Chappell Roan abandona la agencia de talentos de Casey Wasserman tras nuevas revelaciones de los archivos de Epstein

Por Issy Ronald, CNN

La cantante ganadora del Grammy Chappell Roan anunció el lunes su salida de la agencia de talentos dirigida por Casey Wasserman después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicara correos electrónicos que mostraban que este intercambió mensajes de flirteo con Ghislaine Maxwell hace más de 20 años.

Los correos electrónicos fueron publicados el mes pasado como parte de la divulgación de millones de documentos vinculados a la investigación sobre la pareja de Maxwell, el fallecido delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

Wasserman, una figura influyente en la industria del entretenimiento, es el fundador y director ejecutivo de la agencia de talentos Wasserman y también preside el comité coordinador de los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles. Tras la publicación de los correos electrónicos, se enfrenta a peticiones de que renuncie a sus cargos.

El lunes, Roan publicó en sus historias de Instagram: “A partir de hoy, ya no estoy representada por Wasserman, la agencia de talentos dirigida por Casey Wasserman”.

La cantante de 27 años no mencionó los mensajes de Wasserman en su declaración, pero añadió que “de ningún artista, agente o empleado se debe esperar que defienda o pase por alto acciones que entran en conflicto tan profundamente con nuestros propios valores morales”.

“Los artistas merecen una representación que se alinee con sus valores y respalde su seguridad y dignidad”, añadió Roan. “Esta decisión refleja mi convicción de que un cambio significativo en nuestra industria requiere responsabilidad y un liderazgo que genere confianza”.

Wasserman no ha sido acusado de ningún delito penal en relación con Epstein. CNN se ha puesto en contacto con su agencia y con una firma de comunicación de crisis que lo representa para solicitar comentarios.

Maxwell fue condenado por tráfico sexual y otros delitos en 2021 y cumple una condena de 20 años. Epstein se suicidó en 2019 mientras esperaba su juicio por cargos federales de tráfico sexual.

El lento flujo de revelaciones que ha surgido de esta última tanda de documentos ha puesto al descubierto los estrechos vínculos que decenas de figuras clave de la política, el mundo empresarial e incluso la realeza parecían tener con Epstein.

Si bien algunos aspectos de la asociación de Wasserman con Epstein ya se conocían, esta nueva serie de correos electrónicos muestra una relación más profunda e íntima con Maxwell de lo que se había revelado previamente.

Durante un intercambio en marzo de 2003, Wasserman le pregunta a Maxwell: “¿Qué tengo que hacer para verte con un traje de cuero ajustado?”.

En otro correo electrónico, fechado el 1 de abril de 2003, Wasserman, quien por entonces estaba casado, le dice a Maxwell: “¿Dónde estás? Te extraño”, antes de pedirle que reserve un masaje.

En una declaración a otros medios la semana pasada, Wasserman se disculpó por sus comunicaciones con Maxwell, que tuvieron lugar años antes de que ella fuera condenada por un delito, y añadió que “nunca tuvo” una relación personal ni comercial con Epstein.

Wasserman, una de las agencias más prestigiosas de la industria del deporte y el entretenimiento, cuenta con otras estrellas en su plantilla, como Kendrick Lamar, Ed Sheeran, Noah Kahan, Tyler, The Creator y Joni Mitchell.

Al igual que Roan, varios artistas más han anunciado su intención de dejar Wasserman. La banda de rock alternativo Wednesday declaró esta semana que, “dadas las circunstancias, creemos firmemente que debemos iniciar el proceso de desvincularnos de Wasserman”. El grupo añadió que el equipo con el que trabajaban en la agencia estaba formado por “personas decentes y confiables” y exigió al propio Wasserman que dimitiera.

El dúo de pop electrónico Sylvan Esso también anunció su salida de la agencia, mientras que la banda de art-pop Water from Your Eyes indicó que sus miembros “están esperando a entender cuáles son las opciones”, ya que “no tienen ningún interés en estar afiliados a Casey Wasserman”.

Por su parte, Bethany Cosentino, líder de la banda de rock Best Coast, exigió a Wasserman que dimitiera, cambiara el nombre de su empresa y eliminara su nombre del sitio web de la compañía.

Michael Williams de CNN contribuyó al reportaje.

