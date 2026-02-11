Bad Bunny conquista Hollywood: las películas que muestran su evolución como actor

Por Gonzalo Jiménez, CNN en Español

Hollywood corteja a Bad Bunny. Pero nadie verá este nombre en los títulos de crédito de una película. En el cine, usa su nombre real: Benito A. Martínez Ocasio. Pero que nadie se llame a engaño, la estrella de trap latino desea labrarse una carrera cinematográfica y lograr que lo escojan para papeles por su capacidad como actor y no porque su fama puede atraer a sus fans a las butacas de una sala de cine.

La prueba de ello es la película “Caught Stealing”, que se estrenó a finales de 2025 y marca la primera participación de Bad Bunny en una cinta dirigida por un realizador nominado al premio Oscar, Darren Aronofsky.

A continuación, reunimos todas las películas en las que Bad Bunny ha participado y que muestra la evolución de su carrera en Hollywood.

En la película de 2025, Bad Bunny interpreta a un asesino a sueldo puertorriqueño llamado Colorado, al que lo envían a amenazar al exjugador de béisbol Hank Thompson (Austin Butler), del que se cree que tiene en su poder, debido a una confusión, una gran suma de dinero que buscan varias organizaciones criminales en la ciudad de Nueva York de los años 90.

El cantante aparece en el avance oficial de la película. “Si no hablas conmigo, hablará mi pistola”, dice en el tráiler. La cinta, que mezcla acción y comedia, forjó la amistad de Bad Bunny con el protagonista Austin Butler y con el director Darren Aronofsky, a quienes invitó a Puerto Rico a la residencia de conciertos que ofreció en agosto.

Esta secuela humorística de 2025 es un vehículo para su protagonista Adam Sandler, pero Bad Bunny tuvo un rol destacado al interpretar a Oscar Mejías, un caddie que acompaña a Happy Gilmore (Sandler) en su regreso al golf. Además, el cantante dobló a Sandler en la versión en español latino de la película.

Al igual que “Happy Gilmore 2”, la película “Cassandro”, de 2023, es también un largometraje creado especialmente para una plataforma de streaming. Se basa en la historia real de Saúl Armendáriz, interpretado por Gael García Bernal, quien creó al personaje de “Cassandro”, que termina volviéndose una estrella homosexual de la lucha libre en México. Bad Bunny a Felipe, un asistente que trabaja para Cassandro y termina involucrándose sentimentalmente con él.

Bad Bunny es un fan de la lucha libre profesional en Estados Unidos, y ha aparecido en series de televisión sobre el tema.

Se trata del primer largometraje en el que Bad Bunny tiene un papel más destacado, aunque se tiene la impresión de que fue seleccionado más como anzuelo para atraer espectadores, pues interpreta a Wolf, un asesino a sueldo mexicano entre los muchos matones que intentarán arrebatarle un maletín a un personaje interpretado por Brad Pitt, mientras se encuentran a bordo de un tren bala que se desplaza de Tokio a Morioka, en Japón.

Bad Bunny participó en la tercera temporada de la serie “Narcos: México”, en 2021, asumiendo el papel de Arturo “Kitty” Páez, inspirado en la figura real de Everardo Arturo Páez Martínez, considerado uno de los líderes de los llamados “Narcojuniors”, jóvenes de clase adinerada de Tijuana que se involucraron en el negocio del narcotráfico.

La película “F9”, la novena entrega de la franquicia “Fast & Furious”, de 2021, marcó el debut de Bad Bunny en el cine. Su papel es tan pequeño al punto que podría catalogarse como un cameo. El cantante puertorriqueño interpreta a un piloto y comparte pantalla con otro artista puertorriqueño, Ozuna.

