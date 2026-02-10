Científicos encuentran la primera evidencia física de que los romanos usaban heces humanas como medicina

Por Jack Guy, CNN

Investigadores en Turquía afirman haber descubierto evidencia arqueológica de que los romanos usaban heces humanas en tratamientos médicos.

Aunque textos romanos describían esta práctica, es la primera vez que se documenta evidencia física, según un estudio publicado en la revista Journal of Archaeological Science: Reports.

El autor principal del estudio, Cenker Atila, arqueólogo de la Universidad Sivas Cumhuriyet de Turquía, dijo a CNN que detectó residuos en algunas botellas de vidrio romanas, conocidas como unguentaria, en el Museo de Bergama durante una investigación para “Glass Objects from Bergama Museum”, un libro de 2022 del que es coautor.

Atila encontró residuos en siete vasijas diferentes, pero solo obtuvo un resultado concluyente de un artefacto excavado en la antigua ciudad de Pérgamo, que data del siglo II.

Tras retirar la tapa de arcilla y recoger una muestra de escamas marrones del interior de la botella, Atila descubrió que contenía heces humanas, una alta concentración de tomillo y aceite de oliva, explicó.

“Gracias a nuestro amplio conocimiento de las fuentes textuales antiguas, reconocimos de inmediato que se trataba de una preparación medicinal utilizada por el famoso médico romano Galeno”, añadió.

Nacido en el seno de una adinerada familia griega de Pérgamo, Galeno fue un pionero anatómico que sirvió a tres emperadores romanos; sus textos médicos ejercieron una influencia perdurable durante unos 1.500 años.

“Encontrar el remedio descrito por el propio Galeno fue una gran sorpresa y una fuente de inmensa emoción para nosotros”, añadió Atila.

Según los textos antiguos, las heces humanas y animales se utilizaban como “tratamientos para afecciones que abarcaban desde inflamaciones e infecciones hasta trastornos reproductivos”, escribieron los autores del estudio.

Aunque a menudo se habla de ellas con eufemismos o cautela, estas sustancias no se percibían necesariamente como repulsivas o irracionales. Más bien, ocupaban un lugar preponderante en la farmacología antigua, considerándose potentes y eficaces, pero también con una carga simbólica y sensorial, añadieron los autores.

Atila afirmó que los resultados del análisis del estudio significan que una práctica médica, previamente conocida solo por fuentes escritas antiguas, ahora ha sido comprobada físicamente mediante un objeto arqueológico.

“Al mismo tiempo, nuestros hallazgos proporcionan evidencia de que la ‘transferencia fecal’, que ocupa un lugar importante en la medicina moderna actual, ya se conocía en la antigüedad”, afirmó, al refirirse a la práctica de recolectar una muestra fecal de un donante sano y trasplantarla a un paciente para aprovechar los beneficios de la microbiota.

(La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. ha aprobado dos productos de transferencia fecal para la prevención de infecciones bacterianas recurrentes del colon en adultos).

Si bien este tipo de frasco de vidrio se usaba típicamente para contener perfume, este aparentemente se reutilizó como frasco de medicamentos, explicó Atila.

En cuanto al tomillo, se utilizaba por sus propiedades antibacterianas y para suprimir el olor de las heces, explicó.

“Al abrir la botella, no percibimos ningún olor perceptible”, afirmó.

La investigación fue científicamente sólida, afirmó Nicholas Purcell, profesor emérito de historia antigua de la Universidad de Oxford, Inglaterra, quien no participó en el estudio.

Los hallazgos no son sorprendentes, ya que este tipo de terapia es prominente en los textos romanos, añadió, “pero es muy interesante unir esa tradición con el material arqueológico”.

“Me interesaría mucho el contexto en el que se encontró, antes de que llegara a los fondos del museo”, dijo Purcell, quien planteó la posibilidad de que la botella de vidrio se hubiera encontrado en una tumba, quizás enterrada junto a un médico o un paciente.

“Se ha pensado por defecto que los pequeños recipientes de vidrio en las tumbas contenían artículos de lujo, especialmente perfumes y cosméticos, pero la principal contribución de esta interesante investigación podría ser ampliar esa investigación”, añadió.

El estudio fue publicado el 19 de enero.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.