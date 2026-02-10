La progresista Analilia Mejia, aliada de Bernie Sanders, se impone en primaria especial de Nueva Jersey

Por Molly English, CNN

Analilia Mejía ganará las primarias especiales en el 11º Distrito Congresional de Nueva Jersey tras una reñida contienda contra el exrepresentante Tom Malinowski, una importante victoria para una aliada del senador Bernie Sanders y otros progresistas.

Malinowski reconoció su derrota el martes en un comunicado en el que concedió a Mejía “el mérito inequívoco por llevar a cabo una campaña positiva y por inspirar a tantos votantes el día de las elecciones”.

La victoria de Mejía, quien se desempeñó como directora política de la campaña presidencial de 2020 del senador Bernie Sanders, es un gran éxito para los líderes progresistas nacionales que la apoyaron. Las primarias del jueves para reemplazar a la ahora gobernadora Mikie Sherrill se consideraron un primer ensayo para los debates que definirán el impulso demócrata para recuperar la Cámara de Representantes en las elecciones intermedias de este año.

“Como muchos demócratas en este momento, no solo estoy consternada por MAGA, el trumpismo, el Gobierno de Donald Trump —su extralimitación, su corrupción, su flagrante hipocresía—, sino que también lo estoy con mi propio liderazgo demócrata”, declaró a CNN durante la campaña.

A continuación de los dos candidatos más votados se encontraban la exvicegobernadora Tahesha Way y el comisionado del condado de Essex, Brendan Gill, entre más de una decena de candidatos a las primarias demócratas.

Mejía se enfrentará al concejal republicano del municipio de Randolph, Joe Hathaway, quien se presentó sin oposición, en las elecciones generales del 16 de abril, y será la favorita en un distrito que votó por la exvicepresidenta Kamala Harris en 2024.

