EE.UU. retira sus últimas fuerzas armadas de una instalación militar clave en Siria

Las fuerzas militares de Estados Unidos abandonaron una instalación militar estratégica en Siria después de más de una década “como parte de una transición deliberada y basada en condiciones” hacia una presencia estadounidense menor en el país, informó el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) este jueves.

Las fuerzas estadounidenses en la base de al-Tanf se habían centrado principalmente en las operaciones contra ISIS como parte de la Fuerza de Tarea Conjunta-Combinada Operación Determinación Inherente. El Pentágono anunció en abril de 2025 que comenzaría a consolidar su presencia en Siria tras la derrota territorial del ISIS en 2019.

“Las fuerzas estadounidenses permanecen preparadas para responder a cualquier amenaza de ISIS que surja en la región mientras apoyamos los esfuerzos liderados por socios para prevenir el resurgimiento de la red terrorista”, dijo el comandante de CENTCOM, almirante Brad Cooper, en un comunicado. “Mantener la presión sobre ISIS es esencial para proteger el territorio de EE.UU. y fortalecer la seguridad regional”.

El Ministerio de Defensa de Siria dijo en un comunicado este jueves que sus fuerzas tomaron ahora el control de al-Tanf en coordinación con Estados Unidos.

Los funcionarios estadounidenses han invertido fuertemente en apoyar al nuevo presidente de Siria, Ahmed Al-Sharaa, ya que su Gobierno ha trabajado para asegurar el control sobre Siria después de su exitoso esfuerzo para derrocar a Bashar al-Assad en diciembre de 2024. Al-Sharaa anteriormente lideró un grupo terrorista designado por EE.UU. y hasta hace poco EE.UU. pedía una recompensa de US$ 10 millones por su cabeza, pero ha intentado transformar lo que antes era una fuerza de resistencia heterogénea en una autoridad gubernamental en el país.

Una emboscada de ISIS en Palmira en diciembre mató a dos soldados de la Guardia Nacional del Ejército de Iowa y a un intérprete estadounidense. Tras el ataque, funcionarios estadounidenses prometieron mantener un enfoque continuo en atacar a ISIS en la región, y la semana pasada fuerzas de CENTCOM “localizaron y destruyeron un sitio de comunicaciones del ISIS, un nodo logístico crítico y almacenes de armas con 50 municiones de precisión entregadas por aeronaves de ala fija, de ala rotatoria y no tripuladas”, según un comunicado.

Las fuerzas militares de Siria actualmente están compuestas por una variedad de combatientes de diferentes orígenes y con puntos de vista y afiliaciones extremistas variados, según informó CNN. Pero el Gobierno de Trump ha dejado claro que respalda a Al-Sharaa como el nuevo líder de Siria, presentando sus lazos extremistas como cosa del pasado y enfatizando su colaboración en la lucha contra ISIS en la región.

En noviembre, Al-Sharaa se convirtió en el primer jefe de Estado sirio en visitar la Casa Blanca. “Es un líder muy fuerte”, dijo el presidente Donald Trump a los periodistas en ese momento, calificando a Al-Sharaa como “un tipo duro de un lugar duro”. La visita se produjo después de que EE.UU. levantara parcialmente las sanciones sobre Siria, marcando un cambio importante en las relaciones entre ambos países.

