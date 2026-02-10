En qué países de América Latina se percibe menos corrupción y en cuáles más, según el índice de Transparencia Internacional

Por CNN en Español

La región de las Américas no mostró avances en la lucha contra la corrupción, según el índice de percepción de este fenómeno elaborado por la organización no gubernamental Transparencia Internacional publicado este martes, que arrojó que las condiciones han empeorado en un tercio de los países y solo mejoraron en dos en comparación con el puntaje que comenzó a medirse en 2012.

Uruguay es el país de América Latina con mejor puntaje, 73 sobre 100, aunque advirtió que el país y Costa Rica (tercero, con 56) “están sufriendo de la violencia alimentada por la corrupción y el crimen organizado”. El reporte también destaca “un crecimiento limitado y retrocesos preocupantes” en esas naciones.

El ranking está elaborado con base en la percepción de expertos y ejecutivos de negocios en un índice compuesto por entre tres y 13 encuestas y evaluaciones hechas por diversas instituciones.

El reporte señala que en países como Colombia, México y Brasil la corrupción ha permitido que el crimen organizado se infiltre en la política, afectando la vida de la gente.

En el caso de El Salvador y Ecuador, “están atravesando una caída de la transparencia y las libertades civiles, con leyes que limitan el acceso al financiamiento de ONGs y obstaculizan sus operaciones”, así como intimidación y hostilidad a medios de comunicación independientes.

“Para mejorar la vida de las personas y desarrollar la resiliencia frente al crimen organizado, los gobiernos deben situar la lucha contra la corrupción en el centro de su agenda”, dijo en un comunicado la consejera regional para América Latina y el Caribe de Transparencia Internacional, Luciana Torchiano.

“Esto significa proteger las libertades fundamentales, hacer cumplir la ley mediante un poder judicial fuerte e independiente, mejorar la cooperación internacional en los casos de corrupción y aumentar la transparencia en la contratación pública”, agregó.

En la parte baja de la tabla volvieron a ubicarse Venezuela, Nicaragua y Haití, países marcados por “altos niveles de represión, instituciones fallidas o cooptadas y corrupción arraigada”, agregó el documento.

A nivel mundial, el ranking de percepción de la corrupción está liderado por Dinamarca (89), Finlandia (88) y Singapur (84), mientras que los países peor evaluados son Somalia y Sudán del Sur (9). Ambos están seguidos de Venezuela (10).

Uruguay (73)

Chile (63)

Costa Rica (56)

Cuba (40)

Guyana (40)

Colombia (37)

República Dominicana (37)

Argentina (36)

Brasil (35)

Ecuador (33)

Panamá (33)

El Salvador (32)

Perú (30)

Bolivia (28)

México (27)

Guatemala (26)

Paraguay (24)

Honduras (22)

Haití (16)

Nicaragua (14)

Venezuela (10)

