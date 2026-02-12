¿Kansas, Nueva Jersey o Playa del Carmen? Conoce dónde harán base las seis selecciones sudamericanas en el Mundial 2026

Por Hugo Manu Correa, CNN en Español

El cartel en la ruta que dice “Mundial 2026” está a la vuelta de la esquina, y elegir la sede donde plantar bandera es algo de especial relevancia en los cuerpos técnicos. La calidad de las instalaciones y la distancia hasta la ciudad en donde jugarán sus partidos son dos aspectos que exige peinar distintas alternativas ofrecidas por la FIFA.

Desmenuzar pros y contras exige un riguroso análisis para luego decantarse por una de ellas. Cinco de las seis selecciones sudamericanas que están clasificadas (podrían ser siete si Bolivia pasa el repechaje) ya confirmaron oficialmente las ciudades donde fijarán sede, y la sexta ya dio un adelanto de donde estaría anclando su campamento.

﻿Argentina se decantó por Kansas, ciudad ubicada en el medio oeste de Estados Unidos, cerca del centro geográfico del país. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) indicó que es “el sitio ideal para afrontar la competencia, de acuerdo con las distancias entre ciudades, pero, principalmente, por las comodidades para la delegación”.

La AFA no brindó precisiones en cuanto a la logística, los campos de juego y demás detalles que ofrece el lugar, pero sí ahondó en que el cuerpo técnico de Lionel Scaloni estudió varias opciones.

La Albiceleste forma parte del Grupo J con Argelia, Austria y Jordania.

El plantel comandado por Carlo Ancelotti tendrá su centro de operaciones en el hotel The Ridge, en Basking Ridge, en el estado de Nueva Jersey, Estados Unidos. Su centro de entrenamiento, sin embargo, estará en el Columbia Park, que pertenece al club New York Red Bulls y que está ubicado en la vecina ciudad de Morristown.

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) indicó en un comunicado que el lugar posee “áreas de entrenamiento modernas, gimnasio, vestuarios y oficinas administrativas con diseños sustentables y accesibilidad”.

También puntualizó que actualmente en el complejo se están realizando trabajos con el objetivo de ampliar las estructuras edilicias, además de modernizar las instalaciones y las zonas de entrenamiento.

Brasil forma parte del Grupo C que comparte con Marruecos, Haití y Escocia.

Si bien la Celeste jugará dos partidos de la fase de grupos en Miami y el restante en Guadalajara, el cuerpo técnico encabezado por Marcelo Bielsa elegir hacer base en Playa del Carmen, México.

En un comunicado, la Asociación Uruguaya de Fútbol sostuvo que también analizaron “como segunda opción Tampa, tercera Atlanta, cuarta Boca Ratón y quinta Austin (todas estas en Estados Unidos), con el objetivo de garantizar las mejores condiciones de rendimiento deportivo, privacidad y calidad de vida para la delegación durante una estadía estimada de 30 días”.

Finalmente, señaló que “Playa del Carmen fue presentada como la favorita a la FIFA, al ser la única sede que cumple con la totalidad de criterios para la concentración”.

Uruguay forma parte del Grupo H, que integra junto a Arabia Saudita, Cabo Verde y España.

El combinado ecuatoriano comandado por el argentino Sebastian Beccacece se decantó por el complejo Ohio Health Performance Center, perteneciente al Columbus Crew, institución que forma parte de la MLS. Este moderno establecimiento posee un centro de rendimiento de aproximadamente 4.000 metros cuadrados, que están dentro de un terreno de seis hectáreas.

Las instalaciones del Columbus Crew poseen gimnasio de última generación, salas de recuperación y descanso, áreas médicas, cocinas y comedores, la correspondiente sala de prensa y un cine diseñado para poder ver los partidos y sesiones de video.

La FIFA le asignó como lugar de hospedaje el hotel Le Meridien Columbus, de la cadena Marriott, a pocos minutos de distancia del centro de entrenamiento.

Ecuador es parte del Grupo E, que comparte con Alemania, Curazao y Costa de Marfil.

Tener que disputar dos de los tres partidos en México en la fase de grupos fue un aspecto clave en la elección de Guadalajara por parte del cuerpo técnico que encabeza Néstor Lorenzo. El otro aspecto de relevancia fue la calidad de las instalaciones del complejo AGA, perteneciente al club Atlas, donde la selección cafetera tendrá su base de trabajo y concentración.

El complejo posee seis canchas con medidas oficiales, cuatro de ellas con césped natural y dos sintéticas, sumado a un gimnasio con alta tecnología. También cuenta con zonas especiales de fisioterapia y cámaras subacuáticas, que permiten correr sin que el deportista tenga impacto, como hace en el campo de juego. El centro deportivo cuenta con un auditorio para 100 personas y un comedor para 200 personas, además de contar con un departamento de Ciencias Aplicadas al Deporte con tecnología de vanguardia en prevención y recuperación.

Colombia forma parte del Grupo K con Uzbekistán, Portugal y un rival que podría ser la República Democrática del Congo, Jamaica o Nueva Caledonia.

La selección guaraní aún no confirmó oficialmente donde tendrá su sede de trabajo y descanso. No obstante, Justo Villar, director deportivo de la selección paraguaya, adelantó: “estamos pensando que va a ser San José, que está cerca de Santa Clara, del estadio (Levi ‘s Stadium), donde vamos a jugar los dos partidos de la segunda y la tercera fecha”.

La Albirroja forma parte del Grupo D junto a Estados Unidos, Australia y un rival que saldrá del repechaje europeo.

