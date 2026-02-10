Guatemala pondrá fin gradualmente al programa de médicos cubanos en medio de la presión de EE.UU. sobre la isla

Por Rocío Muñoz-Ledo, Anabella González y Merlin Delcid, CNN en Español

Guatemala anunció este martes que finalizará de manera progresiva, a lo largo de 2026, el acuerdo de cooperación en salud que mantiene con Cuba, por el cual cientos de médicos cubanos brindan atención a la población del país centroamericano, informó el Ministerio de Salud Pública guatemalteco en un comunicado enviado a CNN.

Actualmente, la Brigada Médica Cubana en Guatemala está compuesta por 412 colaboradores, incluidos 333 médicos, distribuidos principalmente en atención primaria, hospitales y Centros de Atención Integral Materno Infantil. La salida del personal cubano será gradual, conforme concluyan las misiones individuales y en coordinación administrativa con las autoridades guatemaltecas, de acuerdo con el Ministerio de Salud.

El Ministerio de Salud explicó que la medida responde a un “análisis técnico” orientado a fortalecer el personal médico nacional y reforzar el sistema público de salud, mientras se asegura la continuidad de los servicios durante la transición.

La primera Brigada Médica Cubana llegó a Guatemala en 1998, de acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba.

El anuncio se produce menos de dos semanas después de que Guatemala firmara un acuerdo comercial con Estados Unidos y en un contexto de creciente presión de Washington sobre varios países para que rompan o revisen sus vínculos con el gobierno cubano.

El gesto más reciente fue la decisión del Gobierno de Nicaragua de prohibir la entrada sin visa a ciudadanos cubanos, una medida que corta una ruta clave para la migración hacia Estados Unidos y que se produce en medio del endurecimiento de la política de Washington hacia La Habana.

En 2025, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, anunció la suspensión de visados a varios funcionarios centroamericanos vinculados al programa de exportación de servicios médicos, que ha sido una de las principales fuentes de ingresos en divisas para Cuba.

Desde entonces, la presión sobre la isla ha crecido y se intensificó en diciembre cuando dejó de recibir crudo de Venezuela, que proveía casi un tercio de sus necesidades energéticas, luego del ataque estadounidense en Caracas en el que fue capturado y trasladado a Nueva York el presidente Nicolás Maduro.

Además, Estados Unidos ha amenazado con imponer aranceles a cualquier país que venda petróleo a la isla, una medida que ha afectado los envíos desde México, el segundo mayor proveedor de petróleo del país caribeño.

El presidente Miguel Díaz-Canel reconoció la semana pasada que Cuba atraviesa un momento complejo, bajo el creciente asedio de las medidas de Washington que afectan el suministro energético. Según el mandatario, la isla enfrenta un “desabastecimiento agudo” de petróleo tras el decreto de Donald Trump que amenaza con imponer aranceles a los países que continúen enviando crudo a Cuba.

En medio de la crisis, el Gobierno cubano ha implementado una serie de medidas para garantizar servicios básicos, desde el racionamiento de combustible y las restricciones a la circulación de autobuses en La Habana hasta el cierre temporal de algunos hoteles, otro sector clave para la economía turística de la isla.

Según Washington, La Habana recibe alrededor de US$ 4.900 millones al año por el envío de trabajadores médicos al exterior, un programa que EE.UU. califica de “explotación y trabajo forzado”.

“El programa cubano de exportación de mano de obra abusa de los participantes, enriquece al corrupto régimen cubano y priva a los cubanos ordinarios de la atención médica esencial que necesitan desesperadamente en su país”, Rubio al anunciar la suspensión de visados.

El Gobierno cubano no ha publicado cifras oficiales sobre los ingresos generados por estas misiones. Sin embargo, Díaz-Canel aseguró en su pódcast “Desde la Presidencia” que en 2025 había unos 24.000 médicos cubanos desplegados en 56 países y que la cooperación médica incluía la formación de más de 87.980 estudiantes de 150 países, dentro y fuera de la isla.

