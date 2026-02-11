Jurado rechaza acusar a legisladores demócratas que instaron a miembros del servicio a desobedecer órdenes ilegales de Trump

Por Hannah Rabinowitz, Evan Pérez y Holmes Lybrand, CNN

Un jurado investigador federal se negó este martes a acusar a los legisladores demócratas que publicaron un video instando a los miembros del servicio militar y a los funcionarios de inteligencia a desobedecer cualquier orden ilegal de la administración Trump, según dos personas familiarizadas con el asunto.

El caso del Departamento de Justicia se centró en un video de 90 segundos en el que aparecían seis demócratas, entre ellos la senadora de Michigan Elissa Slotkin y el senador de Arizona Mark Kelly.

El material, que indignó a la administración Trump, advertía que las “amenazas a nuestra Constitución” provienen “de aquí mismo, de casa”, e instaba repetidamente a las fuerzas armadas y a la comunidad de inteligencia a “rechazar las órdenes ilegales”.

La declinación es un rechazo a los esfuerzos del Gobierno por presentar a los seis legisladores —todos los cuales sirvieron en el ejército o en los servicios de inteligencia— como individuos que socavan peligrosamente la autoridad del presidente como comandante en jefe.

No quedó claro de inmediato cuáles de los legisladores enfrentaban cargos. CNN solicitó comentarios al Departamento de Justicia.

Y aunque la acusación fue rechazada por el jurado investigador, también es una escalada extraordinaria de la voluntad del Departamento de Justicia de procesar a quienes hablan en contra del presidente Donald Trump y las acciones de su administración.

Es raro que los jurados investigadores se nieguen a aprobar los cargos solicitados por los fiscales, pero estos rechazos han ocurrido con mayor frecuencia en los últimos meses, a medida que el Gobierno ha presentado casos legalmente dudosos.

Los fiscales aún pueden volver a intentar obtener las acusaciones contra los legisladores.

Un jurado similar se negó previamente a presentar una acusación contra Letitia James, la fiscal general de Nueva York que derrotó a Trump y su compañía en la corte, informó anteriormente CNN.

El video, publicado en noviembre, recibió una reacción inmediata de la administración Trump, incluso del propio presidente, que acusó a los legisladores de sedición “castigable con la MUERTE”.

En cuestión de semanas, Slotkin y Kelly, junto con los representantes Chrissy Houlahan, Chris Deluzio, Jason Crow y Maggie Goodlander, dijeron que habían sido contactados por fiscales federales como parte de una investigación sobre sus acciones.

Kelly calificó el martes el intento de conseguir una acusación como un “abuso de poder escandaloso”.

“No le bastó a Pete Hegseth censurarme y amenazarme con degradarme; ahora parece que intentaron acusarme de un delito, todo por algo que dije y que no les gustó. Así no funcionan las cosas en Estados Unidos”, declaró Kelly.

Slotkin manifestó en una publicación en X: “Esta noche podemos anotar un gol a favor de la Constitución, nuestra libertad de expresión y el estado de derecho”.

Slotkin criticó a la administración Trump por sus continuos esfuerzos por “utilizar nuestro sistema de justicia como arma contra sus supuestos enemigos”, y señaló que el caso se presentó “por orden del presidente Trump, quien dijo repetidamente que yo debería ser investigado, arrestado y ahorcado por sedición”.

Crow lanzó una dura advertencia a la administración Trump, diciendo que los estadounidenses “deberían estar horrorizados por el hecho de que Donald Trump y sus matones en el Departamento de Justicia y en todas partes están utilizando su sistema de justicia como arma solo para tratar de silenciar la disidencia y aplastar a los oponentes políticos”.

“Los estadounidenses no solo deberían estar enojados por eso, sino que han elegido a la gente equivocada. Si creen que van a intimidarnos, amenazarnos y obligarme a callar, y que van a perseguir a los oponentes políticos para obligarnos a ceder, se están equivocando”, indicó y advirtió que “la situación está cambiando” a medida que los estadounidenses “se alzan contra la corrupción y el abuso flagrante de esta administración”.

Deluzio dijo en X: “No me dejaré intimidar ni un solo segundo por la Administración Trump ni por los abogados del Departamento de Justicia que intentaron y no lograron acusarme hoy”.

Goodlander respondió en un comunicado: “Hoy, un jurado estadounidense honró nuestra Constitución al enfrentarse a un abuso atroz del poder presidencial y del dinero de los contribuyentes. A pesar de las amenazas, seguiré haciendo mi trabajo y cumpliendo mi juramento a nuestra Constitución”.

Houlahan declaró en X: “Esta es una buena noticia para la Constitución y la protección de la libertad de expresión que garantiza. El jurado confirmó el estado de derecho; esto es una victoria para todos los estadounidenses”.

Por otro lado, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, señaló que los seis legisladores demócratas “probablemente deberían ser acusados”, después del intento fallido.

“O sea, mire, creo que cada vez que se obstruye la aplicación de la ley y se interpone en estas operaciones delicadas, es algo muy grave, y probablemente un delito. Y sí, probablemente deberían ser procesados”, continuó el republicano de Louisiana.

Johnson declaró a los periodistas que cree que los demócratas en el video fueron “más allá” de articular la ley en lo que respecta a las órdenes ilegales.

“Estaban sugiriendo que desobedecieran las órdenes, y creo que eso se pasa de la raya. Es muy grave. Me alegra que se le haya prestado nueva atención y espero que corrijan su comportamiento”, indicó.

La participación de Kelly en el video también ha atraído el escrutinio del Pentágono, donde el Secretario de Defensa, Pete Hegseth, está trabajando para castigar al senador reduciendo su último rango militar, lo que reduciría el salario que recibe como capitán retirado de la Marina, y emitiendo una carta de censura.

Pero esos planes podrían verse trastocados esta misma semana. Un juez federal en Washington ha prometido dictar sentencia el miércoles sobre la propuesta de Kelly de desmantelar los planes de Hegseth.

El juez se había mostrado previamente escéptico respecto de que las acciones del secretario fueran constitucionales, y manifestó en una audiencia la semana pasada que pensaba que Hegseth estaba pisoteando los derechos de Kelly bajo la Primera Enmienda al tomar represalias por su participación en el video.

