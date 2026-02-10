Insólito momento en los Juegos Olímpicos de Invierno: ganó una medalla y confesó una infidelidad en vivo

Por Jill Martin y Frank Nunns O’Connell, CNN

Bueno, no estoy seguro de si es la primera vez que se celebra en los Juegos Olímpicos, pero sin duda ha dado que hablar.

El biatleta noruego Sturla Holm Laegreid, tras conseguir el bronce en la prueba individual masculina de 20 km, admitió en la televisión noruega que le había sido infiel a su novia.

Tras hacer pública la noticia, esto es lo que declaró a los periodistas durante una conferencia de prensa:

“No sé si fue la decisión correcta, pero fue la que tomé”, declaró Laegreid. “Tomamos decisiones diferentes a lo largo de la vida, y así es como se construye la vida, básicamente. Así que hoy decidí contarle al mundo lo que hice”.

“Así que, tal vez, tal vez exista la posibilidad de que ella vea lo que realmente significa para mí. O tal vez no, pero no quiero pensar que no lo intenté todo para recuperarla. Así que, sí, de nuevo, no quiero robarme el protagonismo hoy.

Más tarde añadió: “No he tenido ninguna reacción de la chica que mencioné. Me alegro porque entonces tal vez no lo haya visto; tal vez lo vea en el momento adecuado. Espero no empeorarle las cosas, pero tal vez pueda ayudar. No lo sé. Espero que haya un final feliz al final. Así que ya veremos qué pasa con el tiempo”.

El compatriota de Laegrid, Johan-Olav Botn, se llevó la medalla de oro con un tiempo de 51:31.5, seguido por el francés Eric Perrot, a 14,8 segundos, quien se llevó la medalla de plata.

Abrumado por la situación y su medalla de oro, Botn lanzó un grito de alegría al cruzar la línea de meta.

“Para ser sincero, no sé exactamente cómo me siento porque no he tenido tiempo para pensar”, declaró a los periodistas tras su victoria. “Es especial. Estaba intentando recordar todo lo que ha pasado, intentando plasmarlo todo, y espero poder vivir una larga vida con todos los recuerdos que he creado hoy”.

“Creo que escuchar el himno nacional con el oro alrededor del cuello es algo que siempre recordarás”.

