El financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional vence este viernes mientras el Congreso sigue estancado

Por Lauren Fox, Sarah Ferris, Veronica Stracqualursi y Aileen Graef, CNN

Dado que el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) está a punto de expirar este viernes a la medianoche, los republicanos están advirtiendo al presidente Donald Trump: no ceda ante la presión pública en un tema central de su campaña.

Incluso mientras la Casa Blanca ha estado en contacto con los demócratas sobre reformas al Departamento de Seguridad Nacional, un número creciente de legisladores ha instado a Trump y a su equipo a endurecer su postura y, en cambio, luchar por las prioridades republicanas, como tomar medidas contra las llamadas ciudades santuario a cambio de cualquier exigencia demócrata sobre la aplicación de las leyes federales de inmigración.

Lo que dicen los republicanos: el líder de la mayoría del Senado, John Thune, dejó claro ayer en el pleno que, para evitar un cierre y continuar las negociaciones sobre la aplicación de las leyes federales de inmigración, los legisladores necesitarán otra resolución continua de financiamiento.

“La renegociación que los demócratas exigieron con el Gobierno de Trump el mes pasado, como era de esperarse, está tomando tiempo”, dijo Thune, y agregó que los demócratas tardaron una semana en presentar sus exigencias a los republicanos.

“¿Creo que las partes están en una ruta que podría culminar en un acuerdo? Sí. ¿Necesitarán más tiempo para llegar allí? Absolutamente. Así que espero que nuestros amigos demócratas permanezcan en la mesa y den más tiempo para que las conversaciones maduren. La ruta alternativa no debería interesarle a nadie, y esa es un cierre innecesario”, afirmó.

El miércoles por la noche, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijo a periodistas que la Casa Blanca planeaba enviar nuevos detalles a los demócratas en sus negociaciones en curso sobre el Departamento de Seguridad Nacional, pero sigue sin estar claro si puede lograrse un acuerdo antes de que expire el financiamiento de la agencia.

Johnson agregó que ha aconsejado a los legisladores estar listos en Washington en caso de que la Cámara necesite votar el viernes, un día en el que originalmente no estaban previstas votaciones.

Lo que dicen los demócratas: el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, está señalando que es poco probable que sus miembros respalden siquiera un proyecto de gasto a corto plazo para financiar la agencia mientras continúan las conversaciones, debido al escaso progreso logrado.

“Estamos a tres días de un cierre del Departamento de Seguridad Nacional y los republicanos no se han tomado en serio la negociación de una solución que limite a ICE y detenga la violencia. Los demócratas no apoyarán una resolución continua para extender el statu quo”, publicó Schumer el miércoles por la mañana.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.