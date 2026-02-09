Sheinbaum dice que México seguirá apoyando a Cuba y tacha de “injusto” que EE.UU. busque sancionar a quien le venda petróleo

Por Mauricio Torres, CNN en Español

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo este lunes que su Gobierno seguirá apoyando a Cuba a pesar de las presiones de Estados Unidos, al tiempo que calificó de “injusto” que el Gobierno de Donald Trump reclame y amenace con imponer aranceles adicionales a los países que vendan petróleo a la isla.

“Sí, sí va a haber más apoyo. El pueblo de México siempre es solidario. Nadie puede ser omiso a la situación que está viviendo en este momento el pueblo de Cuba por las sanciones que se están imponiendo a cualquier país que envíe petróleo por parte de Estados Unidos, de una manera muy injusta”, dijo la mandataria en su conferencia de prensa diaria.

“Vamos a ayudar al pueblo de Cuba como siempre se ha ayudado en cualquier momento a pueblos que lo necesitan”, insistió, un día después de que su Gobierno informara que envió dos barcos con más de 800 toneladas de ayuda humanitaria.

Este lunes, Sheinbaum expuso que la mayor parte de esa ayuda humanitaria estaba compuesta por alimentos.

Además, como ha dicho durante los últimos días, señaló que México está haciendo gestiones diplomáticas para poder seguir mandando petróleo a Cuba sin verse afectado por posibles aranceles de Estados Unidos, país al que llamó a no adoptar este tipo de medidas.

“Es muy injusto esta sanción que se está imponiendo a los países que vendemos petróleo a Cuba, muy injusta, no está bien, porque no están bien las sanciones que afectan al pueblo. Puede uno estar de acuerdo o no con el régimen de Gobierno en Cuba, pero no debe afectarse a los pueblos nunca”, dijo Sheinbaum.

“Nosotros vamos a seguir apoyando y seguimos haciendo todas las acciones diplomáticas necesarias para poder recuperar el envío de petróleo, porque no se puede ahorcar a un pueblo así, de esa manera, es muy injusto, muy injusto. Entonces, un llamado a que no haya estas sanciones”, agregó.

Las declaraciones de Sheinbaum se producen mientras Cuba atraviesa por una situación complicada en materia de abasto de energía, lo que impacta a otros sectores como los servicios públicos o el turismo, una de las principales fuentes de ingreso del país. El fin de semana, el Gobierno de la isla comenzó a cerrar algunos hoteles y reubicar turistas debido a la situación, según reportó la agencia EFE.

El acceso de Cuba a energéticos se agravó después de la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en un operativo militar de Estados Unidos a principios de enero. El derrocamiento de Maduro dejó a la isla sin su principal proveedor de hidrocarburos, un rol que México ha empezado a cubrir.

