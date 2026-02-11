¿Quién era y qué se sabe de la presunta autora del tiroteo de Tumbler Ridge, uno de los más mortales de Canadá?

CNN Español

Canadá se encuentra en shock tras el tiroteo escolar del martes —considerado el más mortífero en décadas— que dejó al menos ocho personas muertas y decenas de heridos.

La tarde del 10 de enero, un remoto pueblo de montaña en Canadá se vio sacudido cuando una persona abrió fuego. Seis de las víctimas fueron encontradas muertas en la Escuela Secundaria Tumbler Ridge y las otras dos, parientes de la sospechosa, en una vivienda en la misma ciudad.

La Policía informó este miércoles que entre los fallecidos tras el incidente se encuentran una maestra, varios estudiantes y dos familiares de la presunta atacante.

Previamente, la Policía informó que la sospechosa también fue encontrada muerta en la escuela con una lesión autoinfligida. Las autoridades siguen investigando el motivo.

La Policía identificó a la presunta autora del tiroteo en Tumbler Ridge, Columbia Británica, como Jesse Van Rootselaar, una residente de 18 años del pueblo que “abandonó la escuela aproximadamente hace cuatro años”, dijo el subcomisionado Dwayne McDonald, agente al mando de la Real Policía Montada de Canadá de Columbia Británica (BC RCMP, por sus siglas en inglés), en una conferencia de prensa este miércoles.

Van Rootselaar “no estaba asistiendo actualmente a la escuela”, detalló McDonald. Las autoridades la hallaron muerta, por lo que parece ser una herida de bala autoinfligida, en la escuela.

McDonald dijo que la policía había visitado la “residencia de Van Rootselaar en múltiples ocasiones a lo largo de los últimos años, tratando asuntos de salud mental respecto a la sospechosa”.

Más tarde, McDonald dijo que la visita policial más reciente fue en la “primavera del año pasado”, por “preocupaciones sobre la salud mental, autolesión”.

“Puedo decir que en diferentes ocasiones, la sospechosa fue aprehendida para evaluación y seguimiento”, dijo McDonald. Se incautaron armas de fuego de la vivienda, y posteriormente fueron devueltas después de que el propietario las solicitó.

Ante la pregunta de si Van Rootselaar era una persona transgénero, McDonald dijo que la policía la estaba identificando “como eligió ser identificada en público y en redes sociales”.

“Puedo decir que Jesse nació biológicamente como hombre y que aproximadamente hace seis años comenzó su transición a mujer y se identificaba como mujer, tanto social como públicamente”, detalló McDonald.

No hay información que sugiera que Van Rootselaar experimentó “acoso escolar” relacionado con su transición, añadió.

Entre las víctimas del tiroteo del martes estaban la madre y el hermanastro de Van Rootselaar. McDonald dijo que ambos fueron encontrados en una vivienda después del tiroteo en la escuela, cuando una joven pariente alertó a un vecino.

La policía dijo que una joven pariente en la vivienda de Tumbler Ridge de la presunta atacante alertó a los vecinos sobre el ataque, quienes dieron la alarma.

Dos miembros de la familia fueron encontrados muertos en el domicilio de la presunta atacante, antes de que la sospechosa acudiera a la escuela secundaria Tumbler Ridge, dijo McDonald.

“Esto es increíblemente traumático, así que trataremos y trabajaremos con las familias, cooperando con ellas en cuanto a la publicación de las identidades de las víctimas”, dijo McDonald.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, dijo que habrá “preguntas importantes que formular” y “conversaciones difíciles que tener” en los próximos días.

“Pero ahora es tiempo de duelo y recuerdo, ahora es para la gente de Tumbler Ridge y la región de Peace River, para una comunidad que está soportando lo inimaginable”, añadió Carney.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.