Lo que afirmó el equipo de Trump frente a lo que muestran los archivos de Epstein

Análisis por Aaron Blake, CNN

Un documento recién descubierto en los archivos de Jeffrey Epstein socava una de las afirmaciones centrales del presidente Donald Trump sobre el asunto, específicamente, su supuesta falta de conocimiento de la mala conducta del delincuente sexual convicto.

Y no está solo.

La publicación de millones de páginas de documentos hace una semana y media ha puesto a prueba repetidamente y a veces contradicho las afirmaciones de la administración Trump sobre el contenido de los archivos, que inicialmente prometió publicar, pero luego de repente se retractó antes de que el Congreso la obligara a hacerlo.

Funcionarios de la administración, incluyendo a Trump y la secretaria de Justicia Pam Bondi, han hecho múltiples afirmaciones sobre los archivos, que posteriormente fueron desvirtuadas.

Pero con la publicación de millones de documentos el mes pasado, parece que la cifra está aumentando.

Recapitulemos.

Cuando Trump reconoció el año pasado que la cómplice de Epstein, Ghislaine Maxwell, había reclutado a Virginia Giuffre, una destacada víctima de Epstein, de Mar-a-Lago, afirmó que no sabía para qué.

“No, no sé realmente por qué”, afirmó Trump en julio.

Trump fue aún más firme en 2019, cuando le preguntaron si tenía alguna sospecha de que Epstein estuviera abusando de niñas menores de edad.

“No, no tenía ni idea”, aseguró, y repitió: “No tenía ni idea”.

Pero muchas otras pruebas han puesto en duda esas afirmaciones. Y ahora tenemos la sugerencia más firme hasta la fecha de que Trump, como mínimo, tenía sospechas.

Un documento recién descubierto describe a Trump diciéndole a la policía a mediados de la década de 2000, poco después de que se hiciera pública la investigación sobre Epstein, que estaba contento de que lo estuvieran “deteniendo” porque “todos sabían que había estado haciendo esto”. (El documento fue reportado por primera vez por el Miami Herald).

El documento proviene de una entrevista del FBI de 2019 con un jefe de policía de Palm Beach, Florida, quien relató una conversación que tuvo con Trump alrededor de 2006.

Trump, en esa conversación, también citó una ocasión en la que estuvo cerca de Epstein y algunas adolescentes y afirmó que “salió de allí”, según el documento.

El documento también agrega que Trump fue una de las “primeras personas” en llamar al Departamento de Policía de Palm Beach cuando descubrió que habían estado investigando a Epstein.

Al ser preguntada sobre el asunto el martes, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, manifestó que no podía confirmar si la llamada telefónica de 2006 se realizó.

Pero añadió que, de ser así, respaldaba las declaraciones previas de Trump de que había cortado vínculos con Epstein a principios de la década de 2000 y lo consideraba un “pervertido”.

Sin embargo, la Casa Blanca no había explicado previamente por qué Trump usó esa palabra para referirse a Epstein. Y cuando le preguntaron al respecto en julio, Trump arremetió contra el periodista que formuló la pregunta.

Los legisladores pudieron echar un primer vistazo a los archivos sin tachaduras este lunes, después de lo cual algunos afirmaron que varios hombres están siendo protegidos por las omisiones, incluidos presuntos conspiradores.

El representante republicano Thomas Massie, después de ver los archivos, le dijo a Kaitlan Collins de CNN el lunes que los nuevos documentos plantearon preguntas sobre si el director del FBI, Kash Patel, dio falso testimonio cuando afirmó en septiembre que no había “información creíble” de que Epstein hubiera traficado con mujeres jóvenes a nadie más que a él mismo.

“Ninguno”, aseguró Patel en aquel momento. “Si lo hubiera, ayer mismo habría presentado la denuncia de que traficaba con otras personas”.

En una audiencia en la Cámara de Representantes esa misma semana, Patel negó que hubiera algo en los archivos que indicara que otras personas habían tenido relaciones sexuales con menores de edad.

“Correcto”, contestó Patel. “Que yo sepa, no”.

