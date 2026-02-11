Regulador estadounidense cierra el espacio aéreo de El Paso durante 10 días por motivos de seguridad

Por Karina Tsui, CNN

La Administración Federal de Aviación de EE.UU. ha emitido una restricción temporal que detiene temporal e inmediatamente todos los vuelos hacia y desde El Paso, Texas, y una zona del sur de Nuevo México durante 10 días.

Según el sitio web de la FAA, la pausa sobre El Paso y Santa Teresa, Nuevo México, se debe a “razones especiales de seguridad”.

El Aeropuerto Internacional de El Paso, que emitió un aviso el martes por la noche, informó que todos los vuelos comerciales, de carga y de aviación general permanecerían suspendidos hasta el 20 de febrero.

CNN se ha comunicado con la FAA y el Aeropuerto Internacional de El Paso para obtener más información.

Esta es una historia en desarrollo y se actualizará.

