó al punto en que la gente empezó a mandarme este video, alguien se me acercó en Union Market, que es un espacio grande en Washington, y me lo puso en la cara y me preguntó, ¿eres tú?”.

Las redes sociales están llenas de videos de hombres grabándose a sí mismos acercándose a mujeres en espacios públicos e intentando coquetear con ellas o pidiéndoles su número. En muchos casos, los videos se graban y suben a plataformas como TikTok e Instagram sin el permiso o conocimiento de la persona grabada.

Estos videos, a menudo grabados desde el punto de vista del hombre que se acerca a una persona, acumulan miles y, en algunos casos, millones de visualizaciones. Una vez publicados, pueden atraer comentarios misóginos.

Aunque el concepto del “pick-up artist” no es nuevo, los expertos están dando la voz de alarma sobre el auge de los llamados “manfluencers” que graban a mujeres de manera encubierta para crear contenido misógino en Internet.

El término “manfluencer” describe a un amplio grupo de figuras en redes sociales que crean contenido dirigido a hombres. Mientras que algunos publican contenido inofensivo como rutinas de gimnasio y consejos de autoayuda, otras cuentas son más siniestras.

En este ámbito digital, las mujeres suelen ser presentadas “como una conquista, un premio o una recompensa”, dijo a CNN Stephanie Wescott, académica feminista, escritora y conferencista, y profesora de Educación, Cultura y Sociedad en la Universidad Monash de Australia.

Las gafas inteligentes pueden ser una herramienta ideal para estos creadores de contenido porque envían un mensaje claro sobre el poder, advirtió. Es decir, que los hombres pueden “estar observando, grabando y, por lo tanto, controlando la imagen de las mujeres en espacios públicos sin que ellas lo sepan y, en consecuencia, mostrando que los espacios públicos pertenecen a los hombres”.

Para Wescott, este fenómeno representa otro ejemplo del abuso de la tecnología con perspectiva de género, y un peligro para las mujeres que es difícil de anticipar. “El peligro es la pérdida de autonomía corporal sin siquiera ser consciente de lo que está ocurriendo”, dijo.

Otra mujer —una DJ y productora que pidió ser identificada por su nombre de usuario en redes sociales “Manic Muse”— contó a CNN que creyó estar teniendo una interacción genuina con un desconocido cuando fue abordada por un hombre con gafas en una tienda de comestibles en Texas, EE.UU., quien la llamó “hermosa”.

“Me dio buena vibra, así que le di (mi número), y luego me escribió de inmediato al llegar a casa, pidiéndome verme al día siguiente”, comentó.

“Al final de nuestra interacción en la tienda, me preguntó si podía masajearme la espalda, lo cual obviamente es algo raro, pero si me conoces, sabes que tengo problemas de espalda”. Sin embargo, después de contarle a su hermana sobre la interacción, comenzó a sospechar que él podría haber estado usando un par de gafas inteligentes Meta AI, que se están volviendo cada vez más populares, y la investigación de mercado sugiere que son, por mucho, la marca líder en gafas inteligentes. “Y en ese momento, mi corazón se me cayó al estómago”.

Ella dijo que cuando le envió un mensaje al hombre preguntándole si la había estado grabando, él dejó de escribirle.

Después de rastrear sus cuentas en redes sociales, descubrió que él subía frecuentemente videos de sí mismo acercándose a mujeres y los publicaba para sus miles de seguidores.

“Así que le envío un mensaje y le digo, por favor no publiques nada de mí en línea. No recibo ninguna respuesta, absoluto silencio. Y luego, a la mañana siguiente, me despierto, reviso su cuenta y estoy publicada en contra de mi consentimiento, obviamente siendo grabada en secreto”.

“Y ese video ahora ha alcanzado casi 20 millones de visualizaciones”. Al momento de la publicación, la cifra había subido a más de 23 millones de visualizaciones.

“Es simplemente tan violento. No consentí ser grabada en secreto y definitivamente no consentí convertirme en contenido para millones de extraños”, afirmó.

Aunque las gafas inteligentes cuentan con una luz intermitente en el lateral para indicar la grabación, esta se puede cubrir con un sticker bloqueador de luz LED.

En respuesta a una solicitud de comentarios por parte de CNN, Meta dijo: “nuestras gafas tienen una luz LED que se activa cada vez que alguien graba contenido, por lo que es claro para los demás que el dispositivo está grabando y cuenta con tecnología de detección de manipulación para evitar que las personas cubran esa luz”.

“Como con cualquier dispositivo de grabación, incluidos los teléfonos, las personas deben usar las gafas inteligentes de manera segura y respetuosa”.

La declaración continuó: “somos conscientes de que hay un pequeño número de usuarios que eligen hacer un mal uso de nuestros productos, a pesar de las medidas que hemos implementado”.

Meta dijo que sus términos de servicio establecen claramente que sus gafas inteligentes no deben usarse para participar en actividades perjudiciales como “acoso, infringir derechos de privacidad o registrar información sensible”.

Ninguna de las mujeres con las que habló CNN dijo haber visto una luz intermitente en las gafas durante sus interacciones.

Anne-Marie, una organizadora de eventos del Reino Unido que pidió ser identificada solo por su primer nombre, dijo que fue grabada sin su consentimiento por un hombre que usaba gafas inteligentes mientras estaba de vacaciones en Malta, quien subió los videos a las redes sociales. Hablando con CNN, dijo que la policía en Malta y el Reino Unido le dijeron que no podían hacer nada al respecto, aunque después de que reportó el video a Instagram y TikTok, ambas plataformas finalmente lo eliminaron. Estas plataformas eliminarán videos que supuestamente violen la privacidad, por ejemplo, si muestran a alguien que no dio su consentimiento.

Anne-Marie se pronunció en contra de algunos influencers masculinos que ganan dinero con sus publicaciones. “Es una cosa de dinero rápido… Si obtienes cierta cantidad de visualizaciones, puedes monetizarlo, pero no deberías monetizar a costa de exponer potencialmente a las personas. Se necesita consentimiento”, le dijo a CNN.

Wescott cree que, como la mayoría de los creadores de contenido, los “manfluencers” buscan obtener ganancias de su trabajo. “Por lo general, su contenido funciona como un embudo para generar clientes potenciales para varios emprendimientos comerciales, incluidos coaching, retiros, suplementos u otros productos”, comentó.

Las leyes en algunos países, como el Reino Unido y Estados Unidos, generalmente permiten filmar a personas en espacios públicos sin su consentimiento, aunque se aplican excepciones como el acoso.

En el Reino Unido, si el material filmado en un espacio público se sube en línea, la ley de protección de datos y la ley de privacidad podrían aplicarse, especialmente si el video se utiliza con fines comerciales. Las activistas feministas dicen que este nuevo fenómeno representa una violación de la privacidad y se utiliza para avergonzar públicamente a las mujeres. La Coalición para Poner Fin a la Violencia Contra las Mujeres (EVAW), un grupo de expertas y organizaciones feministas de todo el Reino Unido, está pidiendo al Gobierno que se asegure de que la legislación se adapte para responder a estas amenazas emergentes.

“El simple hecho de ser grabada sin tu consentimiento con un propósito nefasto es una violación de los derechos de las mujeres a la privacidad y a existir libremente en el espacio público”, dijo a CNN Rebecca Hitchen, jefa de políticas y campañas de EVAW.

“Por lo tanto, las gafas inteligentes no son una innovación emocionante; para las mujeres, representan una nueva amenaza para nuestra vida cotidiana”.

