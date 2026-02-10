¿Qué pasó con Nancy Guthrie, la desaparecida madre de la presentadora Savannah Guthrie? Cronología del caso

Por Danya Gainor, CNN

La búsqueda de Nancy Guthrie, desaparecida de 84 años y madre de la presentadora del programa “Today”, Savannah Guthrie, se ha prolongado hasta su segunda y angustiosa semana, con creciente presión sobre los investigadores y una familia lidiando con la incertidumbre.

Guthrie fue vista por última vez el 31 de enero, antes de ser aparentemente secuestrada, desapareciendo de su aislada casa en Catalina Foothills, Arizona, sin su teléfono ni medicamentos esenciales.

Los largos días desde su desaparición han estado marcados por giros inquietantes: supuestas notas de rescate exigiendo millones de dólares, una investigación exhaustiva y emotivas súplicas en video de los hijos de Guthrie pidiendo públicamente el regreso de su madre.

A continuación, una cronología de los eventos clave del caso:

Nancy Guthrie se reúne con su familia para cenar y jugar el sábado por la noche. Viaja en Uber a la casa cercana de su hija mayor, Annie, alrededor de las 5:32 p. m. Horas después, sus familiares la dejan en casa. La puerta del garaje de Guthrie se abre aproximadamente a las 21:48 y se cierra a las 21:50.

“A esa hora suponemos que Nancy está en casa y probablemente se va a dormir”, declaró el sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, en una conferencia de prensa pocos días después de su desaparición.

La cámara del timbre de Guthrie se desconecta a la 1:47 y, unos 25 minutos después, el software de la cámara de vigilancia detecta movimiento. A las 2:28, los datos de la aplicación del marcapasos de Guthrie muestran que el dispositivo se desconectó de su teléfono.

Más de nueve horas después, a las 11:56 a. m., la familia se da cuenta de su desaparición al ir a verla a casa. Una persona cercana a la familia le dijo a CNN que Guthrie suele pasar los domingos viendo servicios religiosos virtuales con amigos en una casa cercana. Al no llegar el domingo por la mañana, sus amigos alertaron a la familia Guthrie.

Los familiares llaman al 911 a las 12:03 p. m. para reportar su desaparición, y las patrullas del Departamento del Sheriff del Condado de Pima llegan a las 12:15 p. m.

Los investigadores registran la escena y encuentran sangre en el porche delantero, que luego se confirma que es de Guthrie.

“Aún se han entregado más artículos. Simplemente no los hemos recuperado todavía”, diría el sheriff más tarde, el 5 de febrero. “Mientras tanto, no nos quedamos de brazos cruzados esperando. Tenemos varias pistas”.

Al tercer día de búsqueda de Guthrie, varios medios de comunicación, incluyendo TMZ y KGUN y KOLD, afiliadas a CNN, recibieron supuestas cartas de rescate exigiendo millones de dólares en bitcoins por su regreso. Una nota incluye una primera fecha límite para las 17:00 h del jueves 5 de febrero y una segunda para el lunes 9 de febrero.

En un emotivo video publicado en Instagram el miércoles por la noche, Savannah Guthrie, acompañada por sus hermanos Annie y Camron, ruega por el regreso de su madre a casa cuatro días después de su desaparición. “Necesitamos saber con certeza que está viva y que la tienen”, dijo Guthrie en respuesta a los informes sobre las notas de rescate. “Queremos saber de ustedes y estamos listos para escuchar. Por favor, contáctenos”.

La actividad policial aumentó repentinamente el miércoles por la noche cuando los detectives realizaron un seguimiento en la casa de Guthrie, según la oficina del sheriff. Una cinta de la escena del crimen rodea la casa y es retirada en cuestión de horas.

Camron Guthrie emite otra súplica en un video publicado en redes sociales a las 5 p. m., hora local, justo cuando vence el primer plazo indicado en la supuesta nota de rescate.

“Quienquiera que esté reteniendo a nuestra madre, queremos saber de usted”, dice. “No hemos tenido noticias directas. Necesitamos que se comunique con usted y una forma de comunicarnos con usted para poder avanzar”.

El FBI, que trabaja en el caso conjuntamente con el Departamento del Sheriff del Condado de Pima, anuncia una recompensa de US$ 50.000 por información que conduzca a la recuperación de Guthrie y/o al arresto y condena de cualquier persona involucrada en su desaparición.

KOLD, afiliada de CNN, recibe una nueva supuesta nota de rescate al sexto día de la búsqueda. La cadena de noticias afirmó haber reenviado el mensaje, junto con la dirección IP de donde provenía la nota, a las autoridades. La nueva nota incluye información confidencial, pero no establece una fecha límite, según un presentador del medio.

Más tarde esa noche, se ve a investigadores con guantes recorriendo la propiedad de Nancy Guthrie, colocando marcadores de evidencia y subiéndose al techo plano y blanco de su casa. Los agentes escudriñan entre los arbustos y registran el suelo mientras la grúa se lleva un auto que parecía ser el de Guthrie.

A una semana de la desaparición de Guthrie, sus tres hijos le dicen a su posible captor en un nuevo video en redes sociales: “Pagaremos”.

“Recibimos su mensaje y lo entendemos”, dice Savannah Guthrie en el nuevo video. “Le rogamos que nos devuelva a nuestra madre para que podamos celebrar con ella. Solo así tendremos paz. Esto es muy valioso para nosotros y pagaremos”.

Los hijos de Guthrie suplican el regreso de su madre en un video publicado en redes sociales el sábado.

Horas después del nuevo video de los hermanos, se ve a agentes del orden en la casa de Annie Guthrie. Salen poco después de las 10:30 p. m. con una bolsa y se ve a un agente del sheriff con guantes de látex azules.

Poco antes de las 11 a. m., los investigadores regresan a la casa de Nancy Guthrie y se les ve examinando la fosa séptica cerca de su propiedad. El video muestra a los investigadores moviendo un palo largo dentro de la fosa, a veces pinchándolo repetidamente, y usando una linterna para mirar dentro.

“Detectives y agentes continúan realizando seguimiento en múltiples lugares”, dijo el Departamento del Sheriff del Condado de Pima.

KGUN, afiliada de CNN y que recibió la primera nota de rescate enviada a algunos medios de comunicación, informa nuevos detalles de la carta: El supuesto secuestrador exigió US$ 6 millones y amenazó de muerte a Guthrie si no cumplía con el plazo de las 5 p. m. del lunes 9 de febrero.

Alrededor de la 1:30 p. m., horas antes de la segunda fecha límite de la carta, Savannah Guthrie publicó otro video en redes sociales, esta vez apelando al público en lugar del presunto captor de su madre, pidiendo ayuda.

“Estamos en un momento de desesperación y necesitamos su ayuda”, dice la presentadora del programa “Today”, instando a la gente a reportar cualquier cosa “extraña” a las autoridades.

La segunda fecha límite de la supuesta nota de rescate venció a las 5 p. m.

