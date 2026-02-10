Perdió a sus padres en un accidente de avión, pero Maxim Naumov los llevó consigo a los Juegos Olímpicos de Invierno

Por Ben Church, Frank Nunns O’Connell y Holly Yan, CNN

Cualquiera que haya perdido a un ser querido puede apreciar lo difícil que debió ser para Maxim Naumov, no solo mantener la compostura, sino también lograr su mejor actuación de la temporada en el escenario más grande de todos, los Juegos Olímpicos de Invierno.

La emoción estaba a flor de piel incluso antes de empezar, con las palabras “Mamá, papá, esto es para ustedes” apareciendo en las pantallas gigantes del estadio.

Se podía oír caer un alfiler mientras se deslizaba sobre el hielo, como en una burbuja propia.

Cuando se arrodilló al final de la rutina, se podía ver un poco de emoción antes de que se recompusiera y esbozara una hermosa sonrisa que iluminó la sala.

No quedó claro qué dijo exactamente Naumov cuando miró al cielo en el centro de la pista con la multitud enloquecida a su alrededor, pero fue un momento increíblemente conmovedor y personal de presenciar.

Sus entrenadores también vivieron cada momento de esa rutina desde un lateral de la pista y ambos le dieron un fuerte abrazo mientras se sentaba para recibir su puntuación.

Luego mostró una foto de su infancia en la que aparecían sus padres tomados de la mano cerca de una pista de hielo. Apenas había un ojo seco en la casa en ese momento, pero Naumov mantuvo la sonrisa y parecía contento con su puntuación.

Quedaba claro para cualquiera que estuviera viendo que ese momento iba más allá de los puntos.

El joven de 24 años perdió trágicamente a sus padres, los campeones mundiales y dos veces olímpicos de patinaje artístico por parejas Evgenia Shishkova y Vadim Naumov, en un accidente aéreo en enero de 2025.

Naumov, hijo único, no tenía a nadie que comprendiera su dolor ni que lo guiara como lo hicieron sus padres dentro y fuera del hielo.

Así que forjó su propio camino: formó un nuevo equipo de entrenadores desde cero, redobló su entrenamiento y asumió el cargo de director de Tomorrow’s Champions, su escuela de patinaje para jóvenes atletas.

“Atarme esos patines por primera vez fue una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida”, declaró Naumov a CNN Sports antes de los Juegos Olímpicos, cuando patinó por primera vez desde la muerte de sus padres.

“Pero en cuanto pisé la pista, repito, el apoyo abrumador, los abrazos, las lágrimas… Todos me abrazaron y me ayudaron cuando más lo necesitaba”.

Maxim se recuperó para ganar el bronce en el campeonato nacional de 2026 y lograr lo que él y sus padres siempre habían soñado: representar a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos.

A pesar de la difícil trayectoria, Naumov quería representar a su familia de la mejor manera cuando saltara a la pista de hielo en Milán.

“Solo quiero mostrarles a todos el valor de la resiliencia en nuestra familia, de nunca rendirse, de esforzarse y luchar con uñas y dientes por todo lo que se pueda”, dijo.

“Así es como me criaron y quiero que la gente sepa que quiero ser un ejemplo para quienes estén pasando por algo similar”.

