Medallista olímpico dice que está arrepentido de haber revelado en público su infidelidad

Si has seguido los chismes de los Juegos Olímpicos de Invierno hasta ahora, habrás visto al biatleta noruego Sturla Holm Lægreid revelar ayer en una entrevista televisiva que le había sido infiel a su novia.

Sin embargo, el miércoles, el joven de 28 años dijo que lamentaba haber hecho pública la información.

“Lamento profundamente haber compartido esta historia personal en lo que fue un día de celebración para el biatlón noruego”, declaró Lægreid en un comunicado emitido por el equipo noruego el miércoles, según Associated Press.

“Últimamente no me siento del todo bien y no pienso con claridad”.

Lægreid admitió haberle sido infiel tras ganar el bronce en la carrera individual de biatlón de 20 km, terminando dos puestos por detrás del medallista de oro y compañero de equipo noruego, Johan-Olav Botn.

“Mis disculpas a Johan-Olav, quien merecía toda la atención tras ganar el oro”, declaró, según AP.

“También a mi exnovia, quien, sin quererlo, terminó en el foco mediático. Espero que esté bien. No puedo deshacer esto, pero ahora lo dejaré atrás y me centraré en los Juegos Olímpicos. No responderé más preguntas al respecto”.

CNN Sports se ha puesto en contacto con el equipo noruego para solicitar comentarios.

Según AP, el medio noruego VG afirmó estar en contacto con la exnovia de Laegreid, quien se mostró firme respecto a sus sentimientos: “Es difícil perdonarlo. Incluso después de una declaración de amor frente a todo el mundo. No elegí estar en esta situación, y es doloroso tener que soportarlo. Hemos estado en contacto y él sabe lo que siento al respecto”.

Según AP, el periódico no la nombró porque ella no quería que la atención se dirigiera a su persona y prefería permanecer en el anonimato.

