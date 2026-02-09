Rosalía, Maluma y Ariana Grande, entre otras celebridades, aplaudieron el show de Bad Bunny en el Super Bowl

Por Erick E. Beltran, CNN en Español

Numerosas celebridades aplaudieron en redes sociales la presentación de Bad Bunny durante el medio tiempo del Super Bowl LX.

La cantante española Rosalía publicó en sus historias de Instagram una foto del cantante puertorriqueño durante el espectáculo junto a la frase “felicidades, leyenda”. Lo mismo hizo Jennifer Lopez en esta red social, donde compartió imágenes de la presentación de Bad Bunny al lado de emojis de corazón y de la bandera de Puerto Rico.

Por su parte, Maluma publicó un video en el que, dirigiéndose a sus seguidores, aprovechó para agradecerle a Benito por lo que el colombiano llamó “algo histórico que marcó a la música”. Además, Maluma dijo que este show lo motiva para seguir haciendo música y aportar a la cultura.

El cantante y compositor Manuel Turizo se sumó a los elogios y, también en Instagram, les mostró a sus seguidores cómo vivió el espectáculo. Por su parte, la actriz Sofía Vergara, presente en el estadio del Super Bowl, publicó videos en los que se la ve bailando y reaccionando a las canciones. Algo muy parecido a lo que hizo J Balvin, quien también compartió su vista del espectáculo desde el estadio de California.

En su mensaje en su cuenta de Instagram, Romeo Santos dijo que, en su opinión, el show representó un “momento especial para sentirse orgulloso de ser latino”. En la misma línea, el actor Diego Boneta dijo sentirse “orgullosamente latino, hoy y siempre” tras aplaudir la presentación del ídolo caribeño.

Otras celebridades no hispanohablantes también se pronunciaron para elogiar la actuación de Bad Bunny. Un caso es el de Adam Levine, vocalista de Maroon 5, quien definió el show como “increíble”. Otro ejemplo es el de Paris Hilton, quien publicó algunos videos en los que se ve a su hijo bailando al ritmo de las canciones del artista puertorriqueño.

Selena Gomez se refirió a la presentación de Benito Antonio como “un show muy bonito” y mostró una foto de su ahijada envuelta en la bandera de Puerto Rico. La cantante y actriz Ariana Grande expresó su simpatía por Bad Bunny y en sus historias de Instagram publicó una imagen del balón que usó el artista y donde se lee la frase “juntos somos América”. Finalmente, el presentador televisivo Jimmy Fallon demostró su apoyo al publicar una imagen en la que se lo ve portando una pava, sombrero típico de Puerto Rico, y un coco, a la que acompaña con la frase “Debí tirar más fotos”.