Pero Massie y el representante demócrata Ro Khanna de California dijeron después de revisar los archivos sin tachaduras que contenían al menos seis nombres de personas que fueron ocultados y que “probablemente fueron incriminados”.

Una salvedad de enorme importancia: la aparición de un nombre en los archivos no constituye evidencia de irregularidades, y no está claro de qué son sospechosos los seis mencionados por Massie y Khanna.

Una de las personas que citaron figuraba en un archivo interno del FBI como presunto “co-conspirador”, pero ese documento no aporta ninguna prueba de irregularidad.

Posteriormente, el Departamento de Justicia eliminó las tachaduras de varios nombres. CNN se ha puesto en contacto con los hombres cuyos nombres no han sido tachados.

Pero esa nueva eliminación de tachaduras también contradice la forma en que la administración facturó inicialmente el esfuerzo de ocultar nombres.

Cuando CNN trajo a la atención de la administración algunas eliminaciones cuestionables la semana pasada, un funcionario del Departamento de Justicia sugirió que muchas de ellas eran mujeres que podrían ser descritas como “víctimas” y “participantes”, y que ninguna era hombre.

“En muchos casos, como se ha documentado públicamente, quienes fueron víctimas originales se convirtieron en participantes y cómplices”, indicó el funcionario. “No ocultamos los nombres de los hombres, solo de las víctimas femeninas”.

Los funcionarios también dijeron que los nombres de agentes del FBI y de las fuerzas del orden estaban siendo ocultados.

Pero gracias a la presión de los legisladores que vieron los archivos sin tachar y los nombres que ahora podemos ver, ahora podemos decir que las eliminaciones incluían los nombres de algunos hombres (que no eran agentes del orden público).

En la audiencia de la Cámara de Representantes de septiembre, Patel testificó que el nombre de Trump aparecía en los archivos de Epstein menos de 100 veces.

Cuando se le preguntó si el nombre de Trump aparecía allí 1.000 veces, 500 veces y 100 veces, Patel negó cada una de ellas.

“No sé el número, pero no es ese”, aseguró Patel después de que le preguntaran si el nombre del presidente aparecía 100 veces.

Pero, de hecho, Trump aparece en los archivos de Epstein más de 1.000 veces, según informó CNN. (Una búsqueda de su nombre revela miles de documentos, pero algunos son duplicados).

A finales de diciembre, el Departamento de Justicia anunció el descubrimiento de más de un millón de documentos potencialmente relacionados con el caso Epstein.

Sin embargo, dado que en total hay más de tres millones de materiales, no está claro que esto explique la discrepancia entre el testimonio de Patel y los archivos publicados.

El secretario de Comercio, Howard Lutnick, afirmó en una entrevista el año pasado que cortó todos los vínculos con Epstein en 2005, después de un encuentro incómodo en la casa de Epstein.

Lutnick contó al New York Post en octubre que, después del encuentro, había decidido “nunca más volver a estar en la misma habitación con esa persona repugnante”.

“Así que nunca estuve con él en reuniones sociales, ni por negocios, ni siquiera por filantropía”, aseguró Lutnick. “Si ese tipo estaba allí, yo no iba, porque es asqueroso”.

Pero los documentos demostraron que eso no es cierto. Lutnick intentó reunirse o hablar con Epstein en varias ocasiones después de 2005. Y confirmó en su testimonio ante el Congreso el martes que él y su familia visitaron la isla de Epstein en 2012.

“Y almorzamos en la isla, es cierto, durante una hora. Y nos fuimos con todos mis hijos, mis niñeras y mi esposa, todos juntos. Estábamos de vacaciones familiares”, declaró Lutnick. “No recuerdo por qué lo hicimos”.

Lutnick se une a Trump al minimizar sus vínculos con Epstein de maneras que luego se contradicen.

Algunos republicanos han expresado su preocupación por la afirmación inicial de Lutnick, y el senador John Kennedy de Louisiana señaló el martes que Lutnick tenía “mucho que explicar”.

Pero Leavitt dijo el martes que Trump “apoya plenamente” a Lutnick y lo llamó un “miembro muy importante” del equipo del presidente.

