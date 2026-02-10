Tiroteo escolar en Canadá deja al menos siete muertos, dicen autoridades

Por Lex Harvey y The Associated Press

Al menos siete personas murieron en un tiroteo en una escuela secundaria en la parte noreste de la provincia de Columbia Británica, dijeron el martes las autoridades canadienses.

La policía dijo anteriormente que se cree que un sospechoso está muerto.

El Distrito Escolar Peace River South dijo más temprano el martes que había un “confinamiento y asegurar y retener” tanto en la escuela secundaria como en la escuela primaria Tumbler Ridge.

Larry Neufeld, el miembro de la legislatura por Peace River South, dijo a los periodistas en la legislatura que se han enviado a la comunidad “recursos en exceso”, incluyendo apoyo de la RCMP y ambulancias.

Dijo que no quería dar más información por temor a que pudiera poner en peligro la seguridad de la operación en curso.

Anteriormente instó a los miembros de la comunidad a permanecer donde están.

“Entendemos que algunas personas están buscando a sus seres queridos, y nuevamente, por favor, por favor, regresen a sus casas y permanezcan resguardados, y permitan que las increíbles personas de la RCMP hagan que esta comunidad, esta hermosa comunidad, sea segura otra vez”, dijo.

El sitio web del gobierno provincial indica que la escuela secundaria Tumbler Ridge tiene 175 estudiantes de los grados 7 a 12.

Esta es una noticia en desarrollo y será actualizada.