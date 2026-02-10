Unas imágenes escalofriantes son el mayor avance en el caso de Nancy Guthrie. Esto es lo más destacado según los expertos

Por Dakin Andone, CNN

Nuevas imágenes que muestran a un individuo armado y enmascarado afuera de la casa de Nancy Guthrie en Tucson, Arizona, han dado un nuevo impulso a la búsqueda de la mujer de 84 años y podrían ofrecer a los investigadores pistas importantes sobre la identidad del sospechoso.

El video y las imágenes difundidas por el FBI este martes representan el mayor avance hasta ahora en el caso de la madre desaparecida de la presentadora de “Today”, Savannah Guthrie. Fueron captadas por la cámara de timbre fabricada por Nest de Guthrie y recuperadas gracias a la experiencia técnica proporcionada por Google, dijo a Brian Stelter de CNN una persona familiarizada con la investigación.

El objetivo de los investigadores al hacer públicas las imágenes, señalan los expertos, es involucrar al público con la esperanza de que alguien reconozca al individuo y aporte una pista crucial que ayude a resolver el misterio de la presunta desaparición de Guthrie, ocurrida en las primeras horas de la mañana del 1 de febrero.

Esto es lo que destacan en las imágenes y el video los expertos en cumplimiento de la ley que hablaron con CNN:

El sujeto que aparece en las imágenes publicadas el martes está armado, portando lo que parece ser una pistola en una funda a la altura de la cintura. Pero algunos expertos dijeron que la funda y su ubicación —en el área de la ingle del individuo— sugieren que esta persona carece de destreza con armas de fuego.

“En mi opinión, no es alguien, para empezar, que haya sido entrenado para portar un arma”, dijo Andrew McCabe, analista senior de cumplimiento de la Ley de CNN y ex subdirector del FBI.

“Ninguna persona con entrenamiento policial o militar llevaría jamás un arma de fuego en una funda así, justo donde está, casi en el centro de su cuerpo, colgando de su cinturón”, dijo. “No es tácticamente adecuado por muchas razones”.

Steve Moore, un agente especial supervisor jubilado del FBI, coincidió en que la funda y el arma no parecían ser compatibles.

“Es un poco ridículo”, dijo Moore. “Tiene una pistola pequeña, semiautomática, diseñada para ocultarse y que podría haber puesto en su bolsillo, pero en cambio la lleva en una funda hecha para un revólver de armazón grande. Ni siquiera combinan”.

Las imágenes también muestran al individuo cubierto de pies a cabeza, usando una máscara, guantes, una chamarra y pantalones largos, además de la funda del arma y una mochila.

Josh Campbell, corresponsal senior de CNN y exagente del FBI, dijo que la vestimenta del individuo “podría haber sido un intento deliberado de evitar dejar cualquier rastro de ADN en el lugar, ya sea piel o fibras de cabello, así como huellas dactilares”.

Cada una de las prendas y objetos será analizada con detalle, explicó Campbell, con la intención de identificar marcas y rastrear dónde pudieron haberse vendido.

“En casos anteriores”, dijo, “las autoridades han investigado lugares como tiendas de ropa y ferreterías para determinar si los empleados pudieron haber reconocido a un posible sujeto (de) cuando se compraron los artículos”.

El video en particular ofrece una clave importante que las imágenes fijas no pueden: cómo se mueve el individuo.

Las imágenes muestran al sujeto caminando afuera mientras se acerca a la casa de Guthrie e intenta obstruir la cámara. Si bien el movimiento puede no ser una señal obvia para extraños, los expertos dicen que podría ser reconocible para alguien que conozca a la persona.

“Reconocemos a las personas más por la forma en que se mueven que por las señales visuales, a menudo”, dijo Josh Schirard, excomandante de SWAT. “Entender cómo se mueven, verlos caminar de un lado a otro, es definitivamente una gran manera de reconocer a alguien que podrías conocer”, incluso cuando otras características distintivas pueden estar ocultas.

Otros expertos dijeron que el movimiento del sujeto podría ilustrar una falta de urgencia. McCabe dijo que el acercamiento del individuo no era “particularmente furtivo ni preocupado”.

Bryanna Fox, ex agente del FBI, de manera similar dijo que el individuo “se acerca casi como si esa fuera su casa”.

Hay “una falta de preocupación de que vaya a ser atrapado”, dijo. “Aún tiene ese aire de valentía, de que va a poder salirse con la suya”.

El video difundido por el FBI es breve y muestra poca acción, pero sí capta los intentos del individuo por cubrir la cámara ubicada fuera de la casa de Guthrie.

La persona parece primero intentar obstruir el lente con su mano enguantada. Luego, el individuo da un paso atrás, aparentemente buscando en el suelo. Finalmente, la persona recoge un arbusto del jardín y luego usa el follaje para intentar cubrir la cámara.

“Esto sí plantea preguntas sobre su sofisticación y cualquier planeación previa”, dijo Campbell, el corresponsal de CNN. “Si realmente hubiera hecho vigilancia de la casa y hubiera visto una cámara, habría traído consigo medios para obstruirla”.

Al ser consultado sobre el intento de cubrir la cámara con arbustos, Moore dijo que esto sugería que el supuesto secuestro de Nancy Guthrie fue “altamente premeditado y muy mal planeado”, y agregó que cree que “es la primera vez que hace algo así”.

“Lo que esto me dice es que se trata de alguien que no sabe lo que no sabe”, concluyó Moore.

